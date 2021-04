Moet de veehouderij in Nederland inkrimpen?

Minder koeien of minder huizen bouwen, zo probeerde Jesse Klaver (GroenLinks) Wopke Hoekstra (CDA) in de verkiezingscampagne tot een keuze te dwingen in het stikstofdossier. Nu de formatie begint, wacht de landbouw grote veranderingen, mogelijk „halvering van de veestapel”. Topambtenaren adviseerden in elk geval al : de veestapel moet fors kleiner om de stikstofuitstoot voldoende te laten dalen. Is krimp noodzakelijk, of verliest de agrarische sector dan aan innovatiekracht? Frans Visser en Natasja Oerlemans twisten per e-mail over de stelling: veel minder vee in Nederland is rampzalig.

Frans Visser is FV, Natasja Oerlemans is NO.

FV: „De acute stikstofcrisis is ontstaan door hantering van een te rechtlijnig rekenmodel. In paniek dreigen we daarvoor een hele innovatieve sector op te offeren. Het gevolg is niet dat er dan minder vlees wordt geconsumeerd, maar dat de veehouderij verhuist naar landen met slechtere omstandigheden. Je lost dus niets op. Nederland is met zijn innovaties op het terrein van dierenwelzijn, milieu en meer biodiversiteit wereldwijd aanjager van een betere veehouderij. Die rol mogen we niet verliezen.”

NO: „De natuur is aan het instorten door een teveel aan stikstof. De stikstofcrisis is ontstaan doordat decennialang intensivering van de veehouderij is aangemoedigd door de politiek en de agro-sector. Terwijl al bekend was dat deze vorm van veehouderij een grote veroorzaker is van natuurverlies, de uitstoot van broeikasgassen, verdroging en vervuiling van bodem, water en lucht. Wetenschappers, topambtenaren, en zelfs demissionair minister Schouten (Landbouw, CU) geven aan: het huidige systeem is onhoudbaar. Zet de innovatieve kracht van de Nederlandse landbouw in voor kwaliteit, niet voor kwantiteit.”

Frans Visser is expert (melk)veehouderij en eigenaar van AgriMedia.

FV: „Dat landbouwsysteem past zich snel aan. De Nederlandse veehouderij wordt steeds diervriendelijker en heeft nu al veruit de laagste CO 2 -voetafdruk ter wereld. Kippenvlees heeft geen slechtere footprint dan avocado. Reststoffen en producten die mensen zelf niet kunnen eten zetten landbouwhuisdieren om in hoogwaardige dierlijke eiwitten. Je hoort wel dat de Amazone in brand wordt gestoken voor ons veevoer, maar dat klopt niet. Nederlands veevoer bevat gecertificeerd soja-afval waar geen boom voor is gekapt.”

NO: „Helaas is niet alle soja voor veevoer in de Nederlandse veehouderij aantoonbaar vrij van ontbossing. En dat de veehouderij alleen rest- en afvalproducten gebruikt is een mythe: de productie en prijs van soja wordt voor het grootste deel bepaald door de veevoercomponent. We hebben veel te veel dieren, waardoor al die soja en ander veevoer in grote hoeveelheden wordt geïmporteerd. Het bijbehorende mestoverschot zorgt ervoor dat natuurgebieden ernstig zijn aangetast. Bekijk de veehouderij vanuit de noodzaak om tot een duurzaam voedselsysteem te komen waarin voor iedereen voldoende voedsel wordt geproduceerd én natuur wordt beschermd.”

FV: „De Nederlandse Vereniging voor Diervoederindustrie garandeert dat wij al jaren alleen producten gebruiken van soja die gegarandeerd 100 procent duurzaam is. Volledig eens over een duurzaam systeem. Maar ik maak mij zorgen over dat voldoende voedsel. Door de toenemende wereldbevolking en een afnemend landbouwareaal is voedselschaarste binnen afzienbare tijd onafwendbaar. Wees daarom zuinig op onze jonge boeren; de innovatieve Nederlandse landbouw is niet een deel van het probleem, maar juist een deel van de oplossing.”

