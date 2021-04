‘Mijn werk hoeft niet in elke woonkamer’

We hebben afgesproken in de ochtend en dan valt het niet meteen op. Wat je het eerst ziet: dat haar huis, op de wc en twee kamers na, één grote ruimte is. Om het bed kan een gordijn worden dichtgetrokken en je kijkt zo de amberkleurige badkamer in, die helemaal is gemaakt van kunsthars, een materiaal waarmee ze graag en vaak werkt.

Maar dan zie je: er zijn geen overgordijnen. Sabine Marcelis heeft áltijd, dag en nacht, door de grote ramen van haar loft zicht op de lucht boven Rotterdam. En op het water van de Coolhaven, een oude binnenhaven die uitkomt in de Nieuwe Maas.

Het is haar handelsmerk: veranderend, vloeibaar licht. Sabine Marcelis (35) ontwerpt objecten en installaties in zachte, in elkaar overlopende, ogenschijnlijk van binnenuit oplichtende kleuren, meestal gemaakt van glas of kunsthars. Vaak zijn het spiegels, lampen en tafels, soms ook meer abstracte voorwerpen.

Ze is er wereldberoemd mee geworden. Haar definitieve doorbraak kwam toen The New York Times begin 2016 schreef over haar van neonlicht in kunsthars gemaakte Dawn Lights, waarmee ze net op Design Miami had gestaan. In het artikel stond dat ze had gewerkt voor het modehuis Céline. En zo werd bekend dat zíj het was die voor de winkels van Céline de Candy Cube had ontworpen, een vrolijk gekleurd kunststof display-object dat solide oogt maar hol is en, zoals ze zelf zegt, glowing edges heeft. De Dawn Lights zouden kort daarop worden tentoongesteld in Boijmans Van Beuningen, ze was al bezig met de muurbedekking van gekleurd spiegelglas voor de Parijse winkel van juwelier Repossi.

Dawn Light, 2015

Nu, vijf jaar later, zijn op de scherpe hoeken van de tafel en de krukken in het keukengedeelte van de loft gele tennisballen aangebracht. Die moeten haar zoontje Koa beschermen – de slingers voor zijn eerste verjaardag hangen nog in het huis. Eén van de twee aparte kamers is voor hem, in de andere is Marcelis’ vriend, de Franse architect Paul Cournet, aan het werk. Het grootste gedeelte van 2020 werkte Cournet, die is verbonden aan Rem Koolhaas’ OMA, in de grote kamer. „Met zo’n enorm computerscherm”, zegt ze. „En dan moet je in deze ruimte ook nog léven.”

Eén van haar meest recente ontwerpen: een verrijdbare opbergruimte voor haar thuiswerkende vriend in de vorm van een grote, zachtgele houten kubus – de Candy Cubicle. Overdag klap je hem open en werk je eraan, daarna berg je alles er weer in op. „En dan hou je dus een kunstobject over.”

Maar in hun eigen huis staat hij niet. De Candy Cubicle werd vorig jaar geëxposeerd in het London Design Museum, nu is hij te zien in Madrid. „Er is er maar een gemaakt en die heb ik gek genoeg zelf nog nooit in het echt gezien. Hij is geproduceerd in Engeland en daarna meteen doorgereisd naar Spanje. En ik kon door de lockdowns nergens gaan kijken.”

Bijna al haar ontwerpen worden alleen op bestelling gemaakt, de objecten en meubels van kunsthars in de Rotterdamse werkplaats die ze deelt met gieterij S.T.R.S. Klanten, die haar werk zien in galeries en op kunstbeurzen, hebben inspraak over kleur, of laten speciaal iets ontwerpen. Voor een Australiër ontwierp ze vorig jaar een open haard van roze kunsthars, voor een Nederlander een bad, douche en wastafel uit een stuk eigeel kunsthars.

