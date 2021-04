Twee tekeningen uit collectie Teylers toegeschreven aan Bernini

Teylers Museum in Haarlem heeft in de omvangrijke eigen collectie twee zeventiende-eeuwse tekeningen ontdekt die na onderzoek zijn toegeschreven aan Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680), de bekendste barokkunstenaar uit Italië. Dat heeft het museum donderdagmorgen met een persbericht bekendgemaakt.

Het gaat om tekeningen die al ruim 230 jaar deel uitmaken van de museumcollectie en die eeuwenlang als van de hand van Bernini golden: Allegorie op het Heilige Bloed van Christus en Een kind met een beschermengel. Kunsthistorici concludeerden omstreeks 1930 dat de tekeningen van Bernini’s leerling en navolger Giovanni Battista Gaulli waren.

Voormalig conservator Carel van Tuyll van Serooskerken is het daarmee niet eens. Hij zegt overtuigend te hebben aangetoond dat de tekeningen echt van Bernini zijn. Dat deed hij tijdens onderzoek voor een nieuwe bestandscatalogus van de zeventiende-eeuwse Italiaanse tekeningen in Teylers Museum.

De tekeningen worden door de re-attributie geen spat mooier, zegt Van Tuyll. „Maar de toeschrijving verscherpt wel het beeld van hoe de kunstenaar en zijn atelier werkten.” Daar wordt de oud-conservator blij van: „Altijd leuk om tekeningen thuis te brengen.”

Giovanni Lorenzo Bernini, Een kind met een beschermengel, ca. 1660-65, pen en bruine inkt, penseel en bruine inkt, over zwart krijt op papier, 209 x 156 mm. Foto Teylers Museum Haarlem Giovanni Lorenzo Bernini, Allegorie op het Heilige Bloed van Christus, ca. 1670, pen en bruine inkt, penseel en bruine inkt, over zwart krijt op papier, 386 x 247 mm. Foto Teylers Museum Haarlem

Sint-Pietersplein

Bernini is vooral beroemd geworden door zijn dynamische, levensechte beeldhouwwerken. Als kunstenaar en architect heeft hij een grote stempel gedrukt op Rome. Het ontwerp van het Sint-Pietersplein is van zijn hand en overal in Romeinse musea, kerken en fonteinen is zijn werk te bewonderen. Hij was ook een voortreffelijk tekenaar.

Lang werd verondersteld dat Teylers Museum, in het bezit van een grote collectie Italiaanse tekeningen met werken van onder meer Michelangelo en Rafaël, geen originele tekeningen van hem had.

De twee tekeningen zullen vanaf 17 juli in het museum getoond worden op de tentoonstelling Barok in Teylers. De tweedelige bestandscatalogus zal gelijktijdig verschijnen bij Primavera Pers.