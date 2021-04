‘Rot in de Bulgaarse democratie zal ook rest van Europa raken’

Een rechter, zegt opperrechter Lozan Panov (50), hoort zich verre te houden van de politiek. „Maar wie zich stilhoudt in een land waar de instituties één voor één gekaapt worden, en dit de rechtspraak infecteert, wordt er medeplichtig aan. ”

Dus spreekt hij zich uit. In Bulgarije zelf en, nu het land zondag een nieuw parlement kiest, ook daarbuiten. De partij van premier Bojko Borisov, sinds 2009 bijna onafgebroken aan de macht, lijkt volgens peilingen opnieuw te winnen. En juist over corruptie, nepotisme en de gemankeerde rechtsstaat van diens regime slaat Panov alarm. En hij waarschuwt: „De rot aan de democratische fundamenten houdt zich niet aan grenzen. Stap voor stap zullen ook westerse staten van de Europese Unie geraakt worden.”

Panov, een excentriek ogende rechter met lang grijs haar en een stoppelbaardje, leidt sinds 2015 het Hof van Cassatie, de hoogste instantie waar Bulgaren terechtkomen met strafrechtelijke en civiele zaken. Het vooroorlogse Paleis van Justitie in Sofia deelt hij met andere hoge rechters én de leiding van het Openbaar Ministerie, waar zijn voornaamste kritiek zich op richt. „Het OM in Bulgarije is volledig gepolitiseerd: het dient als paraplu ter bescherming van de vrienden van de regering en als honkbalknuppel voor haar politieke vijanden.”

Wat is er in Bulgarije aan de hand?

„Sinds Bulgarije in 2007 lid werd van de Europese Unie is er dertien jaar lang gedaan alsof politici geweldige hervormingen doorvoeren om de rechtsstaat te versterken en corruptie te bestrijden. Maar het is allemaal mimicry: namaakverbeteringen om Brussel tevreden te houden.

„Tien jaar geleden werd een speciaal hof ingesteld om onder meer corruptie op het hoogste niveau te bestrijden. Het heeft tot geen enkel noemenswaardig vonnis geleid. Door structurele mankementen in benoemingsprocedures worden aanklagers en nu ook rechters aangesteld om de zittende macht te beschermen voor vervolging. En dit alles wordt gefinancierd met steeds meer Europese fondsen. Door het oligarchenmodel gaat dat geld niet naar de hele bevolking, maar belandt het in de handen van een kleine elite.

„Bulgarije is, dat durf ik inmiddels wel hardop te zeggen, een captured state. In een democratische rechtsstaat werken de instituties, zoals het rechtswezen, voor de samenleving en de belangen van de burgers. In een gekaapte staat staan de instituties in dienst van een select gezelschap.”

In tegenstelling tot Polen en Hongarije zijn dergelijke problemen in Bulgarije vrij onbekend. Waarom?

„Omdat premier Borisov nooit openlijk dwarsligt en ruziemaakt in Brussel, zoals de Hongaar Viktor Orbán dat doet. He doesn’t rock the boat. Daarom laat iedereen hem zijn gang gaan, zeker zijn politieke familie [de christen-democratische Europese Volkspartij, red.]. Het vertrek van Orbán kan Borisov nog meer invloed geven.

En Bulgaren zelf lijkt het niet genoeg te kunnen schelen. Wij hebben hier nooit met een werkelijke revolutie een einde aan het communisme gemaakt. We hollen van schandaal naar schandaal, maar niets beklijft, mede omdat er zelden tot nooit vervolgingen of veroordelingen zijn voor corruptie.”

Afgelopen zomer gingen Bulgaren wekenlang de straat op, is er iets veranderd?

„Het was opmerkelijk dat zo veel mensen zo lang protesteerden. Niet om een maatschappelijk misstand, economische problemen of vanwege de rampzalige coronabestrijding, maar om het ontslag te eisen van de premier en hoofdaanklager, Ivan Geshev, hét symbool van de gekaapte staat. Toen hadden we even de aandacht van Europa.”

Bulgaren vrezen dat EU corruptie niet meer kan oplossen

„De protesten werden gedreven door jonge Bulgaren die in het buitenland wonen, werken en studeren – de slimste mensen vertrekken, de kansarmen blijven achter – en in de zomer hier waren om hun ouders bij te staan. Die zijn nu weer vertrokken.

„Ik hoor nu mensen die op Borisov gaan stemmen met het argument: hij is al zo corrupt dat hij niets meer nodig heeft. Als we een nieuwe premier kiezen, begint die weer bij nul met stelen. Ik zie die redenering als een beschavingscrash.”

