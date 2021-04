‘Ethiopische militairen hebben moordpartij aangericht in Tigray’

Militairen van het Ethiopische leger hebben volgens de BBC een bloedbad aangericht in het noorden van de provincie Tigray. Dat meldt de Britse omroep vrijdag op basis van eigen onderzoek in samenwerking met onderzoekscollectief Bellingcat en nieuwszender Newsy. Bij de moordpartij, die volgens het bericht in de buurt van het dorp Mahbere Dego heeft plaatsgevonden, zouden zeker vijftien mannen zijn omgebracht.

De BBC heeft video’s in bezit waarop te zien is dat ongewapende mannen naar de rand van een klif worden geleid door in uniform geklede mannen - volgens de BBC zijn dat uniformen van het nationale leger van Ethiopië. Vervolgens worden de ongewapende mannen neergeschoten, soms van dichtbij. Hun levenloze lichamen worden van de klif geduwd. In de video laten de daders zich denigrerend uit over hun slachtoffers.

Wie de vermoorde mannen zijn, is niet helemaal duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om inwoners van Tigray omdat ze de regionale taal Tigrinya met elkaar spreken. De mannen in uniform suggereren dat de slachtoffers lid waren van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Deze rebellengroep vecht voor onafhankelijkheid van Tigray en verzet zich tegen het plan van de nationale regering om de regio weer onder centraal gezag te krijgen.

Afgelopen november begon de Ethiopische regering van premier Abiy Ahmed een offensief tegen de TPLF om de macht in de regio terug te krijgen. Bij de strijd gaat het er vaak bloedig aan toe. Zo meldde Amnesty International onlangs dat eind november een massamoord is gepleegd in de historische stad Axum waarbij burgers standrechtelijk werden geëxecuteerd. De Ethiopische regering ontkent dat het leger zich schuldig maakt aan dit soort gruwelijkheden.