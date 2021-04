Van postduif-tikkies tot ananasvrije pizza’s: het is weer 1 april

1 april is al heel lang geen dag meer om grappen te maken over loszittende veters. Bedrijven en andere organisaties pakken de dag steeds professioneler aan en komen met allerlei ‘inhakers’ om op te vallen. Al kan het ook misgaan, ondervond Volkswagen deze week. Een overzicht van grappen die wél geslaagd zijn.

Geen twijfel meer bij het soepschap voortaan, zegt Pizzaketen New York Pizza. Er is namelijk iets nieuws voor pizzaliefhebbers: pepperoni pizzasoep. Met een tip: de fijnproever kan de soep besprenkelen met Parmezaanse kaas om het gerecht extra lekker te maken.

Concurrent Domino’s haakt in op een langlopende discussie: wel of geen ananas op je pizza? De uitspraak van demissionair minister-president Mark Rutte gaf de doorslag. En dus maakt Domino’s een statement: geen ananas meer dus op pizza’s van de keten.

Spookrijders op het racecircuit van Assen? Nee, dat mag voortaan gewoon. Om het asfalt „optimaal” te benutten, kan daar voortaan ook in tegengestelde richting gereden worden.

Ook de zuiderburen laten 1 april niet ongemerkt voorbijgaan. Zo heeft de politie in Antwerpen een stoere nieuwe ride, een spiksplinternieuwe Lamborghini. Op die manier kunnen de agenten veel makkelijker undercover gaan de komende maanden in het milieu van de „patsers” en de „straatracers”. Het model valt niet uit de toon, twittert de politie, maar uiteraard is er wel gedacht aan de zichtbaarheid en veiligheid.

PZAntwerpen Politie Antwerpen Met deze nieuwe aanwinst voor ons korps gaan we de komende maanden undercover in het milieu van de patsers, de straatracers en tuners. We kozen voor een model dat niet uit de toon valt, maar investeerden wel in zichtbaarheid en veiligheid! https://t.co/jrPkizWBpl 1 april 2021 @ 06:06 Volgen

Niks is vervelender dan een vriend die je Tikkie niet beantwoordt. Maar om nu te gaan appen waar je geld blijft? Tikkie heeft daar iets nieuws voor bedacht - of eigenlijk iets ouds: want het is voortaan mogelijk om een ouderwetse postduif te sturen naar je vrienden.

Veel ouders en liefhebbers van Lego zullen teleurgesteld zijn dat het nieuwste product van de speelgoedmaker een grap is. Want is er een ergere pijn dan op een Legoblokje staan? Daar heeft het bedrijf nu iets voor gevonden: SmartBricks die opzij springen als je voet in de buurt komt.

Snoepwinkel Jamin vindt het tijd om positiviteit uit te stralen. En daar past ‘min’ eigenlijk niet bij, vindt het bedrijf, dat voortaan als Japlus verder gaat. Wie ‘Jamin’ op 1 april intikt in zijn browser komt uit op Japlus.nl. En een homepage die volstaat met producten die de naamsverandering al hebben gehad.

Een dikke laag yoghurt op je gezicht? Waarom niet, dacht Zuivelhoeve. Het bedrijf introduceerde een paar dagen geleden een nieuwe nachtcrème, gebaseerd op de Boer’nyoghurt, en vroeg of mensen het gratis wilden proberen. Maar helaas, ook dat is een 1-aprilgrap.