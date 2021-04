Ook in hoger beroep 20 jaar cel voor ‘riviermoord’

Sharied S. is vrijdag ook in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de zogeheten riviermoord. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden acht bewezen dat zijn toenmalige vriendin door zijn handelen in een rivier in Suriname is beland, terwijl ze niet kon zwemmen. Het OM had 22 jaar celstraf geëist.

De 39-jarige S. en zijn vriendin Aradhana Nazir (29) waren die bewuste zomer op vakantie in Suriname. In de nacht van 25 op 26 juni trokken ze samen naar een afgelegen plek langs de Surinamerivier. Daar raakte zij op enig moment te water in een gebied met veel stroming. Haar lichaam werd drie dagen later gevonden. Volgens het hof is Nazir door toedoen van haar vriend in het water beland. Hij zou er financieel belang bij hebben gehad om haar om het leven te brengen en zou hier bewust naar toe hebben gewerkt.

Zo sloot hij kort voor haar dood een overlijdensrisico- en uitvaartverzekering af, waarvan hij de begunstigde zou worden. Vervolgens liet hij het lijken of Nazir door een noodlottig ongeval om het leven was gekomen. Om zijn onschuld te bewijzen, heeft hij documenten vervalst en leugenachtige verklaringen gegeven, aldus het hof.

S. ontkent dat hij zijn vriendin heeft gedood. In zijn lezing is zij onder invloed van alcohol op een muurtje gaan liggen en daarna in het water gevallen. Hij zou op dat moment even verderop hebben staan plassen. S. stelde hoger beroep in tegen de twintig jaar cel die de rechtbank hem in 2019 oplegde. Tevergeefs, want het hof komt nu tot dezelfde strafmaat. Naast moord is hij ook schuldig bevonden aan poging tot oplichting van een verzekeringsmaatschappij, het vals opmaken van een kwitantie en hypotheekfraude.