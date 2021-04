‘Defensie wil minimaal vier miljard euro extra’

De Nederlandse krijgsmacht heeft minimaal 4 miljard euro extra nodig. Dat zeggen vier defensiehoofden in een interview met dagblad Trouw. Daarin geven ze ook toe zich te schamen voor de eigen bijdrage die Nederland levert aan de NAVO. Die zou veel te mager zijn.

Het bedrag van 4 miljard euro baseren zij op de Defensievisie 2035, die demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) onlangs vaststelde. Daarin pleit zij voor miljarden euro’s extra voor Defensie, structureel. Dat geld is volgens de hooggeplaatste militairen in Trouw het minimale wat nodig is om te komen aan het Europese gemiddelde van extra defensie-uitgaven.

De timing van het interview is niet gek: de hoofden van de legeronderdelen luchtmacht, landmacht, marine en marechaussee hopen dat het bedrag in het nieuwe regeerakkoord komt. Ze vertellen over de problemen die ze op de werkvloer ervaren. Zo kan de helft van de schepen niet uitvaren door gebrekkig materiaal en personeelstekorten. Defensie heeft daarnaast grote moeite om jongeren te werven en vast te houden.

Daarnaast kan de luchtmacht amper voldoen aan verzoeken van de NAVO om jachtvliegtuigen te leveren voor snelle interventies, zeggen zij tegen de krant. De NAVO-lidstaten vergaderen met enige regelmaat over hun gezamenlijke missies en dan wordt ook stilgestaan bij de bedragen die de landen leveren, zegt luitenant-generaal Dennis Luyt, de commandant luchtstrijdkrachten tegen Trouw. „Op die momenten kijk ik even naar mijn schoenen, uit schaamte. Van de 27 Europese NAVO-lidstaten bungelen wij in de onderste helft.”

