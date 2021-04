VN-gezant vreest voor een ‘bloedbad’ in Myanmar

De zorgen binnen de internationale gemeenschap over de situatie in Myanmar nemen met de dag toe. De speciale gezant van de Verenigde Naties waarschuwde de Veiligheidsraad voor een „bloedbad”. Het is de vraag of de Myanmarese politiek leider Aung San Suu Kyi wel op de hoogte is van de geweldsuitbarstingen in haar land. Dat laat haar advocaat Min Min Soe weten nadat donderdag via een video-verbinding een hoorzitting was tegen de door het Myanmarese leger afgezette regeringsleider.

Donderdag zijn in het hele land burgers de straat opgegaan om opnieuw te demonstreren tegen de militaire coup. Die had precies twee maanden geleden plaats, op 1 februari. Volgens de militairen werd afgelopen november Suu Kyi onterecht aangewezen als winnaar van democratische verkiezingen van het land. Ook partijgenoten van de National League for Democratie (NLD), zoals de president Win Myint, zitten vast. Volgens de advocaat verkeert zowel Suu Kyi als Myint in goede gezondheid, zo citeert persbureau Reuters donderdag uit een verklaring.

De politica wordt beschuldigd van corruptie en zou de coronamaatregelen niet hebben nageleefd; haar advocaat laat weten dat de aanklachten donderdag hetzelfde zijn gebleven en noemde die „totaal gefabriceerd”. Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg vanwege haar inspanningen voor democratisering in Myanmar, hoorde ook een nieuwe beschuldiging tijdens de zitting van donderdag. Ze wordt nu ook vervolgd voor het overtreden van een wet uit de koloniale tijd die het delen van regeringsinformatie strafbaar stelt.

Hard neergeslagen

De staatsgreep heeft geleid tot aanhoudend verzet door de bevolking van Myanmar: week na week al gaan honderdduizenden mensen de straat op in steden als Yongan, Monywa en Taunggyi. Het leger treedt daar hard tegen op. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot zeker 538, volgens de organisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). De bloedigste dag was afgelopen zaterdag, toen 141 demonstranten gedood werden. Sinds deze donderdagochtend lijkt volgens ngo’s als NetBlocks het internet te zijn afgesloten, een tactiek om geen berichtgeving toe te laten en communicatie onder activisten te bemoeilijken.

Tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in Londen, woensdagavond, riep de speciale Myanmar-gezant Christine Schraner Burgener de lidstaten op tot actie. Alle beschikbare middelen moeten volgens haar worden ingezet om een nog verdere verslechtering van de situatie in het land te voorkomen. Myanmar stevent anders af op een burgeroorlog, stelde zij. Persbureau Reuters meldt dat het leger aanvallen zou hebben uitgevoerd op stellingen en gebouwen die in gebruik zijn door een bekende gewapende rebellengroep in het land.

