Uitgekomen in week 13

DNA

Fans van scandithrillers kunnen vanaf deze week kijken naar de Deense dramaserie DNA. Rechercheur Rolf Larsen moet de ontvoering van een baby onderzoeken. Hij reist naar Polen en neemt zijn dochtertje Andrea mee. Als hij haar even alleen laat, is ze weg. Vijf jaar na deze tragische gebeurtenis krijgt Larsen de kans om deze persoonlijke zaak alsnog op te lossen. Geschreven door Torleif Hoppe (The Killing). NPO Plus, 8 afleveringen.

War of the Worlds

De mensheid wordt bijna uitgeroeid door buitenaards leven in een versie War of the Worlds van die zich afspeelt in de huidige tijd. De overlevenden worden nog steeds achterna gezeten door de aliens. Met een hoofdrol voor Gabriel Byrne. Ziggo Movies & Series, 8 afleveringen.

Madame Claude

Een speelfilm over de beroemde bordeelhoudster Madame Claude. Ze had eind jaren zestig invloed op zowel de Franse onderwereld als de politiek. Ook grote filmsterren klopten bij haar aan. Haar imperium kwam uiteindelijk onder grote druk te staan. Het levensverhaal van Madame Claude werd eerder verfilmd in 1977. Netflix, 112 minuten.