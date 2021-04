Religieuze opvattingen mogen er zijn, ook die van een minderheid

11 juli AD 1523. Drukte op de markt van Brussel. Onder toeziend oog van vele toeschouwers wordt een brandstapel aangestoken met daarop Hendrik Voes en Jan van Essen. Blij zijn ze, zo vertellen ze de samengestroomde en sensatiebeluste massa. Ze zeggen artikelen van de geloofsbelijdenis op en zingen het Te Deum Laudamus… tot de rook hen verstikt en het vuur hen verslindt. De beschaafde en verlichte homo sapiens in ons moderne West-Europa keurt een dergelijke uiting van geweld uiteraard niet goed en vraagt zich postuum af hoe het ooit zo ver kon komen. Er is een lang en een kort antwoord op die vraag. De korte versie luidt: intolerantie tegen een minderheid.

T.G. Heemskerk en G. van Veldhuizen zijn geschiedenisdocenten binnen het reformatorisch voortgezet onderwijs.

Het lijkt wel een hype in de hedendaagse journalistiek: schrijf een artikel over homoacceptatie binnen het reformatorisch onderwijs en je trekt volle zalen. Die ‘volle zalen’ bedoelen we figuurlijk uiteraard, letterlijk levert dat momenteel heel andere problemen op. Afgelopen zaterdag plaatste NRC ook zo’n artikel: School duwt kinderen ongevraagd uit de kast. Ziet u de link met onze inleiding? Nog niet helemaal?

27 maart AD 2021. Drukte in de kranten rondom reformatorische scholen. Onder toeziend oog van de politiek en de pers wordt een vuurtje aangestoken om de publieke opinie wat te doen ontbranden. Dat lukt. De reacties in de sociale media liegen er niet om. Uitspraken als ‘weg met die religieuzen’ en ‘afschaffen die scholen’ zijn nog aan de milde kant.

In de 16e eeuw ontstond een systematische geloofsvervolging in de toenmalige Nederlanden. Aanhangers van de nieuwe leer van Maarten Luther, protestanten, werden gevangengenomen, gemarteld en vermoord. Willem van Oranje, een van de belangrijkste edelen in ons land, keerde zich hier fel tegen. „Een overheid kan en mag niet heersen over de gewetens van haar onderdanen”, aldus onze Vader des vaderlands. Deze opvatting leidde tot een lange en bloedige strijd met landsheer Filips II waar het ontstaan van ons prachtige Nederland aan te danken is.

Niet heersen over gewetens dus… De consciëntie is voor christenen een heel letterlijk en functionerend begrip, het is zoals het woord in zich houdt: God weet mede. Exact dát is het fundament onder deze problematiek. Wij geloven dat onze goede God Zijn wil aan ons laat weten middels Zijn Woord, de Bijbel. Daarin lezen we hoe we ons leven in moeten delen, daarin lezen we over goed en kwaad en zolang dat geschreven staat, overtuigt onze consciëntie ons van de wil van God. Ons geweten spreekt en dat nog eens te meer in de tijd van Goede Vrijdag en Pasen. Gods eindeloze goedheid, Zijn onvoorstelbare trouw en Zijn wonderlijke liefde maken dat we niks liever willen dan onze gewetens zuiver houden en leven met datgene dat Hij ons gaf. Hij heeft immers recht op ons hele bestaan. „Hier staan we, we kunnen niet anders.”

Hoe kan het zover komen? Door groeiende intolerantie tegen een minderheid

Ons inziens raakt de door media en politiek steeds weer opgerakelde discussie rondom aspecten binnen het christelijk denken inmiddels de vrijheid van geweten. Het idee dringt zich op dat religieuze opvattingen er niet meer mogen zijn, dat ze verbannen dienen te worden uit elke openbare omgeving.

Hendrik Voes en Jan van Essen stierven op 11 juli 1523. Dat excessieve geweld kwam niet uit de lucht vallen. In de eeuwen voorafgaand aan hun dood hadden heersers en de kerk gepoogd de ideeën van andersdenkenden uit de openbare ruimte te bannen. Toen dat niet helemaal lukte, werd de mens achter het idee het slachtoffer. Zij betaalden de hoogste prijs hier op aarde, en naast hen zouden we talloze andere voorbeelden kunnen aanhalen.

Hoe kan het zover komen? Het korte antwoord dan nog maar eens: een steeds groeiende intolerantie tegen een minderheid. En dat in het land van de vrijheid, het land van de tolerantie. Een halfbakken tolerantie wel, eentje die zich maar niet uit lijkt te kunnen strekken naar de intoleranten.

Zijn we echt gedoemd om de geschiedenis weer over te doen? Laten we het fundament van ons land weer zo gemakkelijk verteren door polarisatie, haat en doodsbedreigingen? Hoe zorgen media en politiek en publieke opinie met elkaar ervoor dat wij van deze geschiedenis leren?