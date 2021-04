Chili: ‘Wij zijn de waarschuwing voor de rest van de wereld’

Tien miljoen prikken in minder dan twee maanden. Met gepaste trots werden de vaccinatiecijfers in Chili de afgelopen tijd uitgemeten in de nationale pers. Nieuwe ladingen vaccins werden door president Sebastián Piñera zelf verwelkomd op de luchthaven. Het doel om eind juni alle vijftien miljoen Chilenen boven de achttien gevaccineerd te hebben lijkt ruim gehaald te gaan worden.

Volgens Izkia Siches, arts en voorzitter van de vakbond voor de medische sector, zijn er twee factoren die Chili onderscheiden van de rest van het continent. „Chili wist met veel fabrikanten akkoorden te sluiten, in een zeer vroeg stadium. We krijgen haast wekelijks leveringen van het Chinese Sinovac-vaccin en van Pfizer. We hebben daarnaast akkoorden met Johnson & Johnson, AstraZeneca, het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie en sinds deze week met het Canadees-Chinese CanSino. Van Sinovac hebben we het meest ontvangen, bijna twaalf miljoen doses.”

Dat Chileense universiteiten met verschillende fabrikanten samenwerkten voor de fase 3-studies en dat het land met zowel China als de VS en de EU goede handelsrelaties heeft, hielp daarbij mee.

Complexe geografie

De snelheid waarmee Chili al deze beschikbare vaccins gebruikt is een andere succesfactor, zegt Siches. „Chili heeft een complexe geografie, met een lengte alsof je van Spanje naar Moskou gaat. We hebben echter een heel ervaren en goed georganiseerd regionaal zorgstelsel, dat jaarlijkse campagnes zoals voor de griepprik uitvoert. Daarnaast kun je het Sinovac-vaccin op koelkasttemperatuur bewaren. Dus het is een kwestie van verspreiden en prikken, er is geen ingewikkelde apparatuur nodig”.

Pandemie Recordaantal besmettingen in maart 20,46 procent van de Chileense bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd 170.913 Was het totaal aantal geregistreerde besmettingen in maart, een record voor Chili. 2,644 Doden aan Covid-19 werden er in maart in Chili geregistreerd, veel minder dan de 4,634 tijdens de dodelijkste maand in het land, juni 2020.

Dankzij een nationaal vaccinatieregister en de jaarlijkse campagnes weten lokale ziekenhuizen en klinieken precies wie waar woont. Mobiele vaccinatieteams weten met jeeps of ambulances de Chilenen die op afgelegen plekken wonen, op het platteland of hoog in de Andes, te bereiken. In de grote steden werd deze strategie ook tijdens de pandemie toegepast, waardoor mensen uit de risicogroepen thuis werden geprikt.

In het Verenigd Koninkrijk en Israël, de enige twee landen die nog sneller vaccineren dan Chili, worden maatregelen al versoepeld. Hoewel Chili al twee maanden op volle kracht vaccineert, beginnen de effecten van de campagne pas net zichtbaar te worden: er overlijden minder zestigplussers aan het virus en er worden ook minder ouderen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Maar ondanks de veelbelovende statistieken, ziet het er in het Zuid-Amerikaanse land allesbehalve positief uit.

Mobiele mortuaria

Momenteel worden ziekenhuizen in het land bedolven onder een nieuwe golf besmettingen. Onder meer in hoofdstad Santiago pendelen mobiele mortuaria tussen de ziekenhuizen omdat er geen plek meer is voor overleden patiënten. Siches, tijdens de pandemie een zeer uitgesproken criticus van het Chileense coronabeleid, noemt de huidige situatie „een goede waarschuwing voor andere landen die veel druk voelen om het land weer open te gooien”.

Op de persconferenties van het ministerie van Volksgezondheid ging het de afgelopen weken steeds minder over het nog steeds rondwarende coronavirus. De focus verschoof van volksgezondheid naar het heropenen van de economie. Veel Chilenen zagen die berichten als een signaal dat het beter ging. „Chilenen gingen de maatregelen minder streng volgen”, zegt Siches. „De positieve verhalen over de vaccinaties gaven een vertekend beeld, en Chili ging zich naar dat beeld gedragen”.

Op straten, stranden en in parken in Chili is het zichtbaar: het zijn vooral jongere mensen die zich minder streng aan de regels houden. Dit vertaalt zich in de ziekenhuisopnames, waar de gemiddelde leeftijd van coronapatiënten is gedaald. In november 2020 waren het vooral zestigplussers die opgenomen moesten worden, nu liggen juist meer mensen onder de vijftig op de overvolle corona-afdelingen: het aantal ziekenhuisopnames in die leeftijdsgroep is in maart met 216 procent gestegen ten opzichte van november.

CV Kritisch arts De Chileense arts Izkia Siches (35) is president van het Colegio Médico de Chile, de grootste medische vakbond van het land. Tijdens de pandemie was Siches een uitgesproken criticus van het coronabeleid van de Chileense regering. Vanwege haar rol tijdens de pandemie werd ze dit jaar uitgeroepen tot één van de honderd leiders van de toekomst door tijdschrift TIME. Chilenen beoordelen Siches als de betrouwbaarste publieke persoon tijdens de crisis, volgens publieke peiling Cadem.

Volgens Siches speelt ook de Chileense zomervakantie een rol. Januari en februari zijn de zomer- en vakantiemaanden in Chili. Ondanks hoge besmettingscijfers konden Chilenen gewoon op vakantie, naar binnen- en buitenland. „Veel mensen gingen naar Miami en Brazilië en ze konden zonder problemen terugkomen. Zij zorgden ervoor dat de nieuwe mutaties in Chili op grotere schaal werden verspreid”. Onderzoek liet zien dat zo’n tachtig procent van de recent ontdekte gevallen van de Braziliaanse en Britse coronavarianten in Chili zijn meegenomen door reizigers.

Vooral die Braziliaanse variant baart gezondheidsexperts in Chili zorgen. Het Sinovac-vaccin, inmiddels toegediend bij miljoenen Chilenen, zou minder effectief zijn bij deze mutatie. Al met al twijfelt Siches nu of er in juni, als iedereen boven de achttien jaar gevaccineerd is, daadwerkelijk groepsimmuniteit wordt bereikt. „We denken dat we deze campagne ieder jaar moeten gaan herhalen, zoals bij de jaarlijkse griepprik. Het vaccineren wordt een proces van de lange adem. Net zoals het virus zelf.”

