Op het Haagse Nowruz-festival mag Iraanse zangeres Solmaz Badri wél soleren

Natuurlijk bedekt ze haar haren, maakt ze geen uitbundige gebaren op het podium en zingt ze geen aanstootgevende teksten. Toch was het moeilijk voor Solmaz Badri om een plek in Iran te vinden waar ze een optreden kon opnemen met haar Paliz Ensemble. De vraag waar een livestream eigenlijk plaatsvindt, is dit weekend voor haar niet enkel filosofisch.

Solmaz is als zangeres met een internationale carrière gewend te laveren tussen de tegenstrijdige en willekeurige wetten. Het concert dat ze in Iran opnam, zal zaterdag online worden vertoond tijdens het Nowruz-festival in Den Haag. Dan geldt het als internationaal concert en is het – waarschijnlijk – oké dat ze solo’s zingt. In Iran zelf mag ze geen solo’s zingen als er mannen in het publiek zitten, wel mogen vrouwen in koor zingen en instrumenten bespelen.

Nowruz is het Iraanse nieuwjaar. Iraniërs zijn twee weken vrij om het begin van de lente te vieren, er is tijd voor muziek, poëzie en familie. Het oeroude feest heeft een oorsprong in Centraal-Azië en wordt door zeker 300 miljoen mensen wereldwijd gevierd.

Voor het interview komt ook Balout Khazraei online. Zij is initiatiefnemer van het Nowruz Online Lentefestival en ze tolkt voor Solmaz, die Farsi spreekt. Van tevoren zegt Solmaz dat ze sommige vragen voorzichtig zal beantwoorden. „Een beetje een enge vraag”, zegt ze dan, om vervolgens alsnog te antwoorden.

Welke rol speelt muziek tijdens deze feestdagen in coronatijd in Iran?

„Een grote, kleurrijke rol. Je hoort veel folkloristische muziek uit alle delen van het land op de radio en op sociale media. De vraag is nu nog groter door de coronasituatie, mensen hebben het nodig. Maar als muzikanten hebben we natuurlijk weinig gespeeld de afgelopen maanden. Ik geef ook zangles en doceer santur (een Perzisch snaarinstrument, red.), dat kon gelukkig wel doorgaan.”

Geeft u les aan mannen en vrouwen?

„Er zijn weinig docenten, daardoor is het soms nodig dat we ook mannen lesgeven. Er is een kans dat de inspectie langskomt en ze de muziekschool een tijdje sluiten, maar dat gebeurt zelden.”

Voor het Nowruz-festival werd u gevraagd om met uw Paliz Ensemble een optreden op te nemen in Iran, dat via het Nederlandse festival wordt gestreamd. Kan dat zo maar?

„We wilden een mooie locatie die het gevoel van een echt optreden zou versterken. Dat was lastig. Veel verhuurders hadden moeite met een ensemble waarin een dame zingt, want wettelijk staat ons systeem niet toe dat een vrouw als solozangeres optreedt in Iran. Tenminste, als er een man in het publiek zit. Uiteindelijk vonden we een dapper persoon met een muziekschool die zijn kelder heeft omgebouwd tot podium. Daar hebben we opgenomen.”

Waarom denkt u dat het toch kan, dit optreden?

„Elk concert gaat gepaard met een zekere mate van angst, want de wetten zijn niet altijd duidelijk. Er is altijd de kans dat je iets verkeerd doet, dat hoeft niet aan het vrouw-zijn te liggen, het kan ook zijn dat een tekst opeens toch als revolutionair wordt gezien. Daarom grappen we als muzikanten na elk optreden tegen elkaar: ‘We zien elkaar weer in de gevangenis’.

„Maar in dit geval geldt deze livestream als een buitenlands concert. Ik speel vaker in het buitenland, dat is niet verboden. Mijn ervaring is dat men vooral kijkt hoe je je gedraagt als vrouw. Dus ik zorg er ook in dit optreden voor dat ik mijn haren bedek. Ik draag niet te veel make-up en maak geen grote gebaren. Ik kijk liever naar hoe het wel kan, dan boos te worden om wat niet kan.”

Internet vormt dus een schemergebied. Welke kansen bieden sociale media?

„Dat is voor veel zangeressen een belangrijke vitrine geworden. Met name via Instagram kun je in Iran veel mensen bereiken. Maar er is altijd de kans dat ook dat gefilterd wordt, net als Twitter en Facebook. Ik gebruik Instagram vooral voor mijn fans hier en Facebook en Soundcloud met name voor internationale volgers.”

Welk repertoire zingt u voor het Nowruz-festival?

„Het Nowruz-feest heeft eigen folkloristische liedjes, maar ik zing vooral Iraans klassiek. We beginnen wel met een liedje over de lente, daarna gaan we verder met ons eigen klassieke repertoire.”

Bent u nog bang voor eventuele nare gevolgen van de livestream?

„Nee, ik focus me niet op slechte dingen en we houden ons aan de regels van Iran. Voor zover die duidelijk zijn.”