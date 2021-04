Energielabels, kan dat niet eenvoudiger?

Woningen en bedrijfspanden móeten een energielabel hebben. Maar waarom zouden we? De meeste mensen weten inmiddels toch wel dat ledlampen langer meegaan en minder gebruiken. Dubbel glas? Dat zit er vaak al, voor het comfort. En als je dan besluit te verhuizen, dan word je op kosten gejaagd omdat een label vóor de overdracht verplicht is. Net op het moment dat je er toch niets meer aan gaat doen, want het pand is al verkocht...

Huibrecht Bos is energie-econoom.

De regels zijn net weer aangescherpt en daar is discussie over, ook in Den Haag. Huiseigenaren konden tot eind december zelf hun energielabel aanvragen. Dat hebben ze massaal gedaan. Veel huizen zijn voor tien jaar weer voorzien van het ‘vereenvoudigd energielabel’, een doe-het-zelf-versie. De run op een bijna gratis label is begrijpelijk. Het kost bijna niks, maar zegt ook bijna niks.

Uit de Tweede Kamer komt het verzoek om een nieuwe, eenvoudige versie van het energielabel, bijvoorbeeld op basis van de energierekening. Dat is zoiets als zeggen dat wie weinig tankt een zuinige auto heeft.

We willen huizen verder verduurzamen. Voor wie niet wil: we zullen wel moeten. Bijna de helft (ruim 40 procent!) van alle energie in Nederland ‘verstoken’ wij in huizen en gebouwen. We kunnen veel energie opwekken met zon en wind, maar nooit genoeg om er in de winter warmpjes bij te zitten. Dat komt in de eerste plaats omdat de meeste gebouwen zoveel energie lekken en in de tweede plaats omdat we bij verwarmen en koelen teveel energie verliezen.

Lees ook: Een A of een C, dat kan de huiseigenaar veel geld schelen

Voorkomen van verspilling

De vraag is: wat is de zin van een energielabel als je je huis verkoopt? Anders gezegd: als we de gebouwen willen verduurzamen, wat helpt een energielabel daar dan bij? De regels voor energielabels vanaf 2021 zijn compleet vernieuwd. Het bepalen ervan is ingewikkeld en kost veel werk, omdat de energieprestatie van een gebouw afhangt van veel factoren. Bij verkoop is dan het beste moment. Zo weet de koper wat deze koopt én worden er aanpassingen aan het pand gedaan.

Het is essentieel dat we van elk gebouw weten hoeveel energie het verloren laat gaan. Alleen als je dat goed opneemt en registreert, weet je welke aanpassing helpt en het energielabel is daarvoor een essentiële schakel. Het is een goed idee om te kijken naar alternatieve vormen van opwekken, maar laten we duidelijk zijn: er gaat niets boven het voorkomen van verspilling.

Een lagere energierekening heeft nu te weinig invloed op de huizenprijs. Alle huizen zijn duur, ook als ze niet duurzaam zijn. Maar dat blijft niet altijd zo, de huizenprijzen kunnen weer gaan dalen. En de prijs van energie(belasting) zal blijven stijgen. Een beter energielabel betekent een lagere energierekening en steeds vaker ook een lagere hypotheekrente. Kortom: als we onze huizen en bedrijfsgebouwen verbeteren, móeten ze gezond en comfortabel zijn en dat kan met veel minder energie.

Om dat te bepalen is het nieuwe energielabel dé manier. Het is bijvoorbeeld goed om te weten dat je dak nog niet genoeg geïsoleerd is, voordat je er zonnepanelen op schroeft. Beter om eerst te isoleren. En niet gek toch, als blijkt dat je energie kunt winnen uit je ventilatiesysteem en waterafvoer. Want wie wil dat nou niet: een hoger comfort met een lagere energierekening?