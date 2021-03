Professionals

Van mijn creditcardorganisatie ontving ik een mail en een brief met de mededeling dat nieuwe identificatie noodzakelijk was. Voor alle zekerheid belde ik toch maar even met het bedrijf om te checken of de berichten inderdaad van hen kwamen. De medewerker bevestigde dat en verzekerde mij dat alles volkomen veilig was. Ter geruststelling voegde hij eraan toe: „Wij zijn de GGD niet, wij zijn een professionele organisatie.” Ik twijfelde niet meer.

