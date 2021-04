‘Creating Joy’ leidt niet tot vreugde

Doorgaans neemt de Vlaamse choreografe Ann Van den Broek de donkere kanten van het leven en de mens onder de loep. De laatste jaren stonden in het teken van haar indrukwekkende drieluik over verschillende vormen van dementie en geheugenverlies – in feite een verwerking van het wegglijden van haar door Alzheimer getroffen moeder. Tijd voor iets lichters, vond ze. Geen verdriet, geen narigheid, maar blijdschap, plezier en genot. Alleen: wat maakt ons blij en waaruit bestaat genot? Die vragen drongen zich nadrukkelijker op door het uitbreken van de coronacrisis.

Van den Broek legt het fenomeen blijdschap op de snijtafel. Wat niet automatisch aanleiding geeft tot grote vreugde. Creating Joy werd dan ook eerder een studie dan een voorstelling. Creating Joy is opgebouwd uit delen die in een theatersetting zijn opgenomen, in een toneelbeeld (ontwerp Niek Kortekaas) als het lab van een patholoog anatoom of mad professor, met smetteloos witte ziekenhuiskleding, verrijdbare onderzoeks- en instrumententafels met hier en daar glimmende, glanzende onderzoeksobjecten; hebbedingen waar je gelukkig van kunt worden zoals een discobol of zilveren pumps.

Via een Zoomverbinding delen dansers Louis Combeaud en Marion Bosetti hun nieuwe hobby’s: brood bakken, borduren. Zanger Gregory Frateur treedt op als host en verbindingsagent met Van den Broek en de andere bandleden van Dez Mona, die in vooraf gefilmde fragmenten hun herinneringen aan blijdschap geven.

Het lied ‘A part of us all’, met de sleutelzinnen ‘there are times to cherish/ and things to live for’, fungeert als muzikale rode draad. Leden van Dez Mona en andere muzikanten voorzien de song van solo-interpretaties en ‘op de vloer’ krijgen die een vertaling naar gebarentaal door dansers Carla Guerra en Jean-Gabriel Maury. Ook beelden zij daar de momenten van coronageluk uit waarover Van den Broek vertelt: de nieuwe voorkomendheid van de anderhalvemetersamenleving, heupwiegende salsa, een heerlijke massage.

Theatermaken zelf kent ook zijn momenten van geluk, maar in tijden als deze is het een moeizame geschiedenis. Daarover gaat dit experiment van Van den Broek ook, en het weinig dynamische eindresultaat illustreert het probleem: echt interessant is het niet. De observaties zijn niet opzienbarend genoeg om ruim een uur mee te vullen.