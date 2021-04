Lekker ouderwets werken van 9 tot 5

Ik werk al ruim twintig jaar vanuit onze woning. Mijn huisgenoten deden dat niet. Voor corona kende mijn werkdag daardoor duidelijke grenzen. Hun vertrek naar school en werk was voor mij het startsein. Hun thuiskomst de finishvlag. Zonder dat ik er erg in had, zorgde mijn sociale omgeving dat ik min of meer normale werktijden aanhield.

Maar nu iedereen thuiswerkt, merk ik dat ons gezin regelmatig doorzet tot ruim na zessen. Het natuurlijke stopteken ontbreekt en er staan altijd nog wel wat to-do’s op onze lijstjes.

Verschillende onderzoeken lieten het afgelopen jaar zien dat thuiswerken vaak tot een hogere productiviteit leidt dan werken op kantoor. Wat daarbij onderbelicht blijft, is dat die stijging deels gewoon voortkomt uit het maken van meer uren.

Zo signaleerde vakbond FNV vorig jaar dat veel thuiswerkers hun reistijd ook zijn gaan gebruiken als werktijd. Even rekenen: voor corona bedroeg de gemiddelde dagelijkse reistijd per werkende Nederlander vijftig minuten. Wie toen vijf dagen per week forensde en nu zijn reistijd heeft veranderd in werktijd, draait zo een halve werkdag per week extra. Tel daarbij op dat je als thuiswerker minder onderbroken wordt en minder pauze neemt, dan begrijp je wel dat er het afgelopen jaar meer uit je handen kwam.

Ooit streden onze voorouders voor een kortere werkweek. In 1919 werd in ons land de Arbeidswet ingevoerd. Die regelde dat er voortaan nog maar acht uur per dag gewerkt zou worden. En in 1960 werd in Nederland de vrije zaterdag een feit.

Eigenlijk gaan we nu best wel slordig om met die verworvenheden. Wat zou je kunnen doen om te zorgen dat je ook nu gezonde werktijden aanhoudt? Die vraag legde ik voor aan de deelnemers van een online seminar en dat leverde veel praktische tips op. Dit zijn mijn favoriete.

– Zet niet alleen het werk, maar ook je pauzes en het afsluiten van de werkdag in de agenda. Vraag eventuele huisgenoten dat ook te doen.

– Wat veel werd genoemd: creëer een duidelijke scheiding tussen werk- en privétijd. Op een vaste tijd de computer uit, alle werkspullen opruimen en je telefoon op stil zetten.

– Plan een gezamenlijke privé-activiteit aan het einde van de werkdag. Zoals: samen koken, een rondje hardlopen, een telefoontje met een vriend of vriendin. Dan moet je wel stoppen.

– Maak ’s morgens en ’s middags een wandeling of korte fietstocht om de werkdag officieel te beginnen en te eindigen. Een rondje forensen rond je huis, zeg maar.

Toen mijn loopbaan begon, las je in personeelsadvertenties vaak dat werkgevers mensen wilden die géén 9-tot-5-mentaliteit hadden. Ik kon me dat goed voorstellen. Zelf toonde ik nog jeugdig ontzag voor ondernemers en bestuurders die er op woensdag al een 36-urige werkweek op hadden zitten en er dan gewoon nóg eentje draaiden.

Daar ben ik in de loop van de jaren gelukkig heel anders over gaan denken. En na een jaar corona ben ik ronduit reactionair als het gaat om arbeidstijden. Ik wil gewoon weer lekker ouderwets werken van 9 tot 5.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.