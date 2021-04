Koester de achterkamertjes

En nu? Wat er ook gebeurt, het zal gepaard gaan met een nog luidere roep om ‘maximale openheid’. Dat eist iedereen die zich bedonderd voelt. Transparantie! Vroom, verontwaardigd, op even hoge poten als wanneer het om ‘mensenrechten’ of ‘diversiteit’ gaat.

Je vertrouwt elkaar niet langer. En om hieraan te werken dwingen jullie meer openheid af. Elke avond, als de kinderen slapen, gaan jullie daarom elkaars appjes, e-mails en opgenomen zoomsessies doornemen. Nog steeds geen toenadering? Wat raar. Misschien moeten jullie het proces nog transparanter maken, en de controlesessies livestreamen?

Transparantie zorgt niet voor méér vertrouwen maar juist voor minder. Vertrouwen betekent: iemand vrijuit laten handelen, onbespied, en erop rekenen dat hij het juiste doet. In een cultuur van maximale transparantie is het vertrouwen minimaal.

Je moet kunnen sparren, vrijuit ideeën kunnen uitwisselen – verkennen, kortom – met hier en daar een kwinkslag, een roddel, een ruzie, zonder dat alles je meteen aangewreven wordt. Daarom was er niets mis met de Rutte-doctrine. Gun beleidsmakers een creatieve speelruimte. Mis ging het pas toen de ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ de dekmantel werd voor van alles dat méér was dan mentaal rollebollen.

Formeren is bij uitstek sparren, standpunten aftasten, in een tactisch stratego. Elke pottenkijker daarbij maakt je omzichtiger en lepelt diplomatieke meel in je mond. Persoonlijk zou ik ook wel eens dolgraag gespreksverslagen lezen van een juryberaad van, bijvoorbeeld, de Libris-prijs. Alle roddels, persoonlijke aanvallen, ruzies, handjeklap en meer dat het daglicht slecht verdraagt. Maar zet er een camera op en een spotlight, onthul ieders kaarten en het proces slaat mors- en morsdood. Met als schade: een veilige, correcte prijswinnaar, een futloos dichtgetimmerd regeerakkoord. „Gestold wantrouwen”, zoals Lubbers dat noemde.

Ik vroeg me donderdag steeds af: zou er nu werkelijk een hemeltergend schandaal onder de tegels zijn geveegd als ‘functie elders’ niet was gelekt? Dat Rutte die Omtzigt een pain in the ass vindt, kan geen verrassing zijn. Is hij dan niet vrij om daarover in een vertrouwelijk gesprek te mopperen? „Wat doen we met Omtzigt? Minister maken?” Dat Rutte hierover loog tegen de pers is de enige fout. Vrijblijvend filosoferen was het. Voetjes op tafel, zonder concrete gevolgen. Omtzigt gaat toch zelf over zijn carrière? Belangrijker: er hadden überhaupt geen schriftelijke verslagen van moeten zijn! Bij zo’n verkenning had de Rutte-doctrine perfect gepast.

Ook zonder pottenkijkers zal het formatieproces vanaf nu krampachtig zijn. Iedereen gaat zijn woorden op goudschaaltjes wegen. Niemand gaat nog het achterste van zijn tong laten zien. Of zelfs maar het puntje ervan. Alleen geheimhouding kan het vertrouwen herstellen.

Als Rutte verdwijnt, hoop ik dat zijn doctrine blijft.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.