Wanneer ik aan Shanghai denk, denk ik aan Lost Heaven, een restaurant in het luxe, commerciële Xuhui district in de voormalige Franse concessie.

Van buiten zag het er onopvallend uit, binnen heerste een sfeer die de stad volmaakt vangt: vol geuren en balancerend tussen verleden en heden, het westen en oosten. Dankzij het rode interieur met veel lantaarns, de schaarse verlichting en traditioneel geklede bediening was het alsof we het decor binnenliepen van Zhang Yimou’s klassieke film Raise the Red Lantern uit 1991, die zich afspeelt in de jaren twintig. De naam van het restaurant schijnt geïnspireerd te zijn op James Hiltons roman Lost Horizon waarin hij Shangri-La introduceerde, een utopia.

Lees meer in Het Blad van april 2021

Negen jaar geleden waren we er, en iedere keer als ik denk aan de kruidige, smaakvolle gerechten, zoals lam samosa en een pittige ghost chicken salad om van te watertanden, voel ik een onweerstaanbaar verlangen terug te gaan. De gerechten op de kaart zijn geïnspireerd op de Yunnan keuken, een zuidelijke provincie rijk aan minderhedengemeenschappen met onder andere invloeden uit Myanmar en Tibet.

Die diversiteit zie je ook terug in het noordelijker gelegen Shanghai. De stad bestaat uit een ogenschijnlijk nonchalante mix van oud, verlaten, verlept en arm, en jong, fonkelnieuw, sexy, spannend en rijk. Het ene moment loop je in een wijk met kabels die uit muren hangen, kinderen die op straat hun broekje laten zakken om te plassen en oude mensen die doelloos slenteren. Het andere moment knallen de neonkleuren, imposante wolkenkrabbers die als fallusymbolen over de stad torenen en boetieks van ’s werelds duurste luxemerken je tegemoet.

Alessandro Michele, de succesvolle modeontwerper achter Gucci, noemt Shanghai „een stad met twee zielen, één van nu en één van lang geleden”.

Als internationale havenstad met een bruisende handel trok de stad in de negentiende eeuw de meest uiteenlopende types aan: westerlingen, gangsters, kunstenaars, decadente dromers, arme migranten. Die bonte mix maakte er met de jaren een bruisende metropolis van en een culturele hoofdstad waar de Chinese cinema werd geboren. Shanghai is met ruim 26 miljoen inwoners de dichtst bevolkte stad ter wereld en heeft de oorspronkelijke aantrekkingskracht als vrijhaven waar iedereen zich thuis kan voelen, niet verloren.

Dat zie en proef je ook terug in het eten. Van de goedkoopste streetfoodstalletjes tot decadente restaurants waar je zo 1.000 euro neertelt per couvert. En alles er tussenin. Ambachtelijk gemaakte lokale snacks, dampend hete dim sums, handgetrokken noedels, internationale ketens, Westerse sterrenchefs die er hun geluk beproeven en Chinese restaurants die de rijke eigen traditie vieren en naadloos integreren met het moderne leven vol ambitie en levenslust. Dat is wat we in Lost Heaven proefden. En dat is vast hoe Shangri-la is bedoeld.

silken tofu met shanghai red sauce

Om alle smaken van Shanghai kwijt te kunnen hier een wit canvas van silken tofu, die je naar eigen creativiteit en smaak kan verrijken. Mijn lievelingstopping is de beroemde Shanghai red sauce– een zoet-zoute sojadressing – maar zoet als pudding (douhua) is het ook verrukkelijk. Ingrediënten (Voor 2-4 personen) silken tofu: 1 tl (4 gram) gypsum (toko). Let op: als je te weinig gebruikt , stolt het gerecht onvoldoende. snufje zout 400 ml ongezoete sojamelk (op kamertemperatuur, toko) Zoet-zoute sojadressing: 3 el sjalotsaus (toko) 4 el sojasaus 4 el lichtbruine basterdsuiker Garnering: koriander lente-ui gebakken uitjes of geroosterde nootjes Bereiding Meng in een vuurvaste kom de gypsum met een snufje zout en een scheutje van de sojamelk. Roer tot het volledig opgelost is. Voeg al roerende de rest van de sojamelk toe en dek de kom af met plasticfolie. Plaats de kom in het bovenste deel van je stoompan, dek af en stoom circa 10 minuten op hoog vuur. Haal het bovenste deel van je stoompan van het vuur, verwijder de deksel en prik een paar gaatjes in de folie terwijl je de tofu laat afkoelen. Verwarm ondertussen in een pannetje de ingrediënten van de dressing enkele minuten. Serveer de tofu warm of koud met de warme of koude dressing. Garneer naar smaak. Ook lekker als pudding met een karamel van ingekookte kokosboter of een flinke scheut gembersiroop.