Er lopen nu dertig projecten tegelijk, bestellingen voor bestaande ontwerpen niet meegerekend. De inrichting van een kantoor van acht verdiepingen in een wolkenkrabber in Wenen, compleet met speciaal ontworpen meubels, is er een. Voor een warenhuis in Shanghai ontwierp ze drie fonteinen: zesenhalve meter hoge zuilen van oranje en geel glas. „Mijn team is nu aan het testen hoe dat water mooi naar beneden kan vallen. Over een paar weken moet het allemaal klaar zijn. Crazy. Maar het is weer zo’n amazing opportunity. Dertig projecten is eigenlijk te veel, maar ja: elke keer komt er weer een kans om iets te maken dat net weer wat groter en moeilijker is. En dan denk ik: Yes!”

Ze verontschuldigt zich voor de Engelse woorden waarmee ze haar zinnen doorspekt. Met haar vriend, zoon en medewerkers – zes vast, vijf freelance – praat ze Engels. Bovendien: „Ik kan me er beter in uitdrukken. De woorden die ik nodig heb om een concept voor een ontwerp uit te leggen, ken ik alleen in het Engels. Mijn Nederlands is blijven steken op het niveau van een tienjarige.”

Lazy Susans, 2018 Totem Light, 2018 Lazy Susans en Totem Lights (allebei 2018)

Zo oud was ze toen haar ouders besloten van Krimpen aan den IJssel naar de andere kant van de wereld te verhuizen, naar Nieuw-Zeeland. „Er was geen plan, geen werk, ze hadden gewoon zin om op avontuur te gaan.” Het gezin – ze heeft een twee jaar oudere zus – kwam terecht in een dorp met drieduizend inwoners. Dat wil zeggen: dat dorp lag op een half uur rijden van hun huis. Haar vader, een ingenieur, legde nog veel grotere afstanden af om naar zijn werk te gaan.

„We hadden paarden, een kiwi-boomgaard, we woonden vlakbij het strand en bij de bergen. Het was de beste jeugd ooit. Op mijn zestiende haalde ik mijn rijbewijs en had ik de vrijheid. Vanaf Wellington, waar de universiteit was, moest ik acht uur rijden om naar het huis van mijn ouders te gaan. Dat deed ik gewoon, voor een weekend. Toen ik net was begonnen met mijn studio hier, en er iets naar Parijs of Londen moest worden gebracht, zei ik altijd: ‘Ik doe het wel, geen probleem.’ Voor mijn gevoel was alles dichtbij.”

Het duurde even voor ze aan haar studie begon. Op haar zestiende ging ze het huis uit om haar middelbare school af te maken op een in een skigebied gelegen school waar veel aandacht was voor buitensporten als kajakken, rotsklimmen en snowboarden. Na haar eindexamen deed ze een paar jaar niets anders dan snowboarden, behalve „de halve nacht in restaurants werken” om het te kunnen betalen. Als het zomer was in Nieuw-Zeeland verkaste ze naar Noord-Amerika.

„Elke dag de berg op: vandaag ga ik déze trick leren. Proberen, proberen, proberen. Je kwam steeds dezelfde mensen tegen, jonge mensen met ambitie, er was veel onderlinge competitie. De zenuwen op mijn schenen zijn bijna gevoelloos omdat ik zo vaak tegen rails aan ben gevallen. Het was een gave, crazy tijd – ik heb ook superveel gepartyd.”

Na vier jaar stopte ze. „Op mijn 21ste, soort van cold turkey: nu ga ik studeren en daar mijn volle aandacht aan geven. Ik ben heel zwart-wit, ik trek de deur dicht. Pas zeven jaar later heb ik weer voor het eerst op een snowboard gestaan. Bij Pauls ouders, die in de Pyreneeën wonen. Maar toen dacht ik opeens: als ik een arm breek, kan ik niet meer werken. Het was helemaal niet meer zo leuk.”

Waarom stopte je?

„Ik was niet goed genoeg om prof te worden. Ik had wel wat sponsors, maar dan ging het om een jas of zo. Dus ik wilde er niet in blijven hangen.”

Was het moeilijk om te stoppen?

„Nee, helemaal niet. Eigenlijk raar, nu ik erover nadenk. Nou ja, er was nog iets anders. In Amerika ben ik bijna doodgegaan.

