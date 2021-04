Prominente activisten Hongkong schuldig aan samenscholing

Een rechtbank in Hongkong heeft zeven prominente activisten schuldig bevonden aan „onwettige samenscholing”. Onder hen is de 72-jarige mediatycoon Jimmy Lai en de 82-jarige advocaat Martin Lee, melden persbureau Reuters en de BBC. Welke straf ze gaan krijgen, is nog niet bekend. Een rechter stelt die later in april vast. Ze kunnen maximaal vijf jaar cel krijgen.

De activisten zouden deelgenomen hebben aan een onwettige demonstratie op 18 augustus 2019. Hongkong was op dat moment het toneel van massale anti-regeringsprotesten. Volgens de rechtbank is het recht op demonstreren niet „absoluut” in Hongkong. China voerde vorig jaar na aanhoudende massaprotesten een omstreden veiligheidswet voor Honkgong in. Die gaf de autoriteiten meer mogelijkheden om activisten aan te pakken. Veel prominente oppositieleden en activisten zijn sindsdien vastgezet of naar het buitenland vertrokken.

Jimmy Lai is een van de markantste multimiljonairs van Hongkong en een uitgesproken criticus van de Chinese regering. Hij is al vaker gearresteerd. In 1995 begon hij de krant Apple Daily, die uitgroeide tot een onafhankelijk media-imperium dat een pro-democratisch geluid liet horen in Hongkong. Martin Lee wordt, als oprichter van de Democratische Partij van Hongkong, vaak de vader van de democratie genoemd.

