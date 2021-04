Vergelijkbaar met het knuffelen van een huisdier

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering van Typisch Nederland

Het op de valreep vastleggen van een bijna uitgestorven fenomeen is in de fotografie een populair genre. Binnen die categorie van ‘gelukkig-hebben-we-de-foto’s-nog’, past de ambachtelijke zelfwasser voor de deur, een laatste Mohikaan die net doet of de wasstraat met zijn hotwax en vlekvrije droging niet bestaat.

Het laatste onderzoek van de BOVAG, het rapport Wassen in Cijfers uit 2019 bevestigt deze trend: van de 73 miljoen wasbeurten zitten de thuiswassers nu onder een kwart van het totaal. Ik vrees dat we hier the point of no return zijn gepasseerd, helemaal nu sommige gemeenten overwegen een verbod op straatwassen op te nemen in de APV vanwege dreigende milieuschade. Het sop kan in wijken met gescheiden rioolsystemen in het oppervlaktewater terechtkomen.

Toch zullen – concludeer ik op basis van mijn eigen bevindingen – de zelfwassers niet zo snel de poetsdoek in de ring gooien. Geen ander klusje geeft zo veel voldoening als het oppoetsen van de eigen bolide. Eén zelfwasser maakte zelfs de vergelijking met het knuffelen van een huisdier.

Veel gemeenten voeren nu trouwens in de praktijk een soort ‘intelligent’ straatwasbeleid. Geen echt verbod, maar het wordt in veel gemeenten wel afgeraden. En als je toch zelf wil wassen: gebruik dan biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen. Zo ligt ook die verantwoordelijkheid bij het individu.