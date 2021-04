‘Oud-spelers van basketbalclub Aris mogelijk betrokken bij matchfixing’

Meerdere oud-spelers van de professionele basketbalclub Aris Leeuwarden zijn mogelijk betrokken geweest bij matchfixing. Dat bevestigt een woordvoerder het Instituut Sportrechtspraak (ISR) na berichtgeving van de NOS. De basketballers zouden ervoor hebben gezorgd dat hun team in 2019 vier wedstrijden verloor, waarop via Zuid-Koreaanse websites tienduizenden euro’s waren ingezet.

Anderhalf jaar geleden werd een onderzoek geopend naar de wedstrijden. Een internationale toezichthouder op gokwebsites had opvallende biedingen waargenomen op verliezen van Aris Leeuwarden, terwijl die op papier de bovenliggende partij was. Volgens een analyse van de NOS speelden drie spelers die wedstrijden ver onder hun niveau. Terwijl hun teamgenoten ongeveer hun gebruikelijke kwaliteiten vertoonden, lag de zogeheten ‘effectiviteit per gespeelde minuut’ van deze drie op 49, 32 en 11 procent van hun normale kunnen.

Het ISR heeft de afgelopen zomer vier spelers gehoord over de zaak, zegt de woordvoerder. Zij werden geselecteerd op basis van wedstrijdanalyses en „hun contacten in het buitenland”. Het instituut wil niet zeggen om welke spelers het gaat, maar laat wel weten dat zij inmiddels niet meer in Nederland spelen. Het ISR heeft onvoldoende sluitend bewijs om de tuchtzaak rond te krijgen, maar hoopt dat de politie het verder oppakt. Volgens de woordvoerder loopt de zaak stuk op de beperkte bevoegdheden van het instituut om over de grens te werken.