Wat heeft deze Duitse grootvader precies gedaan tijdens de oorlog?

Een grootvader schrijft een brief aan zijn kleinzoon. Die voegt zijn eigen commentaar toe terwijl hij de brief leest. Beantwoorden kan hij de brief niet meer: de brief is aangetroffen in de nalatenschap van de grootvader, en nooit verstuurd.

Dit is het uitgangspunt van Wij Duitsers, de tweede roman van Alexander Starritt (1985). Waarbij nog vermeld moet worden dat de grootvader in de Tweede Wereldoorlog als soldaat aan het Oostfront heeft gevochten, en dat de kleinzoon hem daar ooit vragen over heeft gesteld – waarop hij postuum de antwoorden ontvangt.

Het verwarrende van deze roman is juist dát het een roman is. Omdat Starritt veel gemeen heeft met Callum, de kleinzoon (even oud, allebei half Brits, half Duits) vraag je je aanvankelijk af of er een kern van waarheid in het boek zit, of Starritt het oorlogsverleden van zijn eigen grootvader in het boek verwerkt (al was het maar omdat het boek aan zijn grootouders is opgedragen).

Eigenlijk wil je een voor- of nawoord dat aan alle twijfels een eind maakt – alsof het opwekken van twijfel niet juist een van de functies van literatuur is. In dit geval hangt de vraag naar het al dan niet fictieve karakter ook samen met de vraag waarom je een roman zou lezen over dit onderwerp; wat kunnen verzinsels toevoegen aan geschiedschrijving en ooggetuigenverslagen? Wat is de zin van deze onderneming?

Uiteindelijk pleiten al die vragen juist voor deze zorgvuldig geschreven roman. In het begin heeft Wij Duitsers een verraderlijk documentair karakter, met de afwisseling tussen de brief van grootvader en de commentaren van de kleinzoon. Grootvader werd in 1940 door de Wehrmacht ingelijfd en nam in 1941 als artillerist deel aan de Russische veldtocht. In 1945 werd hij door de Russen gevangen genomen en pas in 1948 keerde hij terug naar Duitsland. In zijn brief behandelt hij niet zijn hele militaire carrière, maar concentreert hij zich op een aantal gebeurtenissen uit najaar 1944, en daar neemt het verhaal het over.

Schaamte

Tijdens de chaotische terugtocht van het Duitse leger krijgen vijf soldaten, onder wie de latere grootvader, opdracht op zoek te gaan naar een legendarisch voedseldepot dat zich in de omgeving zou bevinden. Een kleine patrouille met botsende karakters, dat is een bekend gegeven in oorlogsliteratuur en -films, of die nu in Duitsland spelen of in Vietnam. Mits niet te clichématig uitgewerkt kan zoiets goed werken, en dat is ook hier het geval.

Maar het gaat niet om de gruwelijke avonturen. De belevenissen van de patrouille illustreren de vragen waar de grootvader mee zit, naar aanleiding van de vraag die zijn kleinzoon heeft gesteld: wat heeft hij precies gedaan tijdens de oorlog? De grootvader ziet zich gedwongen na te denken over grote thema’s als schuld en schaamte. De kleinzoon verwerkt in zijn commentaar ondertussen de spagaat waarin hij verkeerde: ‘Toch moet ik zeggen dat ik het als kind niet bepaald leuk vond dat iedereen in de kerstvakantie standaard naar films keek waarin mannen zoals mijn opa werden vermoord.’

Afgezien van genoemde vragen bewijst vooral het feit dat de roman goed geschreven is zijn bestaansrecht. Starritt geeft de grootvader een mooie toon mee, net registrerend en afstandelijk genoeg om het binnen te laten komen bij de lezer. Hij schrijft sober maar gebruikt mooie beelden. Wanneer hij het heeft over de toevoer van soldaten tegen het einde van de oorlog, schrijft hij: ‘De nieuwkomers kwamen en gingen als koeriers die hun eigen lichamen kwamen afleveren.’ Zo’n zin blijft hangen.



Alexander Starritt: Wij Duitsers. (We Germans). Vert. Linda Broeder. Ambo Anthos, 224 blz. € 21,99 Wij Duitsers. (We Germans). Vert. Linda Broeder. Ambo Anthos, 224 blz. € 21,99 ●●●●●