Ab Blokker neemt afscheid van ‘zijn’ Casa-winkels

Het onvoorstelbare is toch gebeurd: Ab Blokker (75) heeft zíjn Casa losgelaten. Donderdag verscheen een persbericht waarin staat dat de familie Blokker haar „volledige belang” in winkelketen Casa verkoopt aan de Amsterdamse investeringsmaatschappij Globitas en het management. Een overnamesom is niet bekendgemaakt. Casa telt zo’n vijfhonderd winkels in acht landen en heeft 3.200 medewerkers.

Casa gold als het ‘kindje’ van Ab Blokker. Samen met zijn oudere broer, wijlen Jaap Blokker, bouwde Ab in de vorige eeuw een detailhandelsimperium op. Blokker Holding telde uiteindelijk meer dan drieduizend winkels en bestond uit talloze formules: behalve de huishoudwinkelketen Blokker waren dat onder meer Leen Bakker, Xenos, Big Bazar, Intertoys, Bart Smit en Marskramer.

De Belgische woonwinkelketen Casa werd ruim dertig jaar geleden, in 1988, ingelijfd door de Blokker-broers en was na Blokker veruit de grootste en zeker de meest internationale winkelketen binnen de holding.

Het was Ab Blokker die zich vanaf het begin over Casa – een spulletjeswinkel, vergelijkbaar met Xenos – ontfermde. Binnen het concern was de rolverdeling helder: Jaap gaf leiding in Nederland en was het gezicht naar buiten, Ab bemoeide zich met de inkoop en richtte zich op België.

De liefde van Ab voor Casa ging zo ver, dat toen hij in 2014 van de raad van bestuur van Blokker Holding overstapte naar de raad van commissarissen, hij Casa liet deconsolideren: het onderdeel werd losgemaakt van het moederbedrijf en telde niet meer mee in de resultaten. Ab wilde Casa blijven bestieren en als commissaris kon dat niet.

Na jaren van miljoenenverliezen en gedoe binnen het familiebedrijf, besloot de familie Blokker – dat wil zeggen Ab Blokker en zijn schoonzus Els, want Jaap was in 2011 overleden – het bedrijf te ontmantelen. Dat was in 2016. Met de verkoop van Casa is die operatie nu bijna voltooid: vrijwel alle ketens hebben een nieuwe eigenaar.

Xenos bleek indertijd lastiger te verkopen, maar ook daar werd iets op bedacht: de familie Blokker nam de ene winkelketen, Xenos, over met de andere, Casa. Alle 110 Xenos-winkels zouden worden omgebouwd in Casa’s. Een jaar later werd dit plan om onduidelijke redenen toch weer losgelaten, Xenos bleef Xenos. En terwijl Abs lieveling Casa de toekomst tegemoet gaat onder Globitas, blijft Xenos in eigendom van Ab Blokker en zijn bv Nieuwgeluk Beheer.