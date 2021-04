Ondanks staatssteun tóch een bonus

De ontslagvergoeding is uitgekeerd: 503.011,11 euro bruto. Dave Vander Heyde, oud-bestuursvoorzitter van scheepsbouwer Royal IHC, kreeg het bedrag van zijn oud-werkgever na zijn gedwongen vertrek, eind april 2020. Opmerkelijk, want het noodlijdende IHC werd toen net gered van faillissement door de Nederlandse staat. En die had bij IHC als voorwaarde bedongen: géén ontslagvergoeding voor Vander Heyde.

Maar de rechter beschikte anders, zo meldde Het Financieele Dagblad donderdag. In het woensdag gepubliceerd vonnis van de kantonrechter in Amsterdam, dat in december werd uitgesproken, staat dat IHC verplicht was de ontslagvergoeding wél uit te keren, ondanks de afspraak tussen staat en IHC.

Volgens de rechter gaat de arbeidsovereenkomst tussen IHC en Vander Heyde vóór de afspraken tussen het bedrijf en de staat. In het arbeidscontract stond dat de topman een bruto jaarsalaris zou meekrijgen bij gedwongen vertrek. De rechter beschouwt de staat als „een derde [partij]” in dit arbeidscontract. En een derde partij mag niet zomaar verbieden een ontslagvergoeding uit te keren. „Zelfs de staat kan dat niet”, aldus de rechter.

Vander Heyde claimde in de rechtzaak die hij aanspande een hoger bedrag: ruim 1,5 miljoen euro, onder meer vanwege zijn certificaten in IHC, die waardeloos geworden zijn. Die claim wees de rechter af.



Toch is de morele verliezer van de zaak vooral de overheid, ook al was die formeel geen partij bij het kantongerecht in Amsterdam. Oud-minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) liet de Tweede Kamer op 30 april, vlak voor de benoeming van nieuwe bestuurders bij IHC, per brief weten: „De huidige CEO vertrekt zonder transitievergoeding”. Na Kamervragen van de SP in juni bevestigde Wiebes nog eens: „de vertrokken CEO heeft geen transitievergoeding ontvangen”. Dat was achteraf prematuur. Een woordvoerder van het ministerie van EZK mailde donderdag: „Het uiteindelijke oordeel over de voorwaarden van zijn vertrek is (...) aan de rechter.”

Hans van Ees, hoogleraar corporate governance en instituties in Groningen, vindt het „niet verbazingwekkend” dat de staat moest inbinden. „Afspraken in arbeidsovereenkomsten, in dit geval over vergoedingen aan bestuurders, gelden onafhankelijk van afspraken van een bedrijf met derden. Vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming van werknemers is deze uitspraak logisch en terecht”, zegt Van Ees aan de telefoon.

Het is niet voor het eerst dat voorwaarden die de staat stelt aan coronanoodsteun aan bedrijven, onder druk komen te staan. IHC is gered met een pakket van 377 miljoen euro aan kredietgaranties van kabinet en banken, KLM kreeg leningen en leninggaranties van de staat à 3,4 miljard. Vlak na de redding van IHC tuigde het kabinet een ‘afwegingskader’ op voor redding van cruciale bedrijven in crisistijd. Daarin figureert het begrip ‘wederkerigheid’: bedrijven moeten voldoen aan voorwaarden die de staat stelt. Staatssteun „verdraagt zich in de regel niet” met het uitkeren van dividend, bonussen, inkoop van eigen aandelen en ruime ontslagvergoedingen, staat daarin. Met elk bedrijf worden specifieke afspraken gemaakt. Bij KLM en IHC keek namens de overheid een ‘state agent’ mee bij het bedrijf.

Niet altijd zijn zin

Toch krijgt de staat niet altijd wat het wil. Zo eiste het van KLM een besparing op ‘beïnvloedbare kosten’ van 15 procent. Pas na grote druk gingen de piloten van KLM in november akkoord met langdurige loonmatiging.

Omdat het gaat om belastinggeld, is de Tweede Kamer vaak kritisch over hoe geredde bedrijven met de steun omgaan. De SP wilde in juni weten of de IHC-bestuurders niet een deel van de klappen moesten opvangen. En in februari ontstond ophef over de plannen van KLM om door overname van een ticketbedrijf zijn positie op de markt van pakketreizen te versterken. Andere aanbieders, zoals Corendon en Sunweb, vonden dat oneerlijke concurrentie. De ChristenUnie stelde er kamervragen over, die nog steeds niet zijn beantwoord.

Binnen KLM bezit de staat krap 6 procent van de aandelen, binnen IHC heeft de staat geen belang. Hoogleraar Van Ees wijst erop dat de staat vorig jaar noch bij KLM, noch bij IHC (extra) aandelen kocht. Dat heeft gevolgen: „De overheid kan nu wel afspraken maken met de geredde bedrijven, maar als aandeelhouder kan de staat écht zijn invloed doen gelden over het beloningsbeleid en over de strategie van de onderneming”.