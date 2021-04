In een gematigd klimaat zijn paddestoelen meestal groter

Hoe gematigder het klimaat, des te groter de paddestoel. Dat concluderen Duitse biologen in Ecology Letters op basis van onderzoek onder 5.340 paddestoelensoorten in 59 regio’s wereldwijd. Dicht bij de evenaar en dicht bij de poolgebieden zijn de soorten het kleinst. Voor de veranderlijke grootte zijn twee oorzaken aan te wijzen: de invloed van klimaatextremen en de voedselrijkdom.

Paddestoelen zijn de bovengrondse vruchtlichamen van een ondergronds netwerk van schimmeldraden, het mycelium. Grofweg heeft het mycelium twee mogelijkheden: investeren in veel kleine paddestoelen, of in een paar grote. Beide opties hebben hun voordelen.

Voeding uit omgeving

Grotere vruchtlichamen leven langer, en produceren dus ook langer sporen. Die sporen verspreiden zich bovendien verder. Kleinere vruchtlichamen ontwikkelen zich sneller, en kunnen zich makkelijker aanpassen aan extreme omstandigheden als droogte en kou. Dat strookt met de aanwezigheid van kleine paddestoelen rond de evenaar en de polen.

Mycena terena (Noorwegen) heeft een hoed van 1 tot 3 mm. Foto’s Arne Aronsen/Naturhistorisk museum (CC-BY-SA3.0),

Voor de vorming van grotere paddestoelensoorten is een relatief groot mycelium nodig, om voldoende benodigde voedingsstoffen uit de omgeving te halen. Hoe meer voeding er op het moment van de paddestoelenproductie aanwezig is, des te gunstiger dat is voor de groei. En juist in gematigde streken met duidelijke jaargetijden is er sprake van zo’n ‘seizoenaal surplus’ in de nazomer en de herfst, het moment dat de meeste paddestoelen boven de grond schieten. Dat strookt met het feit dat de schimmelvruchtlichamen het grootst zijn in het gematigde gebied tussen de 30ste en 40ste breedtegraad, op zo’n 3.300 tot 4.400 kilometer van de evenaar.

Uitschieter

Hoe groot de verschillen tussen paddestoelensoorten kunnen zijn, blijkt uit de voorbeelden die de biologen in hun artikel noemen: zo is er de bruinoranje Galerina lubrica , die onder meer groeit in Finland en op IJsland, met een bescheiden hoed van 2 millimeter. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich Termitomyces titanicus: een soort die voorkomt in West-Afrika, op zo’n 20 graden noorderbreedte, en waarvan de hoed tot wel 1 meter in diameter kan zijn.

Overigens zijn er ook uitzonderingen die de regel bevestigen: zo staat in het artikel ook de tot 1 meter grote Macrocybe titans , die juist in het noorden van Zuid-Amerika voorkomt, rond de evenaar. „Die soort is inderdaad groter dan je op basis van de geografische locatie zou verwachten”, reageert hoofdauteur Claus Bässler per e-mail. „Gemiddeld genomen zijn de soorten kleiner rond de evenaar en bij de polen, maar dit is een uitschieter. Een volgende interessante stap zou zijn om te onderzoeken waaróm zo’n uitzondering bestaat.”