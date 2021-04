OM eist tbs met voorwaarden voor man die aanslag op Gay Pride zou voorbereiden

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tbs met voorwaarden geëist tegen een man die vorig jaar werd opgepakt omdat hij voorbereidingen trof voor het plegen van een aanslag tijdens de Gay Pride. De officier van justitie eiste verder een celstraf van 253 dagen, wat even lang is als het voorarrest van de verdachte.

Tashin E., een 32-jarige Amsterdammer, zocht vorig jaar via Twitter naar een wapen voor een aanslag tijdens de Gay Pride. Die wilde hij volgens het OM uitvoeren op het evenement zelf of op een politiebureau. Hij zou de aanslag willen plegen uit naam van de groepering Islamitische Staat (IS). Daarbij zou hij behalve het gezochte vuurwapen ook een zelfgemaakte bom willen gebruiken. Volgens het OM was verder „sprake van training” en dreigde E. specifiek met terroristisch misdrijf.

De politie kwam de verdachte vorig jaar op het spoor na meldingen van de AIVD en de Amerikaanse inlichtingendienst FBI, nadat hij berichten op sociale media had geplaatst. E. werd uiteindelijk opgepakt in augustus 2020, „bij de levering van het wapen”. Bij het doorzoeken van zijn woning werden meerdere spullen in beslag genomen, en op zijn telefoon „vond de politie afbeeldingen en video’s van oorlog, wapens en verschillende video’s met een zeer gewelddadig karakter”, beschrijft de officier.

De verdachte ontkent geradicaliseerd te zijn of IS aan te hangen, meldt persbureau ANP. Zijn berichten op Twitter legde hij uit als provocaties en uitingen van frustratie. Zijn advocaat vertelde dat E., die autisme heeft, destijds „overprikkeld” was „na een periode van begeleid wonen”. De verdachte gaat volgens ANP akkoord met de voorwaarden die het OM stelt: meewerken aan opname in een kliniek, verplichte medicatie en een verbod op alcohol of drugs. Bij een veroordeling kan E. direct na de uitspraak, half april, beginnen met de behandeling in een psychiatrische kliniek. Zijn advocaten pleiten voor vrijspraak.