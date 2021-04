Hoeder van de wetenschap speelt op de man

In de media „wordt Meyerowitz-Katz voorgesteld als ‘epidemioloog’, maar hij heeft nog geen doctorstitel behaald en is nog een student aan de Universiteit van Woolongong in Australië.” En dan is „een van fouten vergeven eindproduct niet verbazingwekkend”.

Het is niet in internetriool Twitter waar een heethoofd deze sneren plaatste, maar in wetenschappelijk tijdschrift European Journal of Clinical Investigation, in een wetenschappelijk artikel dat door de ballotage van de peerreview is heengekomen. Van niemand minder dan Stanford-hoogleraar John Ioannidis, de hoeder en plaaggeest van de wetenschap himself.

Slordig en bevooroordeeld

Epidemioloog Ioannidis is een kritisch voorvechter van gedegen wetenschappelijk onderzoek. In 2005 schudde hij de biomedische onderzoekswereld op met zijn artikel Why Most Published Research Findings Are False. Daarin betoogt hij dat veel wetenschappers hun gegevens zó slordig en bevooroordeeld vergaren en analyseren dat de uitkomsten van het onderzoek totaal onbetrouwbaar zijn.

In zijn nieuwste artikel is de kritiek – hoogst ongebruikelijk – op de man: hij hekelt de competentie van Gideon Meyerowitz-Katz, een Australische epidemioloog en columnist voor The Guardian, die twittert onder de naam Health Nerd. Met al dat getwitter (56.800 tweets telde Ioannidis) is al duidelijk dat Health Nerd adequate expertise mist die nodig is om rigoureuze analyses te kunnen doen, schimpt de hoogleraar.

Sinds de pandemie laat Health Nerd zich zeer kritisch uit over het onderzoek van Ioannidis, vooral zijn berekeningen van het sterftepercentage van Covid-19, de infectie-fataliteitratio (IFR). Daarover ligt Ioannidis al onder vuur sinds zijn opiniestuk op het blog STAT op 17 maart 2020. Het aantal te verwachten coviddoden in de VS kon evengoed op 10.000 uitkomen, schreef hij (het zijn er nu 560.000). Hij werd direct in de hoek van rechtse coronaontkenners gedrukt.

Testen en tellen

Die IFR berekenen is een heikel punt. Daarvoor deel je het aantal Covid-19-sterfgevallen door het aantal mensen dat is besmet. Maar die worden lang niet overal goed getest en geteld. Om ze toch zo goed mogelijk te schatten doen epidemiologen aannames. Met de aannames die Ioannidis doet, valt het aantal besmette mensen hoger uit dan in veel andere studies, en het sterftecijfer dus lager. Wetenschappers schuiven hem nu zelf slordige wetenschap in de schoenen, ook Health Nerd in een twitterreactie van 31 berichten. „Ik denk niet dat het redelijkerwijs mogelijk is om een accurate schatting te maken van de wereldwijde IFR van Covid-19.” De IFR varieert flinkt en hangt af van de leeftijdsverdeling, de medische zorg, genetica, virusvarianten en meer, schrijft ook Ioannidis.

Waarom zowel de professor als Health Nerd dan toch tot een wereldwijd gemiddelde wilden komen, is een raadsel. De eerste komt op 0,15 procent, de laatste op 0,68 procent. Let wel, in de VS is inmiddels al 0,17 procent van de totale bevolking overleden aan Covid-19. Het RIVM schat de IFR nu op 1 tot 1,3 procent

Health Nerd gaat de European Journal of Clinical Investigation aanschrijven. Maar hij verwacht er niets van, gezien de naam van degene die er tot begin 2020 hoofdredacteur was: John Ioannidis.