Crisis bij Commerzbank werpt licht op rol van Duitse staat

Als Commerzbank in het nieuws komt, is dat zelden omdat de bank de verwachtingen overtreft. Zo ook deze week. Drie commissarissen van de Duitse bank traden onverwacht terug, nadat vorige week opeens ook de gedoodverfde nieuwe president-commissaris zich terugtrok. „Leiderschapchaos”, zo luidt de titel van een commentaar in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

De crisis, schrijven Duitse kranten, werpt het licht op de rol van de Duitse overheid binnen de bank. Sinds de financiële crisis is deze aandeelhouder, met een belang van 15,6 procent. Dat heeft in elk geval niet voor een daverend succes gezorgd. Sinds begin dit jaar schommelt het aandeel Commerzbank tussen de 5 en 6 euro, tegen zo’n 300 euro vlak voor de financiële crisis in 2008. De in Frankfurt gevestigde Commerzbank was lang de op één na grootste bank van Duitsland na Deutsche Bank, maar moet inmiddels DZ Bank en KfW voor zich laten, als je kijkt naar balanstotalen.

De crisis komt voort uit gestuntel van het Duitse ministerie van Financiën

De crisis binnen de raad van commissarissen, schrijft de Süddeutsche Zeitung, komt voort uit gestuntel van het Duitse ministerie van Financiën. De man die president-commissaris had moeten worden, Andreas Schmitz, trad vorige week af als commissaris nadat minister van Financiën Olaf Scholz – tevens kandidaat-bondskanselier namens de SPD – ter ore was gekomen dat Schmitz’ naam wordt genoemd in verband met het ‘CumEx’-schandaal. Dit schandaal, dat in 2018 aan het licht kwam, ging over het onterecht terugvragen van dividenbelasting door groepen bankiers, handelaren en hedgefondsen tussen 2001 en 2016. Hoewel Schmitz hierin geen actieve rol speelde, staat hij wel op een lijst van het Duitse OM omdat hij bij betrokken banken leidinggevende posities vervulde. Toen Scholz dit hoorde, blokkeerde de staat de benoeming van Schmitz.

Daarop vertrokken deze week drie andere commissarissen, die Schmitz hadden gesteund. Volgens de Süddeutsche ergerden de drie zich aan de te grote invloed van de Duitse staat bij de bank. Al langer zorgt de rol van de publieke aandeelhouder voor spanningen. In 2018 had de staat aangedrongen op een fusie met Deutsche Bank, die eveneens problemen kent. Deze fusie mislukte in het voorjaar van 2019, waarna ook ING afhaakte als mogelijke partner van Commerzbank. Vanaf vorig jaar begon de staat zich steeds meer aan te dringen op verregaande reorganisatie van de bank, schrijft Handelsblatt. Vorig jaar trad een harde saneerder aan als topman: Manfred Knof. Commerzbank kondigde begin dit jaar aan de komende jaren zo’n tienduizend banen te zullen schrappen. Het aantal vestigingen in Duitsland wordt bijna gehalveerd.

De chaos binnen de raad van commissarissen laat evenwel zien dat de staat maar beter zijn belang in de bank van de hand kan gaan doen, schrijft Handelsblatt in een commentaar. Zodra de rust na de coronacrisis is teruggekeerd, moet de exit volgen. Daarbij moet de staat „de utopische hoop opgeven” dat de staat daarbij geen verliezen lijdt. „Want de deelneming, waarvoor de staat destijds zo’n 5 miljard euro betaalde, is nu iets meer dan een miljard euro waard”, zo luidt de pijnlijke slotzin van het commentaar.