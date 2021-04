Regering-Biden schrapt sancties tegen hoofdaanklager Internationaal Strafhof

De Amerikaanse regering heft de sancties tegen hoofdaanklager Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag op. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vrijdag bekendgemaakt. Ook de visumrestricties voor een aantal medewerkers van het ICC verdwijnen. Hiermee draait de regering van president Joe Biden opnieuw een omstreden besluit van zijn voorganger Donald Trump terug.

In een verklaring schrijft Blinken dat besloten is de sancties te schrappen omdat „de getroffen maatregelen ongepast en ineffectief waren”. De regering van toenmalig president Trump legde de sancties in april 2019 op vanwege de onderzoeken van het ICC naar mogelijke oorlogsmisdaden door het Amerikaanse leger in Afghanistan en door Israël in de Palestijnse gebieden.

Lees ook: Het Strafhof, echt niet de schrik van despoten

Blinken benadrukt dat „we het nog steeds ernstig oneens zijn met de acties van het ICC ten opzichte van Afghanistan en Palestina”. Volgens de Amerikaanse regering moet het strafhof stoppen landen die het ICC niet erkennen, zoals de Verenigde Staten en Israël, te onderzoeken. Het zou echter nuttiger zijn om daarover in gesprek te gaan dan simpelweg sancties op te leggen.

De Verenigde Staten hebben het ICC nooit erkend uit angst dat het hof misbruikt zou worden om Amerikaanse militairen of burgers te vervolgen. Ook een aantal andere grote landen zoals Rusland, China en India erkent het orgaan niet.