„Het was de Fourth of July, de drukste dag van het jaar in het restaurant waar ik in de bediening werkte. Ik voelde me heel ziek, maar mocht niet haar huis. Toen ik eindelijk thuis was, kon ik niet meer ophouden met overgeven. Mijn roommate heeft me drie keer naar het ziekenhuis gebracht, twee keer zeiden ze: hier heb je een pijnstiller, ga maar weer naar huis. Midden in de nacht had ik zo’n pijn dat ik dacht dat ik doodging. Pas toen werd er een mri-scan gemaakt. Er was meteen paniek bij de artsen: je moet nu de operatiekamer in, bel je ouders. Niemand had gezien dat ik een ontstoken blindedarm had – en nu was die ontploft. Ik ben daarna nog meerdere keren geopereerd, ik had zelfs gangreen. In de twee weken dat ik in het ziekenhuis heb gelegen, ben ik vijftien kilo afgevallen. Het was het einde van het seizoen, ik ben daarna meteen naar huis gegaan. Ik denk dat ik, omdat ik zo volgepompt werd met pijnstillers, ook een soort depressie had.”

Van snowboarden naar een designopleiding: geen voor de hand liggende stap.

„Ik heb altijd dingen gemaakt. Mijn ouders hebben een tijdje bloemen gekweekt, en als ze die verkochten op de markt, zat ik er met een standje met zelfgemaakte sieraden naast. Op mijn vijftiende heb ik een New Zealand Young Designer of the Year Award gewonnen met een jurk van plastic. Ik had er allemaal cirkels uit gelaserd en daar met plastic een andere kleur achter geplakt. Maar ik was niet iemand die van jongs af aan wist wat ze wilde. Ik ben begonnen met economie en music studies. Op school was ik goed in economie en de muziekindustrie leek me cool. Ik heb het een semester volgehouden. Mijn zus heeft industrial design gestudeerd – zij is nu programmaleider bij een sociaal-maatschappelijke werkplaats, ook in Rotterdam. Eigenlijk heb ik haar gewoon nageaapt. Na twee jaar dacht ik: ik wil dit op een andere manier doen. Ik heb een Nederlands paspoort, de Design Academy in Eindhoven stond heel goed bekend, en ik mocht instromen in het derde jaar. In Wellington was de opleiding heel praktisch: productie, technische tekeningen, werkplaatsen – ik weet hoe dingen werken. In Eindhoven kreeg ik de vrijheid om op een poëtische manier over industrieel ontwerp na te denken.”

De eerste jaren na haar afstuderen deed ze veel klussen voor anderen: productie-adviezen voor (mode)ontwerpers en kunstenaars. Omdat een voormalig studiegenoot was overgestapt naar de modeafdeling van de kunstacademie in Antwerpen, zat ze daar geregeld. Ze leerde er een modeontwerper kennen die werkte voor een Deense kunstenaar. Toen de Deen in 2012 de opdracht kreeg om alle boetieks van Céline opnieuw in te richten – het Franse modemerk was onder leiding van de Britse Phoebe Philo uitgegroeid tot een even toonaangevend als geliefd vrouwenmodemerk – raadde de Belgische modeontwerper de Deen aan Marcelis te vragen hem te helpen zijn ideeën te vertalen naar functionele ontwerpen. „Ik was toevallig net in Kopenhagen omdat ik mijn eerste tentoonstelling had bij mijn galerie daar, met mijn eindexamenwerk.”

Daarna kwam vanuit Céline de vraag of zij zélf een display-object kon ontwerpen. „Het moest een soort abstractie hebben – dus geen stoel, tafel of kast zijn – en op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. En een aanvulling zijn op de marmeren objecten die al in de winkels stonden. Dus ik dacht: wat is een materiaal dat daar lekker bij past?”

Met kunsthars had ze op de Design Academy al geëxperimenteerd. Het is een vloeibaar plastic dat gemengd wordt met verharder en pigmenten. Als je het heel erg polijst, krijgt het de reflectie van de Candy Cubes. Haar minder bewerkte tafels en badkamers hebben een matte, bijna zeepachtige uitstraling.

Candy Cubes, 2014

Sinds bekend is dat Marcelis de ontwerper is van de Candy Cube, weet de modewereld haar te vinden. Ze deed projecten voor onder meer Fendi, Isabel Marant, Burberry en Givenchy.

