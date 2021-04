Politie: in vijf jaar moet 35 procent agenten migratieachtergrond hebben

In de komende vijf jaar moet minimaal 35 procent van de nieuwe politieagenten in de Randstad een niet-westerse migratieachtergrond hebben. Dat is een onderdeel van een actieplan van de Nationale Politie (65.000 mensen). Dit heeft tot doel om de eigen organisatie „meer divers en inclusiever te maken”, zeggen twee eenheidschefs, Martin Sitalsing (Midden-Nederland) en Gery Veldhuis (Noord-Nederland) in gesprek met NRC.

Sitalsing en Veldhuis moeten gaan toezien op uitvoering van het plan ‘Politie voor Iedereen’ dat met „striktere afspraken en minder vrijblijvendheid” moet leiden tot een drastische verandering van het personeelsbestand van de politie. Recente incidenten waarbij de politie in opspraak kwam wegens racisme in eigen kring hebben volgens Sitalsing „geholpen om de politie in beweging te krijgen”.

Sitalsing (Paramaribo, 1962) wijst erop dat er de komende vijf jaar 17.000 nieuwe agenten worden aangenomen omdat veel politiemensen met pensioen gaan. „Dit is dus dé kans om te investeren in diversiteit en in een nieuwe cultuur om echte veranderingen te bewerkstelligen.” Het oude streefcijfer was dat 25 procent van de nieuwe agenten een migratieachtergrond zou hebben, maar dat percentage wordt nergens in Nederland gehaald. Door „meer te investeren in werving” moet de samenstelling van het korps veranderen.

De korpsen in de Randstad moeten gelet op de samenstelling van de bevolking in een aantal wijken „soms fors veranderen”, zegt Sitalsing. „In sommige buurten heeft zestig procent van de bevolking een migratieachtergrond. In Kanaleneiland (Utrecht) ligt dat percentage op tachtig. In de politieorganisatie halen we bij lange na niet die aantallen”. Een meer diverse politie is volgens hem nodig om te kunnen doorgaan „met dat waarin we goed zijn als Nederlandse politie, namelijk het leggen van verbinding en fijnmazigheid. De wijkagent is zo’n beetje cultureel erfgoed en kan overal alleen de straat in. Dat komt in sommige wijken onder druk te staan”.

‘Stappen gezet’

Beide commissarissen merken dat het debat binnen de politieorganisatie verandert omdat agenten met een migratieachtergrond zich meer dan vroeger laten horen. „Ze voelen zich sneller serieus genomen, ook door witte collega’s. Ook die schamen zich over de incidenten”, zegt Sitalsing. „Onze huidige korpschef Henk van Essen zegt nu: ‘racisme komt wel degelijk voor bij de politie en het doet me zeer. En ik zal er alles aan doen het aan te pakken.’ Dus we hebben wel stappen gezet”.

Gery Veldhuis (Almelo, 1959) vertelt over een collega met Caribische achtergrond die hij een week geleden sprak. „Hij zei: ‘22 jaar heb ik me de zogenaamde grapjes laten welgevallen. Ze zijn één voor één in een emmer gevallen en die is nu vol: ik accepteer het niet meer’”. Het nieuwe zelfbewustzijn is volgens Veldhuis het gevolg van de Black Lives Matter-demonstraties en de discussie over racisme bij de politie in Rotterdam.

De politie zegt ook te willen investeren in ‘veilige’ teams. „Nieuwe mensen moeten zich bij ons prettig voelen, ook al stroken ze niet met de heersende cultuur”, zegt Sitalsing. Veldhuis zegt dat het probleem met inclusie breder is dan alleen de werving van mensen met een migratieachtergrond. „Ook nieuwe collega’s die zich richten op de aanpak van financiële misdaad en cybercrime en een andere achtergrond hebben, zeggen zich niet altijd thuis te voelen in onze cultuur”.

De politie wil ook meer doen om etnisch profileren tegen te gaan. „De bejegening bij controles moet beter. Er moet meer uitleg worden gegeven. We trainen agenten ook hoe ze veel objectiever kunnen waarnemen”, aldus Sitalsing. Elke agent kan een speciale app downloaden waarmee te zien is of iemand al vaker is gecontroleerd en zo ja: waar en wanneer. Ook is te zien wat dit heeft opgeleverd.

Onderdeel van het actieplan is tevens het versterken van het zogeheten Netwerk Divers Vakmanschap (NDV). Binnen de politie bestaan netwerken van mensen met hun eigen achtergrond en expertise, van agenten met een Turkse achtergrond tot lhbtq. „We gaan die organisaties professionaliseren door mensen op te leiden voor een rol in die netwerken. Tegelijkertijd brengen we beter in kaart welke bondgenoten er in onze omgeving zijn die ons kunnen helpen. Van Marokkaanse buurtvaders tot dominees in Urk”, zegt Sitalsing.

De politie gaat ook bekijken of de bestraffing van discriminatie en racisme door agenten nog „past binnen de tijdgeest”. In Rotterdam kregen racistisch appende agenten de lichtste disciplinaire sanctie. „We moeten kijken of we in de regelgeving of in het uitlokken van jurisprudentie stappen moeten zetten. Je zou een keer kunnen zeggen na racisme: je gaat eruit. En dan zien we wel wat de rechter doet”.