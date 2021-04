Festival toont de jaaroogst aan horrorfilms die de bioscopen niet haalden

In 1984 begon het Imagine Film Festival als het Weekend of Terror: horrorfans verzamelden zich twee nachten in het Amsterdamse Alhambra en later Tuschinski om politiek incorrect met zijn allen ‘hoer’ te roepen als er een dame in beeld kwam of rollen toiletpapier van de balkons te gooien. Beneden in de zaal droegen ervaren bezoekers soms een bromfietshelm.

Onder de titel Imagine Film Festival richt een wat bedaagder publiek zich nu op de jaaroogst aan horror, fantasy en sciencefiction uit alle windstreken die de bioscoop (nog) niet haalden. Het accent ligt minder op bloed en kettingzagen, meer op een ‘elevated genre’ dat esthetisch en intellectueel grenzen verlegt.

Imagine, normaliter in het Eye Filmmuseum, verloopt dit jaar online: van 7 tot 16 april biedt het 51 films met Q & A die je vaak nergens anders kan zien: Indonesische spookfilms, Turkse actie of Canadese body horror. Ook zijn er online debatten, ondermeer over de folklore achter de mondiaal doorgebroken Indonesische horror en onze ongemakkelijke intimiteit met robots.

New Order

De openingsfilm van Imagine is een grimmige, grootschalige dystopie van Michael Franco, die vorig jaar in Venetië de Grand Prix (tweede prijs) won. Het Mexicaanse leger vestigt een fascistisch schrikbewind na een al dan niet uitgelokte sociale revolutie tegen de elite. Een beschaafde bourgeoisfamilie wordt cynisch misbruikt, uitgeklopt en voorgelogen op weg naar die nieuwe orde.

Anything for Jackson

Een echtpaar bejaarde satanisten ontvoert een zwangere vrouw om de ziel van hun overleden zoontje Jackson in haar foetus te laten varen. Als spirituele amateurs roepen ze wat meer op dan ze dachten. Het lachen over hun spirituele gekluns vergaat je als de geestenwereld zich griezelig onvoorspelbaar gedraagt.

Av: The Hunt

Ayse wordt betrapt met haar minnaar en slaat op de vlucht voor haar op eerwraak zinnende familie. Een vrouw alleen tegen het verenigde Turkse patriarchaat, maar de taaie Ayse laat zich niet zomaar kisten in Emre Akays actiefilm met maatschappijkritische ondertoon.

Fried Barry

Voor wie echt iets echt vreemds wil gebruiken: videoclip-regisseur Ryan Kruger laat verslaafde aso Barry, die eruitziet als het veenlijk van Mads Mikkelsen, ontvoeren en overnemen door aliens die er een wilde nacht in Kaapstad van maken. Wat moeten zij van de mensheid denken na dit neon-delirium?

Mandibules

Dumb & Dumber, maar dan op zijn Frans: twee gewetenloze, maar vooral domme scharrelcriminelen vinden een reuzenvlieg die ze voor de misdaad willen trainen. Geweldige rol van Adèle Exarchopoulos die na een ongeluk alleen nog maar kan schreeuwen.

Minor Premise

Wetenschappelijke ‘mindfuck’. Het brein van onderzoeker Ethan desintegreert na een geheugenexperiment, per uur wisselt hij tienmaal van persoonlijkheid, of eerder: stemming. En in de greep van euforie, razernij of angst is het lastig concentreren, al verzet Ethans ratio bergen werk in de zes minuten die hem elk uur gegund zijn. Saboteert iemand de herintegratie van zijn brein?

Possessor

Regisseur Brandon Cronenberg is de zoon van David, de Canadese maestro van de body horror die ons The Fly, eXistenZ en A History of Violence schonk. Brandon trad in 2013 in pa’s lugubere voetspoor in Antiviral: fans besmetten zich met de ziektes van hun idolen. Hier neemt Tasya tijdelijk andermans lichaam over om huurmoorden te plegen. Bij gastheer Michael worstelen meer zielen in de borst en blijkt Tasya’s identiteit wankel. Of ligt die al in duigen? Veel kille vervreemding, veel bloed: pa zal trots zijn.

Sputnik

De kordate psychiater Tatjana spoedt zich medio jaren tachtig naar de Sovjet-ruimtebasis Baikonoer. Een teruggekeerde kosmonaut draagt een alien in zijn lijf, zo kan je een held van de USSR niet aan het volk tonen. Parasiet of symbioot? De commandant van de basis heeft een eigen agenda, zo blijkt. Oud gegeven nieuw leven ingeblazen dankzij een alien plus gastheer met verrassende modus operandi.

Sleep

Dochter Mona neemt een kamer in een verlaten, amorf Duits hotel als haar moeder na een overnachting aldaar catatonisch in het nabije ziekenhuis belandt. Al snel spoken er wilde zwijnen door Mona’s dromen en poltergeist men erop los; zowel eigenaar als dorpelingen ogen verknipt. Zeer fraaie, atmosferische droomhorror; de ietwat gratuite link met nazisme en xenofobie kan Sleep goed hebben.