Orbán ziet een rechtse ‘renaissance’ in Europa

Een topontmoeting in Boedapest leek donderdag voorzichtig de aanzet te geven tot een nieuwe rechts-conservatieve Europese samenwerking. In de Hongaarse hoofdstad ontving premier Viktor Orbán zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki en Matteo Salvini, leider van de Italiaanse rechts-populistische Lega-partij, om over Brusselse samenwerking te praten. Na afloop sprak Orbán van een Europees-rechtse „wedergeboorte”. Of het daadwerkelijk tot een nieuwe politieke partij gaat komen, blijft vooralsnog onzeker.

Het Europese politieke speelveld is in beweging sinds Orbáns partij Fidesz vorige maand definitief vertrok uit de christen-democratische Europese Volkspartij. Speculaties over of en waar de partij een nieuwe politieke familie vindt, zijn er volop. Samenwerken met het Poolse PiS wordt daarbij als het meest logische scenario gezien. Orbán en Morawiecki trokken al vaak gezamenlijk op tegen Brusselse kritiek op rechtsstaatschendingen.

Tegelijk blijft na donderdag onduidelijk of Morawiecki er ook echt warm voor loopt in een nieuw verbond met Orbán te stappen. Eerder leek de Poolse premier niet bijzonder enthousiast over een samenwerking. Op dit moment is zijn PiS-partij prominent en invloedrijk in de eurosceptische ECR-partij en bij een samenwerking met Orbán zou de partij op zijn minst een uitgesproken partner naast zich moeten dulden.

Verdeeldheid over Rusland

Heikeler zijn de verschillende opvatting over Rusland. Terwijl PiS Moskou als constante bedreiging ziet, halen zowel Orbán als Salvini de banden met president Poetin juist aan. Na afloop van de topontmoeting benadrukte Morawiecki openlijk het belang van de „NAVO als cruciaal voor onze veiligheid”. Maar ook Orbán onderstreepte bij herhaling het belang van de trans-Atlantische banden.

Het waren vooral de „christelijke familiewaarden” die de drie donderdag zeiden te delen, in tegenstelling tot andere Europese politieke partijen. Dat de christen-democraten naar links zouden zijn opgeschoven, leidt er volgens Orbán toe dat miljoenen Europeanen een politiek thuis hebben verloren. De Hongaarse premier prees Salvini daarnaast als een „held” om het verdedigen van de Europese grenzen, terwijl Salvini zelf herhaaldelijk op het gevaar van „Islamisme aan de poorten van Europa” wees.

Orbán kondigde een volgende ontmoeting aan voor mei, waarschijnlijk in Warschau. Als de partijen er inderdaad in slagen een nieuw verbond te smeden dan zou dat in potentie een invloedrijke fractie in het Europees Parlement kunnen worden.