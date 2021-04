Vanaf 1 juli wordt de controle strenger op verhuur via Airbnb

Steden die toeristische verhuur via platforms als Airbnb strenger willen reguleren, krijgen er een wapen bij. De wet Toeristische verhuur van woonruimte, die sinds 1 januari van dit jaar geldt om excessen door vakantieverhuur aan te pakken, wordt uitgebreid met regels voor verhuurplatforms. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse zaken donderdag bekend. Daardoor wordt het makkelijker voor gemeenten te controleren wie op welk adres een woning aan toeristen verhuurt.

Als op 1 juli de nieuwe regels ingaan, mogen gemeenten waarin een registratieplicht voor verhuurders geldt, verhuurplatforms verplichten bij elke advertentie voor een woning een registratienummer te vermelden. Zo’n registratienummer is gekoppeld aan een huisadres, waardoor gemeenten kunnen controleren of de verhuurder van die woning zich aan de lokale regels houdt. Bijvoorbeeld of hij de woning niet langer dan het maximaal toegestane nachten per jaar verhuurt.

Ook moeten de platforms voortaan gebruikers verplicht informeren over de geldende wet- en regelgeving voor verhuur aan toeristen.

Voor de uitbreiding van de wet was toestemming van de Europese Commissie nodig. Omdat verhuurplatforms zoals Airbnb en Booking.com volgens Europese richtlijnen louter worden gezien als digitale doorgeefluiken, kunnen hen niet zomaar nationale regels opgelegd worden.

Een lidstaat die dat wil, moet eerst de Europese Commissie en de andere lidstaten op de hoogte te stellen, en de voorgestelde verplichtingen toetsen aan het Europees recht. Nederland heeft deze notificatieprocedure nu succesvol doorlopen.

Tot nu toe geen verplichting

Tot nu toe konden gemeenten verhuurplatforms niet dwingen om advertenties zonder registratienummer te weigeren. Alleen als gemeenten daar actief naar vroegen, moesten verhuurplatforms informatie over advertenties verstrekken. Dat vereiste enorme personele inzet: in Amsterdam heeft slechts een kwart van alle aangeboden woningen een registratienummer.

De vier grote steden, waar de problematiek met toeristische verhuur het grootst is, hadden daarom direct stevige kritiek toen het wetsvoorstel in december 2019 naar de Tweede Kamer werd gestuurd. „Een halve maatregel”, noemde de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) het.

De wethouder reageert nu blij op het nieuws uit Brussel. Hij noemt het „een mijlpaal” dat de EU de registratieplicht toestaat. „Amsterdam heeft steeds gezegd dat platforms aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden, we hebben er een Europese lobby met alle Europese steden onder leiding van Amsterdam voor opgestart, maar kregen steeds terug dat het volgens Europese regelgeving niet kon. Nu we de Tweede Kamer zover hebben gekregen deze wet te maken, zegt de EU ook dat het kan.”

In gemeenten waar een registratieplicht geldt, moeten huiseigenaren die hun woning aan toeristen willen verhuren zich aanmelden. Anders riskeren ze een boete van maximaal 83.000 euro. De wet, die begin dit jaar inging, moest gemeenten meer mogelijkheden geven om overlast door vakantieverhuur aan te pakken, zoals illegale hotels en geluidsoverlast door feestende toeristen. Ook zou vakantieverhuur bijdragen aan sneller stijgende huizenprijzen.