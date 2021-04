Justitie mag ‘illegale’ Marokkanen niet meer opsluiten

Drie mannen met de Marokkaanse nationaliteit die wachten op uitzetting naar Marokko moeten vrijdag nog worden vrijgelaten. Dat heeft de Raad van State bepaald in een door de mannen aangespannen hoger beroep. Er is op dit moment geen uitzicht op „uitzetting op een redelijke termijn” - een voorwaarde voor detentie - omdat Marokko niet de juiste reisdocumenten verleent. Ook andere Marokkanen die uitgezet zouden worden en hoger beroep tegen hun deportatie hebben aangetekend, moeten onmiddellijk vrijgelaten worden.

Eind 2020 besloot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol (VVD) de drie mannen in bewaring te stellen. Geen van de drie heeft een paspoort of ander geldig reisdocument. De staatssecretaris heeft voor alle drie bij de Marokkaanse autoriteiten om een geldig document om terug te reizen gevraag - een zogenoemde laissez-passer - maar deze niet gekregen, waardoor de mannen niet terug kunnen reizen. Een van de mannen wacht naar eigen zeggen al sinds 2008 op een reisdocument van de Marokkaanse autoriteiten.

Marokkanen die in Nederland asiel aanvragen krijgen zelden een verblijfsvergunning omdat Marokko geldt als een veilig land. Na afwijzing van hun aanvraag worden ze daarom door de Nederlandse justitie het land uitgezet. Om Marokko in te mogen hebben ze een laissez-passer nodig, maar de Marokkaanse autoriteiten hebben dergelijke documenten al zeker een jaar niet uitgegeven. Volgens de Raad van State is het onduidelijk wanneer voor het laatst zo’n document is afgegeven en is het ook niet helder wanneer deze situatie zal veranderen.