Hoe beïnvloedt dit alles uw werk en uw leven?

„De octopus van het corrupte systeem wordt steeds dikker en dringt zijn tentakels dieper in de staat, dat drukt op iedereen in de samenleving. Als rechter kan ik nog onafhankelijk oordelen, maar welke zaken voor de rechter komen, bepaalt het politiek selectieve OM. Elk jaar zijn er minder strafzaken in Bulgarije. De politieke corruptie wordt niet aangepakt en de octopus eigent zich zoveel toe, dat er nauwelijks meer plaats lijkt voor ‘gewone’ boeven.

„Sinds ik mij uitspreek zijn er tachtig onderzoeken naar mij ingesteld, mijn vrouw is zwartgemaakt, de belastingdienst is op me afgestuurd, er zijn pogingen gedaan mij af te zetten en op een dag zaten de wieldoppen van mijn auto los. Uit ‘onafhankelijk’ onderzoek bleek dat dat zou zijn gekomen door te hard rijden. Ik heb tijdens vertrouwelijk beraad van de hoge justitiële raad een sms-bericht van Borisov gekregen met een tekst die iemand in dat overleg hem had toegestuurd. Puur om te laten zien: pas op wat je zegt, ik houd je in de gaten. O, en dan waren er de lamskoppen.”

Lamskoppen?

„Toen een aantal andere rechters en ik in 2017 opriepen tot een onderzoek naar de OM-baas, nadat een zakenman had verklaard door hem te zijn bedreigd, werden wij opgewacht door potige, gemaskerde mannen met in hun hand ieder een gevilde lamskop. Het zag eruit als een actie van de maffia op klaarlichte dag. Uiteraard is nooit onderzocht wie die mannen waren.”

„Zoals ook het onderzoek naar Borisov [van wie afgelopen zomer foto’s uitlekten waarop hij ligt te slapen met een pistool en tienduizenden euro’s aan cash naast zich, red.] stilzwijgend is gesloten. Stel je eens voor dat een premier in een West-Europees land zo zou worden aangetroffen? Hier heeft het geen consequenties.”

U heeft ooit de Europese Unie vergeleken met een arts die een kankerpatiënt, Bulgarije, maar ongezonde dingen blijft voeren. Wat verwacht u van de EU?

„Wees niet blind, houd niet de illusie in stand dat het goed gaat in Bulgarije en stop met de corruptie voeden. De rekenschap over wat er met Europees belastinggeld gebeurt, is zwaar onvoldoende. De subsidies aan Bulgarije zijn tweemaal eerder stilgelegd vanwege fraudeschandalen. Beide keren heeft dat tot een regeringswissel geleid. De schandalen zijn alleen maar groter geworden.

„Westerse landen dachten naïef dat de landen achter het ijzeren gordijn snel hun waarden zouden overnemen. Maar de elites van de postcommunistische, autoritaire landen waren beter voorbereid op de transitie. Ze transformeerden hun economische macht in politieke macht en kaapten de staat. Als dit zo doorgaat, kapen ze ook de EU. En als Borisov met Europese goedkeuring zijn gang kan blijven gaan, voedt dat uiteindelijk de euroscepsis.

„Ik begrijp volledig dat de oplossing van de problemen in Bulgarije niet van buitenaf kan worden opgelegd. Maar een lidstaat dat zo veel corruptieschandalen kent en geen scheiding der machten, is een façadedemocratie. Dat is geen interne politieke kwestie. Dat is een Europees probleem.”

Nieuwe politieke uitdager Ex-lijfwacht tegenover ex-volkszanger Premier Bojko Borisov – voormalig karatecoach en lijfwacht – lijkt zondag opnieuw de Bulgaarse parlementsverkiezingen te winnen. De leider van de christen-democratische GERB-partij heeft niet alleen concurrentie van de Socialistische Partij, maar ook van nieuwkomer Er Zijn Zulke Mensen van de beroemde zanger en tv-presentator Slavi Trifonov (54). Trifonov presenteerde twee decennia lang de meest populaire dagelijkse talkshow. Daarvoor was hij al de bekendste vertolker van chalga, een typische Bulgaarse pop-folkmuziek. In 2015 werd hij politiek actief als initiator van een referendum over de stemplicht en de financiering van politieke partijen. Nu lijkt ‘Slavi’, zoals iedere Bulgaar hem kent,de ideale vluchtheuvel voor kiezers die geen enkele politicus meer vertrouwen. Zijn populistische partij heeft niet veel concrete plannen voor het land, maar wil inzetten op „het beschermen van het gezin” en directe democratie. Het lijkt erop dat de onervaren politicus essentieel zal zijn voor het formeren van een coalitie.