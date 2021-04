Twintig jaar na dotcombubbel is het zover: het AEX-record sneuvelt

Het beursrecord dat ruim twee decennia stand heeft gehouden, is na enkele mislukte ‘pogingen’ op dinsdag en woensdag nu echt uit de boeken.

De Amsterdamse beursindex AEX sloot donderdag op 708,43 punten. Daarmee is het record van 4 september 2000, tijdens de hoogtijdagen van de dotcombubbel, gebroken. Toen bereikte de beursgraadmater een slotkoers van 701,56 punten.

Een record als deze is goed voor wat extra (media)aandacht voor de Amsterdamse beurs. Volgens kenners zegt het verder eigenlijk niet heel veel. „Zevenhonderd is gewoon een getal”, aldus beursdeskundige Nico Inberg van DeAandeelhouder.nl. De AEX als beursgraadmeter heeft afgelopen jaren bovendien aan waarde ingeboet, ziet beursanalist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam. „De Stoxx500 [met de vijfhonderd grootste Europese aandelen] is nu veel belangrijker.”

Echo internetbubbel?

Dat de AEX het zo goed doet, komt volgens zowel Van Zeijl als Inberg door het grote aandeel techaandelen in de AEX. Tot de grootste stijgers woensdag en donderdag behoorden niet voor niets toeleveranciers voor de chipindustrie ASMI, BESI en ASML. Zij maken samen ruim een kwart uit van de AEX. Deze bedrijven profiteerden al van de hausse in techaandelen zoals die van Apple en Google in het afgelopen jaar. Maar ook nu dergelijke Amerikaanse techaandelen wat hebben ingeleverd, blijven ze hoog staan. Dat komt doordat chips ook in meer cyclische sectoren als de auto-industrie hard nodig zijn. „Er zijn grote tekorten aan chips en dus worden er nu heel veel chipmachines bijgebouwd”, zegt Inberg. „Hierdoor is het orderboek van de Nederlandse chipmachineleveranciers heel goed gevuld.” Donderdag werd dat onderstreept door de aankondiging van chipfabrikant TSMC om 1.000 miljard te investeren in productiecapaciteit.

Lees ook: TSMC: 100 miljard om gebrek aan chips op te lossen

Een beursrecord dus mede dankzij tech. Daarmee lijkt het nieuwe record een echo van de vorige piek, ten tijde van de eerste internethype rond 2000. Maar die vergelijking gaat mank, zeggen Inberg en Van Zeijl. „De nieuwe internetbedrijven van toen waren alleen veel waard op basis van hoop, en die bleek vals”, stelt Van Zeijl. „Dat is nu niet zo met de chipmachinefabrikanten en ook niet met een onlinebetaalbedrijf als Adyen. Die bedrijven bestaan al jaren en zitten goed in elkaar. Er is geen sprake van dat die bedrijven er over vijf jaar niet meer zijn, zoals met de internetbedrijven van 2000 wel gebeurde.”

Erop en erover

Inberg verwacht niet dat het record van donderdag ook weer twee decennia standhoudt. „Het is denk ik erop en erover. Er zijn namelijk nog best aandelen die wat achtergebleven zijn. De rente blijft laag, waardoor aandelen een goed alternatief zijn voor mensen die meer rendement willen. En bovendien hebben zich tijdens de coronapandemie heel veel nieuwe beleggers gemeld, wat de prijzen ook omhoog stuwt.”

Van Zeijl geeft toe dat het gek lijkt, beursrecords terwijl de wereld nog midden in de coronapandemie zit. „Maar voor de bedrijven die op de beurs genoteerd zijn, geldt dat ze het best wel goed doen. Gemiddeld maken ze meer winst per aandeel dan een jaar eerder. En de delen van de economie waar het wel heel slecht gaat, zoals de horeca en de cultuursector, die zitten niet in de AEX.”

Volgens Inberg wordt bovendien op de beurs al vooruitgekeken naar herstel van de economie, dankzij vaccinaties en enorme steunpakketten van de overheid. „De beurs maakt zich al op voor de inhaalfase die nog moet komen.”

