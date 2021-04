‘Christus, functie elders’: hoe Cappella Amsterdam actuele pijn indrukwekkend aansnijdt

De Grootinquisiteur. Cappella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss. Muziek van o.a. Heppener, Rachmaninov, Marenzio, Martin, Mendelssohn, Rihm, Escher. Gehoord: do 1 april, Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam ●●●●●

Tussen twee kruisdoden in – de Johannes-Passies van Pärt en Bach – bezong Cappella Amsterdam de wederkomst van Christus, in een concert met als rode draad ‘De Grootinquisiteur’, een aangrijpende legende uit Dostojevski’s roman De gebroeders Karamazov.

In dat verhaal kan Jezus de verleiding niet weerstaan om na vijftien eeuwen op aarde terug te keren om enige troost te brengen aan de gelovigen in Sevilla, een stad waar de stank van honderd verbrande ketters nog altijd rondwaart. Hij wekt er een dood kind tot leven. De oude grootinquisiteur aanschouwt het wonder en laat Jezus opsluiten.

In de nacht zoekt hij Christus in zijn kerker op en werpt hem voor de voeten dat de Messias heeft gefaald. De kerk zal Zijn opdracht volbrengen en wel op geheel eigen wijze – door een pact met de duivel. De grootinquisiteur zal Hem daarom ter dood veroordelen, waarbij „alle mensen die u vandaag aanbaden op dat plein, morgen als eerste kolen op uw brandstapel zullen gooien”.

Acteur Roeland Fernhout verwoordde de monoloog van de grootinquisiteur met Macchiavelliaanse verve tegenover individuele koorleden die beurtelings de zwijgende Jezus belichaamden. Tussen zijn bijtende en onverbiddelijke litanie verklankte Cappella Amsterdam de onderliggende gevoelens met gezangen uit vijfhonderd jaar koortraditie, van Giaches de Werts lamentatie Vox in Rama over gestorven zonen tot het verkleumde en hongerende kind uit David Langs The Little Match Girl Passion. Maar er weerklonken ook wrange spot (ding dong, bel), angstkreten, doodsdromen, visioenen van schoonheid en gezoem van bijen.

Onder de titel Christus en de CEO zou het verhaal van de grootinquisiteur nu nog steeds actueel zijn, „want wij zijn heer en meester over hun geweten en hun brood”. Of als politiek drama: Christus, functie elders. Zoals ook de gekozen gezangen – nieuwe en oud – een innerlijke snaar blijven raken, zeker wanneer Cappella Amsterdam zich erover ontfermt.