„In het begin kreeg ik aan de lopende band aanvragen vanuit de modewereld, en nog steeds zijn het er veel. Maar ik ben heel selectief. Met sommige merken heb ik niks, andere willen iets dat ik al heb gedaan, en het moet wel speciaal blijven. Céline was amazing natuurlijk, over Fendi heb ik wel even moeten nadenken. Ik vond het niet zo chill dat ze nog steeds met bont werken. Ze wilden ook dat ik een meubelcollectie voor ze zou ontwerpen, om te laten zien op Design Miami. Dat vond ik saai. Ik heb toen voorgesteld dat ik fonteinen zou maken, en dat durfden ze aan. Ik heb er denk ik de opdracht in Shanghai aan overgehouden.”

Het is dit voorjaar tien jaar geleden dat ze afstudeerde met House Wine, een installatie om wijn te maken die je in de woonkamer kon zetten – door glas zag je dan de wijn ontstaan. „Vaak zeggen mensen dat dat zo anders was dan wat ik nu doe. Voor mij is het eigenlijk hetzelfde: het gaat om het materiaal. ik vind het mooi om te zien hoe druiven wijn worden, er gebeurt de hele tijd zoveel. Normaal wordt dat proces aan het oog onttrokken, ik wilde het showcasen door het in een soort aquarium te presenteren.”

Ik zie het als mijn rol om het wow-effect dat het landschap soms op mij heeft te vertalen naar objecten of installaties

Het is een kwestie van anders naar de dingen kijken, open eyed noemt ze het zelf. Bijvoorbeeld bij een zonsondergang in het Westland. „Als je dan langs de kassen rijdt is er het moment in de avond dat al dat warme licht als een soort bak de lucht in gaat. En tegelijk is er dan soms de rook uit een fabriek die er doorheen gaat en heel gek wordt opgelicht. Zulke momenten fascineren me. Er zijn heel veel manieren om een ontwerper te zijn. Je kunt medische apparaten ontwerpen die levens kunnen veranderen, je kunt onderzoeken wat de beste manier is om een pen te maken – er is zoveel. Ik zie het als mijn rol om het wow-effect dat het landschap soms op mij heeft te vertalen naar objecten of installaties.”

Je gekleurde spiegels en transparante vlakken zou je kunnen zien als de glazen van de zonnebrillen die je als snowboarder droeg.

„Ik heb het altijd interessant gevonden dat door gekleurde filters je hele perceptie van de werkelijkheid kan veranderen. Als het een heel bewolkte dag is, zie je op de piste niet meer waar de sneeuw ophoudt en de lucht begint, maar met een rode bril op zie je het wel. Met een zonnebril met bruine glazen wordt alles meteen warm en nice. Maar ik vind het moeilijk om… ik weet dat veel mensen het verwachten van me, ik word ook wel gevraagd voor kleuradviezen, maar ik heb niet echt een filosofie achter mijn kleuren. Het is heel intuïtief. Zelf vind ik dat ik een positief kleurgebruik heb.”

Vind je dat je een luxe-ontwerper bent?

„Misschien wel, ja. Maar dat is geen bewuste keuze, het komt vooral door de materialen die ik gebruik. Die zijn duur, het productieproces is ingewikkeld, bij kunsthars kost het polijsten veel tijd. Ik krijg nog steeds veel aanvragen voor Candy Cubes, en veel mensen schrikken van de prijs – het begint bij 3.000 euro. Maar het is een realistisch bedrag. Ik lig er niet van wakker dat niet iedereen dat kan betalen. Mijn doel is niet om mijn werk in elke woonkamer te hebben. Dit soort materiaal voor massaproductie gebruiken is gewoon niet verantwoord. Juist omdat het van kunststof is, mag het geen weggooiproduct worden.”

Sabine Marcelis 1985 Geboren in Alkmaar

1996 Verhuisd naar NieuwZeeland

2011 Afgestudeerd aan Design Academy, Eindhoven

2014 Ontwerp Candy Cube voor Céline

2019 Elle Deco International Design Award ‘Young Designer of the Year’, GQ Men of the Year 2019 ‘International Artist of the Year’; soloshow in Mies van der Rohe Barcelona Paviljoen

2020 Wallpaper* ‘Designer of the Year’

2021 Producten in serie voor RiRa en Ikea

En dan beland je dus in een ander segment.

