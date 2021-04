NRC Cultuur Streamagenda

Filter de agenda op genre: allemaal

Paasweekend 2021 Passiemuziek J.S Bach, Johannes-Passion De kenners zijn het erover eens: de kortere, nog meer dramatische Johannes-Passion doet in niks onder voor de grote broer. De Nederlandse Bachvereniging nam deze week in Naarden een intense uitvoering van de Johannes op, die vrijdag 2 april om 19.20u te zien is via NPO2.

Op Eerste Paasdag, 4 april om 14:00, is een bekorte versie van de Johannes-Passion (zonder aria’s!) te beluisteren bij het NedKamerorkest onder leiding van D. Reuss via radio4.nl.

Ook Philharmonie Zuid koos dit jaar voor de Johannes-Passion, o.l.v. Karel Deseure. Op 2 april om 14:00 uur start de livestream via Concert in Huis.

Zondag 4 april 2021 Klassiek Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko dirigeert een Russisch programma met werken van Rachmaninov en Tschaikovsky.

Woensdag 7/14/21 april 2021 Theater Toneelgroep Maastricht: Peachez Op 7, 14, 21 april. Peachez is een bewerking van Ilja Leonard Pfeijffers succesroman uit 2017 die werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2018. Porgy Franssen speelt een professor, die op een dag een mailtje krijgt van een hem onbekende vrouw. Er ontspint zich een hartstochtelijke mailwisseling.

Bekijk: Achter de schermen bij Peachez online

Donderdag 8 april 2021 Pop Ben Howard Live-concert naar aanleiding van zijn nieuwe album Collections From The Whiteout vanuit Goonhilly Earth Station in Cornwall.

Donderdag 8 april 2021 Pop Son Mieux Indiepop van Camiel Meiresonne, op het dak van Haags Hoog, een nieuwe creatieve broedplaats in Den Haag.

Vrijdag 9 april 2021 Pop Benny Sings Anderson.Paak is al fan van Benny, nu Nederland nog. Hij presenteert zijn nieuwe, soulvolle album vanuit het Planetarium in Amsterdam.

Donderdag 15 april 2021 Pop Birdy Na vijf jaar radiostilte is Birdy terug met een nieuw album. Tijdens een show vanuit de Wilton’s Music Hall in Londen speelt ze onder meer songs van haar nieuwe plaat.

Donderdag 15 april 2021 Pop 3FM Awards Radiozender 3FM deelt in zes categorieën prijzen uit aan winnaars gekozen door het publiek. Kanshebbers voor beste artiest zijn Eefje de Visser, Danny Vera, Typhoon, Duncan Laurence en Snelle.

16-18 april 2021 Rock Roadburn Redux Heavy festival dat steeds verder de voelsprieten uitsteekt, naar folk en zelfs donkere popmuziek. Dit jaar bijna geheel online, met onder anderen Autarkh, Inter Arma, Hexvessel en celliste Jo Quail.

Zondag 18 april 2021 Pop Björk De eerste van vier liveshows van de ongrijpbare IJslandse artiest Björk, die speelt met het IJslands Symfonieorkest. De opbrengst gaat naar goede doelen die zich inzetten voor vrouwenrechten.

Jazz Jasper van ’t Hof Four Horns and a bass. Pianist Jasper van ’t Hof schreef werk voor vier musici met wie hij de laatste jaren regelmatig samenwerkte: Tineke Postma, Paul van Kemenade, Dick de Graaf en Ilja Reijngoud.

Jazz Transmission/Transition festival Driedaags online jazzfestival met concerten van o.a. Brad Mehldau, Yuri Honing, Tineke Postma, Benjamin Herman met Ack van Rooyen, Eric Vloeimans.

Lees de recensie ‘Jazz on demand’ op Transmission van hoge kwaliteit.

Klassiek Sir Simon Rattle dirigeert Brahms, Strawinsky en Haydn Dit concert van het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks werd opgenomen op vrijdag 12 maart.

Klassiek Orchestre de Paris Onder leiding van Klaus Mäkelä en Kirill Gerstein worden werken van Ravel, Bartók en Bruckner uitgevoerd.

Theater Nineties Productions: Nineties’ Lab Nineties selecteerde negen makers van wie performances worden getoond. Nineties’ Lab is een live geconstrueerde theatrale virtuele clubavond, een cross-over tussen performance, dans, muziek, poëzie en web-art.

Beeldende kunst De Pont: National Chain 2020/Social Practices Zolang het De Pont museum dicht blijft, is de installatie National Chain 2020/Social Practices online te zien. Het is een project van de Amerikaanse kunstenaar Rita McBride, de Duits-Cypriotische choreograaf Alexandra Waierstall en de studenten van de Fontys Dance Academy. McBride maakte door Covid een herinterpretatie van haar installatie National Chain (1997) in samenwerking met choreograaf Alexandra Waierstall. Twaalf eindexamenstudenten van Fontys Dance Academy in Tilburg voeren het werk in kleine groepen in het museum uit.