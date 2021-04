Een Duitser snapt de EU het best

In Duitsland is ophef ontstaan over een nieuw boek, Ausbruch; Innenansichten einer Pandemie, waarin twee journalisten vergaderingen beschrijven die bondskanselier Angela Merkel tijdens de coronacrisis voerde met de zestien minister-presidenten van de deelstaten. Die vergaderingen zijn vertrouwelijk.

Die Zeit publiceerde er laatst een stuk uit, en ineens zie je een frappante overeenkomst tussen politiek topoverleg in Duitsland en de Europese Unie: de federale structuur, die bij elke crisis onder hoogspanning staat. Vaak kun je de naam ‘Angela Merkel’ zo vervangen door ‘Ursula von der Leyen’. En de deelstaatpremiers door nationale regeringsleiders. In Duitsland, waar deelstaten veel macht hebben, draait het om dezelfde vraag als in Europa, waar de lidstaten grotendeels achter het stuur zitten: zijn leiders van het lagere niveau bereid om macht af te staan aan het hogere niveau als het algemeen belang erbij gediend is? En zo niet, nemen ze daar dan verantwoordelijkheid voor?

Op 16 november meldt Merkel dat het aantal besmettingen explosief stijgt. Ze voorziet een ramp als Duitsland niet snel strenge regels invoert. De regionale aanpak, die eerder volstond, werkt niet meer. Merkel wil maatregelen: meer afstand in het openbaar vervoer en in schoolbussen, en maximaal één speelkameraadje per schoolkind. Maar zij heeft hier niets over te zeggen. Nationale gezondheidsmaatregelen moeten worden goedgekeurd door alle deelstaten. Unaniem. Sommige zijn zwaarder getroffen dan andere. Er zijn deelstaatpremiers die achter Merkel staan. Anderen ergeren zich: waar bemoeit ze zich mee?

Vaak kun je de naam ‘Angela Merkel’ zo vervangen door ‘Ursula von der Leyen’

Dit is fascinerende lectuur, die duidelijk maakt hoe het komt dat niemand de EU – constant schakelend van het ene niveau naar het andere – zo goed begrijpt als de Duitsers: ze zijn uit hetzelfde hout gesneden. Merkel blijft een gezamenlijke aanpak bepleiten, in het Duitse belang. Ze probeert de premiers met cijfers en rapporten te overtuigen. Zij kijken constant op hun telefoons naar nieuwssites in hun deelstaat – waar ze moeten worden herkozen. Hier knallen twee werkelijkheden op elkaar: Merkels viruswerkelijkheid en de politieke realiteit van de premiers – „levensfeiten”, noemt deelstaatpremier Armin Laschet het. Eén daarvan is dat burgers boos zijn op de Bondsregering. Die zou alles verprutsen. Waarom moeten regio’s die amper getroffen zijn binnenblijven? Waarom werkt de Duitse corona-app niet? Enzovoort.

Merkel verwijt de minister-presidenten: „Jullie nemen geen besluit. En straks zeggen mensen weer: ‘De Bund treuzelt en doet alles verkeerd.’ (…) Ik word hierop afgerekend.”

Het is alsof je Von der Leyen over vaccinaankopen hoort. Polen wil minder Pfizer: te duur. Oostenrijk blokkeert EU-aankopen als het geen extra vaccins krijgt. Maar uiteindelijk is zij verantwoordelijk voor wat eruit komt: de kleinste gemene deler. Duitsland is zo sterk als de deelstaten willen, de EU is zo sterk als de lidstaten willen. Ook Duitsland kwam voort uit kleine staten die steeds meer samen gingen doen, maar bij wie de weerzin tegen de eenheidsstaat nog altijd diep zit.

Daarom gaat de discussie, in Europa en in Duitsland, bij elke crisis meteen over competenties. Welk bestuursniveau doet wat? Moeten dingen anders worden geregeld? Dat gehakketak is verwarrend, maar ook doodnormaal. Merkel vecht met de deelstaten. Het coronabeleid in het eveneens federale Zwitserland hapert omdat alle kantons hun eigen coronapolitiek voeren. In Noorwegen wilde een burgemeester vaccins kopen voor zijn gemeente. Overal is gedoe over competenties.

Op 16 november kreeg Merkel haar zin niet. Pas op 25 november stemden de zestien met extra maatregelen in. Toen duurde het nog 21 dagen voor er lockdowns kwamen. Honderden mensen stierven onnodig. Toch zeggen velen: Merkel is de regie kwijt. Zelf constateerde ze, tijdens zo’n vergadering: „Eigenlijk moeten we allemaal verantwoordelijkheid nemen als dingen niet goed lopen.”

Dat geldt ook voor Europa. Maar daar gebeurt het evenmin.