Natasja Oerlemans is expert voedsel en landbouw bij het Wereld Natuur Fonds.

NO: „ Er is voldoende voedsel beschikbaar, ook voor een stijgende wereldbevolking. Het is alleen ongelijk verdeeld en landbouwgrond wordt inefficiënt gebruikt: ongeveer 40 procent van de wereldwijde akkerbouwproducten verdwijnt in de magen van landbouwhuisdieren. Voer voor koeien, varkens en kippen zou niet moeten concurreren met voedsel voor mensen. Geef koeien alleen gras en voer, kippen en varkens alleen rest- en bijproducten, bijvoorbeeld uit de levensmiddelenindustrie.”

FV: „Die kant gaan we inderdaad op. In Nederland groeit veel voedzaam gras dat koeien omzetten in hoogwaardig eiwit. En de intensieve veehouderij benut steeds beter de restproducten uit de voedselstromen in de Rotterdamse haven. We hebben veel kennis, de sector is transparant en het toezicht is goed. Alle omstandigheden zijn ideaal, dus die moeten we optimaal benutten. Daardoor kunnen we exporteren naar landen waar de omstandigheden minder ideaal zijn en hoeven ze daar landbouw niet te laten groeien ten koste van natuur.”

NO: „Het sluiten van kringlopen en voedsel dat geschikt is voor mensen niet als veevoer gebruiken, zijn inderdaad belangrijke oplossingen. In Nederland zal dat resulteren in een krimp van de veestapel. Die krimp is ook nodig om het boerenland weer aantrekkelijk te maken voor wilde dieren en planten én de stikstofcrisis op te lossen. Dat biedt ook innovatieve boeren toekomstperspectief. Wereldwijd is er al voldoende landbouwgrond, zeker als we de honderden miljoenen hectares uitgeputte landbouwgronden kunnen herstellen. Juist daar kan de innovatieve kracht van Nederlandse boeren een bijdrage aan leveren.”

FV: „Er zijn stapels rapporten die je stelling weerleggen dat er wereldwijd voldoende landbouwgrond is. Maar die innovatieve boeren met verstand van kringlopen zijn er wel. Fiets eens wat vaker door Nederland en kijk naar moderne weides met behalve gras ook droogteresistente kruiden en stikstofbindende vlinderbloemigen. Kijk naar akkerranden met bloemen, voor vlinders en patrijzen, zie de zonnepanelen op staldaken en experimenten met strokenteelt. Er worden enorme vorderingen geboekt.”

NO: „Je raakt een gevoelige snaar: als ik door boerenland fiets, zie ik hoogproductief grasfalt en eindeloze vlakten met monoculturen van mais en aardappelen. Ik mis het kruidenrijk grasland vol bloemen, insecten en grutto’s. Van onze nationale vogel hebben we slechts zo’n 20.000 broedparen over. Dat staat in schril contrast met de meer dan 100 miljoen koeien, varkens, kippen en geiten. Boeren kunnen en willen vaak een onderdeel van de oplossing zijn. Wij kunnen hen helpen.”

FV: „Zoals je weet doen veel boeren aan weidevogelbeheer. Afgelopen jaar waren droogte en roofdieren de belangrijkste oorzaak voor het slechte broedseizoen. Je helpt niet als je landbouw alles in de schoenen probeert te schuiven. Ook ‘grasfalt’ is geen leuke term. Stap eens van de fiets en laat je verrassen door de kruiden. Als je de rapporten over afnemende landbouwarealen en voedselschaarste leest, realiseer je je dat boeren inderdaad alle steun verdienen.”

NO: „De meerderheid van boeren wil veranderen of is al bezig, maar zit klem in een steeds intensiever en desastreuzer landbouwsysteem. En die schuld mogen we inderdaad niet op alleen de boeren afschuiven. De politiek, supermarkten, banken en voerleveranciers moeten boeren in staat stellen groene keuzes te maken. Als we samenwerken, fietsen we straks allemaal langs zwermen weidevogels!”