Ook dit jaar is Pasen weer eitje-tik via Zoom

Pasen, dat had Gerda Boshart uit Rotterdam zich toch anders voorgesteld. Ze vertelt over de paasbrunches in voorgaande jaren, met zoons, schoondochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Die pasten allemaal aan de grote eettafel die je kunt uitschuiven en waaraan haar man (drie jaar geleden overleden) nog wat aangepast had voor de familiebijeenkomsten. Dit jaar zullen alleen haar jongste zoon en zijn vrouw aan die tafel zitten. En Gerda Boshart zelf (bijna 90) met haar zus aan de andere kant – zij zijn beiden gevaccineerd.

En dit is al de twééde Pasen in coronatijd. Een jaar geleden dacht iedereen nog ‘ach, dan vieren we het een keertje wat kleiner’. Eitje-tik via Zoom gold toen nog al reuze spannend. Nu is, na een jaar van afstand houden, de behoefte aan sociaal contact sterker dan ooit. En er zijn – virus-technisch – grote verschillen tussen rekkelijken en preciezen in het navolgen van de coronamaatregelen. Soms botst dat.

Paranoia

De zus van Johan Mekke (52) uit Rotterdam was aanvankelijk ontzettend voorzichtig. Tijdens het coronajaar kwam ze nauwelijks buiten. „Bijna paranoia”, vindt Mekke, „want buiten is het virus amper gevaarlijk.”

Na een jaar is de zus het zat en nodigde ze haar twee broers én moeder uit voor haar verjaardag op Tweede Paasdag – twee feesten in één. Dat zag de broer van Mekke weer niet zitten, want het huis van hun zus is vrij klein. Te dicht op elkaar, vond de broer. „Ik ben zelf vrij makkelijk”, zegt Mekke. „Maar je moet elkaars coronastandpunten respecteren. Ik wil mensen niet voor het hoofd stoten.” Nu gaat zijn broer op de Eerste, en hij met zijn moeder op Tweede Paasdag op bezoek.

Voor Sanny Truno (68) uit Dordrecht is Pasen, net als Kerst, altijd een soort familiereünie. Dit jaar doet ze niets. Ze heeft vier oudere en drie jongere zusjes. De jongsten wonen in Zwitserland, Italië en Engeland. „In gewone tijden spreken we bij één van ons af. De zwagers gaan ook graag mee, maar het allerliefst zijn we alleen met de zusjes.” Ze schatert.

Een van de oudere zusjes is minder gezond en dus heel voorzichtig. De zusjes uit Engeland en Italië, waar de pandemie tot nog striktere lockdowns leidde dan in Nederland, zijn op hun hoede. „De meest voorzichtigen bepalen de grens”, zegt Truno.

Zo gaat het vaak, zegt ook Mirjam Karsdorp (62) uit Rotterdam die bij bloemenhandel M. Seelbach een paasboeket uitzoekt voor zichzelf en nog één voor de buren. Ze past zich aan aan de meest voorzichtigen. Al „jáááren” vieren zij en haar man Pasen met een vriendengroep van acht. Net als andere feestdagen. En ook op zondagen komen ze geregeld bij elkaar.

Maar nu al een jaar lang niet. „Eén of twee durven het wel aan. En één wil absoluut niet. We hebben nog een keer afgesproken zonder haar, maar dat is niet zo gezellig. Dus nu appen we elkaar tot we weer kunnen afspreken.”

Er zijn ook mensen die zichzelf na een jaar corona wat meer toestaan. De kleindochter van mevrouw Koopman-Krooner (98) uit Amsterdam heeft haar deze Pasen uitgenodigd in Hilversum. Dat is „gewoon gezellig”, met de achterkleinkinderen erbij, plus een vriendin. Koopman heeft twee vaccinaties „aangeboden gekregen”. De kleintjes moeten wel oppassen dat ze elkaar niet besmetten, die moeten daarna weer naar school. Ze zullen afstand moeten houden en elkaar „niet kussen”. De paasmis volgt ze online, „op mijn computer, dat gaat allemaal nog”.

Vijf volwassenen, zes kinderen

M. Sernée (43) gaat met Pasen naar haar moeder in Friesland. Op de boerderij is voldoende ruimte voor zes kinderen en vijf volwassenen, ze ontmoeten elkaar vooral buiten en in de stalruimtes. Veel van haar broers en zussen hebben al corona gehad, dat maakt de kans dat kinderen hun moeder besmetten kleiner.

Het was nog wel even een onderwerp van gesprek, want hun moeder had op de radio gehoord: zestigers en zeventigers die nu een corona-risico nemen, dat is net „Russisch roulette”. Toch valt de besmettingsangst mee, omdat iedereen van tevoren een sneltest doet.

De viering is niet voor iedereen weggelegd, dat heeft voor Martin de Groot (60) uit Amsterdam niets met corona te maken. Hij heeft „niet zoveel met Pasen”. Misschien eet hij een extra ei bij het ontbijt, daar zal het bij blijven. „Ik ben alleen, een einzelgänger, dat maakt het een stuk makkelijker me aan de regels te houden.”