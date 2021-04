Verplegers: George Floyd was al dood toen ambulance aankwam

George Floyd was al overleden toen de eerste ambulance arriveerde om hem te helpen. Dat hebben twee ambulancebroeders donderdag verklaard in de rechtszaak tegen politieagent Derek Chauvin, melden Amerikaanse media. Chauvin zat bij de aanhouding van Floyd in mei 2020 in Minneapolis meerdere minuten met zijn knie op diens nek, terwijl Floyd hardop uitriep dat hij geen lucht kreeg. De 46-jarige zwarte Amerikaan raakte bewusteloos en stierf kort daarna.

Twee ambulanceverpleegkundigen zeiden bij aankomst geen hartslag te hebben geconstateerd bij Floyd. Hij was dus al overleden. Ook zagen zij nog meerdere agenten op de verdachte liggen toen zij aan kwamen rijden.

Floyd werd aangehouden omdat hij met vals geld in een winkel zou hebben afgerekend. De dood van de zwarte Amerikaan door toedoen van een witte politieagent leidde tot een mondiale golf van protesten tegen racisme, etnisch profileren en politiegeweld. Ook in Nederland vonden grote Black Lives Matter-demonstraties plaats. Naast Chauvin staan drie andere agenten terecht. Zij moeten pas later dit jaar voorkomen voor medeplichtigheid.

Lees ook: ‘Of we iets van geweld zagen? Ja, van de politie’

Moordzaak

De rechtszaak tegen Chauvin begon afgelopen maandag en wordt vanwege het grote maatschappelijke belang live uitgezonden. De inmiddels ontslagen politieagent wordt verdacht van moord en doodslag, en kan mits schuldig bevonden een celstraf tot veertig jaar krijgen. Het proces neemt naar verwachting een maand in beslag.

Er is veel aandacht voor de rechtszaak, omdat die wordt gezien als een indicatie van hoe de Verenigde Staten ervoor staan inzake het verantwoordelijk houden van politieagenten voor buitensporig geweld tegen verdachten. Dat geldt in de zaak-Floyd extra omdat het geweld werd gepleegd door een witte agent tegen een zwarte verdachte. In de VS worden agenten zelden vervolgd voor misstanden die zij begaan onder werktijd. Meestal komt het niet eens tot een rechtszaak.

Chauvin ontkent dat Floyd om het leven kwam doordat hij negen minuten met zijn knie op diens nek drukte. Volgens hem stierf Floyd aan een overdosis drugs.