„Er zijn de afgelopen jaren veel momenten geweest dat ik dacht: in wiens leven ben ik terechtgekomen? Dat je na een beurs in Sankt Moritz op een feestje komt met mensen die allemaal superberoemd zijn. Ik kan daar alleen maar om lachen: ‘Oh God, nu zit ik naast díe.’ De Fendi-Fonteinen hebben een keer in Hongkong gestaan, toen belandde ik in een club waar Pharell Williams ook was. Die hype die daar dan omheen hangt, mensen zijn gewoon hysterisch.”

Worden je ontwerpen veel nagemaakt?

„Ja, vooral de Candy Cubes. Ik krijg heel vaak iets opgestuurd: check this. Eigenlijk doet dat me niks. Het is prima, ik ben niet de uitvinder van de kubus. Uiteindelijk is het ook vleiend: iemand vindt het de moeite waard iets van je na te maken. In de designwereld is iedereen erg met zichzelf bezig, het is snel van: dit zit te dicht op wat ik doe. Ik hou daar niet van, de wereld is groot genoeg voor ons allemaal. Er zijn zat oud-stagairs van mij die ook met hars werken. Ik wens ze het beste, ik stuur opdrachten die ik niet interessant vind naar ze door.”

Sinds kort zijn voor het eerst ontwerpen van je in serie gemaakt. De spiegels met ‘verfklodders’ voor het nieuwe interieurlabel RiRa, een lamp voor Ikea…

„Die lamp is hier.”

Achter de lange, roze bank – een ontwerp van Pierre Paulin – hangt een cirkelvormige metalen wandlamp met een Fontana-achtige snee erin. Ze doet hem aan, er verschijnen na elkaar verschillende pastelkleurige cirkels rond de lamp, als een halo op de muur.

„Het is best gek: dat ontwerp is al twee jaar oud, en nu pas is het te koop. Ik vond het wel eng om te doen: kun je ook voor die prijs – hij kost 30 euro – een stukje magic creëren? En ik wilde per se geen plastic. Eigenlijk was het idee om het van papier te maken: je hebt een stuk papier en je wilt dat daar licht door komt, hoe kun je dat op een interessante manier doen? Dus we hebben heel veel zitten vouwen, maar uiteindelijk was het: als we er nou eens een slash doorheen doen, een snee? Dat was het mooiste, en toen werd het metaal, dat is duurzamer dan papier en daardoor krijg je ook de reflectie terug op de muur.”

Als de zon op de tafel schijnt is het opeens wow

Wat wil je dat mensen ervaren als ze naar jouw objecten kijken?

„Ik hoop dat ze nieuwsgierig worden. Dat er vragen opkomen. Wat is dit? Hoe werkt het? Hoe is het gemaakt? Dat je nog een keer wilt kijken, dat het niet iets is waar je langs loopt – mooie tafel, leuke spiegel, doorlopen. Dus ik hoop dat je een soort moment of wonder voelt. Daarom werk ik ook zo veel met glas en hars: daar kun je die momenten in vinden, daar kun je statische objecten mee ontwerpen die toch veranderen.”

Ze wijst naar de tafel waar we aan zitten, van glas, in doorlopende warme tinten geel, oranje en bruin. „Als de zon op deze tafel schijnt is het opeens: wow, wat een kleurreflectie. Die injectie van magic in een object.”

Bij de Fendi-fonteinen zag ze het gebeuren. „Ik keek naar de reacties van de mensen. Die zie ik niet vaak, want meestal worden mijn producten zodra ze klaar zijn in een kist naar where ever gestuurd. De laatste tijd heb ik meer private commissions, mensen die een lege muur hebben en mij vragen om iets voor ze te verzinnen. Dan kun je echt nadenken over: hoe is de rest van het huis, hoe valt het zonlicht in zo’n ruimte? En dan kom je het installeren en dan zie je de reactie. Zodat je weet: die mensen hebben door dat object straks dagelijks vreugde.”

Foto’s Daan Brand

Visagie Ingrid van Hemert (House of Orange)