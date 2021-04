TSMC: 100 miljard om gebrek aan chips op te lossen

TSMC, een van de grootste chipfabrikanten ter wereld, heeft geen capaciteit meer om aan de snel groeiende vraag naar chips te voldoen. Daarom voert het bedrijf het investeringstempo op en steekt de komende drie jaar 100 miljard dollar in nieuwe fabrieken, extra apparatuur en personeel.

Die belofte deed het Taiwanese bedrijf in een brief aan klanten, die is doorgespeeld naar persbureau Bloomberg. TSMC hoopt zo autobedrijven gerust te stellen die staan te springen om chips. Op korte termijn valt overigens geen verlichting te verwachten. „Onze fabrieken draaien al twaalf maanden op volle kracht en nog is de vraag groter dan we aankunnen”, schreef topman C.C. Wei in de brief.

In de autoindustrie zijn de chiptekorten duidelijk voelbaar, waardoor productie vertraging oploopt of zelfs stopzetting dreigt. De verkoop van nieuwe auto’s is sneller toegenomen dan verwacht. Daardoor staan orders die vorig jaar wegens corona werden uitgesteld of gereduceerd nu bij de chipleverancier achteraan in de rij.

Rekenkracht

De autofabrikanten moeten concurreren met techbedrijven die ook activiteiten intensiveren. De coronacrisis stimuleerde de vraag naar computers voor thuiswerkers en door langdurige lockdowns is meer rekenkracht nodig om op afstand te werken of te gamen. Daarnaast joegen Amerikaanse exportrestricties voor SMIC, de grootste Chinese chipproducent, klanten naar Aziatische partijen als TSMC en Samsung.

TSMC wilde dit jaar aanvankelijk 28 miljard dollar in nieuwe productiecapaciteit steken. De behoefte aan nieuwe processoren is echter zo groot dat het investeringstempo verder verhoogd wordt. Dat komt ook ten goede aan Nederlandse toeleveranciers als ASML (lithografie) en ASM International (depositie; laagjes op een chip stapelen). De koersen van deze bedrijven stegen na de aankondiging van TSMC.

TSMC (jaaromzet 48 miljard dollar) is niet de enige die uitbreidt. De Amerikaanse chipfabrikant Intel kondigde onlangs aan 20 miljard dollar te investeren in twee fabrieken in Arizona. Daar moeten ook andere chipontwerpers terecht kunnen.

Daarnaast is Intel in onderhandeling met TSMC en Samsung om een deel van zijn productie aan hen uit te besteden. De Aziatische chipmakers zijn een stuk verder in hun technologie dan Intel – hoewel dat bedrijf qua omzet nog wel marktleider is.

Inmiddels begint zelfs de voorraad op te raken van bedrijven die wel ruim chips ingekocht hadden, zoals Hyundai. Veel automakers willen problemen in de toekomst voorkomen en proberen reservevoorraden chips aan te leggen – ‘just in time’ levering’ wordt ‘just in case’. Dat verhoogt de druk op chipleveranciers nog meer. Zeker omdat nieuwe auto’s meer chips nodig hebben, vanwege de elektrische aandrijving en geavanceerde rijassistenten.

Het gebrek aan chips geldt voor veel meer sectoren dan de autobranche. Eerder deze week waarschuwde Foxconn, de Taiwanese elektronicareus die onder meer iPhones produceert in opdracht van Apple, dat gebrek aan componenten zal leiden tot productievertragingen. Foxconns bestuursvoorzitter Young Liu verwacht voorlopig 10 procent minder te kunnen leveren. De krapte op de chipmarkt zou tot het tweede kwartaal van 2022 kunnen duren, vertelde hij de Japanse financiële krant Nikkei.

