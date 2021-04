Na meteorietinslag werd de jungle voor altijd donkerder

De meteorietinslag die 66 miljoen jaar geleden een einde maakte aan de dinosauriërs, zorgde er ook voor dat het tropisch regenwoud zijn moderne uiterlijk kreeg. Vóór de inslag was het woud open, en ongeveer de helft van de soorten waren varens of coniferen. Na de inslag vormde zich een dichter woud met een gesloten bladerdak, zoals we dat vandaag de dag kennen. Varens en coniferen werden veel minder talrijk. De groep van de bedektzadigen werd dominant. Kenmerkend voor hen is dat ze bloemen hebben en hun zaden in vruchten verpakken.

Dat beschrijven paleontologen deze donderdag in een publicatie in Science, op basis van onderzoek aan ruim 50.000 fossiele stuifmeelkorrels en sporen, en bijna 7.000 fossiele bladeren. Het materiaal was afkomstig van 39 locaties in Colombia. Op ongeveer 2.000 kilometer afstand, bij de huidige Mexicaanse kustplaats Chicxulub, sloeg 66 miljoen jaar geleden een meteoriet in, waardoor wereldwijd massaal dier- en plantensoorten uitstierven. De periode die de wetenschappers onderzochten strekt zich uit van 72 tot 58 miljoen jaar geleden.

Toentertijd bevonden de continenten zich op andere plekken dan nu. „Er waren maar twee grote tropische regenwoudgebieden, in Zuid-Amerika en Afrika”, reageert geoloog Carlos Jaramillo, die het onderzoek coördineerde. Hij is verbonden aan het Smithsonian Tropical Research Institute in Panama en aan de universiteiten van Montpellier en Salamanca. Jaramillo schrijft in een e-mail dat er tegenwoordig ook tropische regenwouden zijn in Australië en Zuidoost-Azië. Maar Australië lag destijds een stuk zuidelijker en Azië juist noordelijker. „De regenwouden hadden zich daar nog niet ontwikkeld.”

Veel soorten stierven uit

Uit de stuifmeelkorrels en sporen konden de wetenschappers afleiden dat de meteorietinslag grote gevolgen had voor de samenstelling van het tropisch regenwoud in Colombia. Op het moment van de inslag stierven veel soorten uit. Het herstel ging langzaam. Pas na zeven miljoen jaar lag de soortenrijkdom op hetzelfde niveau als voor de inslag. „Maar meteen na de inslag zien we, aan de soorten die terugkomen, wel een verschuiving optreden”, schrijft Jaramillo. Het aandeel van de varens en de coniferen neemt af en dat van de bedektzadigen toe.

„Het aantal monsters dat ze hebben onderzocht is werkelijk indrukwekkend”, mailt Cindy Looy, hoogleraar paleobotanie aan de universiteit van Californië in Berkeley en niet bij de studie betrokken. Ze doelt niet alleen op de stuifmeelkorrels en de sporen, maar ook op de fossiele bladeren.

Een van de fossielen die de onderzoekers onderzocht hebben. Foto Daniela Carvalho

Elk blad vertelt een eigen verhaal. De sporen en stuifmeelkorrels verraden de samenstelling van het regenwoud. De fossiele bladeren – eigenlijk zijn het bladafdrukken met hier en daar nog wat plantenresten – vertellen juist meer over de structuur ervan. De onderzoekers keken onder meer naar de nervatuur van de bladeren en de concentratie van het koolstof-isotoop 13C. Hoe meer licht een blad kan vangen, hoe groter de lengte van de vaten gemeten per bladoppervlak, legt Looy in haar e-mail uit. Want er is dan meer fotosynthese en de plant moet meer water aanvoeren (dat vraagt een uitgebreider vaatnetwerk) om met CO 2 uit de lucht en het zonlicht suikers aan te maken.

In een woud met een gesloten bladerdak heb je verschillende lichtniveaus. Het bladerdak vangt veel licht, de ondergroei weinig. In een open woud is de lichtinval gelijkmatiger verdeeld. Aan de bladeren zagen de onderzoekers dat er na de meteorietinslag meer variatie in de nervatuur komt. Dat duidt erop dat het open woud plaatsmaakt voor een gesloten woud.

Datzelfde gold voor de concentratie van het koolstof-isotoop. Ook daarin zagen ze de variatie toenemen. Planten nemen bij voorkeur het lichtere isotoop 12C op, schrijft Looy, maar als dat er minder is dan nemen ze als alternatief meer 13C op. In een dicht woud is voor de ondergroei het isotoop 12C minder beschikbaar, omdat dat moeilijker voorbij het bladerdak komt.

De onderzoekers vragen zich in hun publicatie af waarom het regenwoud vóór de inslag niet al gesloten was? En waarom veranderde de samenstelling na de inslag dan wel? Ze suggereren dat grote plantenetende dinosauriërs door het woud banjerden en voor een open structuur zorgden. Na de inslag verdwenen de dino’s en zorgde de neerslag van enorme hoeveelheden as voor een veranderende verhouding van voedingsstoffen, die juist voor de bedektzadigen een voordeel opleverden.

Een van de fossielen die de onderzoekers onderzocht hebben. Foto Fabiany Herrera

Speculatie

„Maar dit is speculeren. Het moet nog verder onderzocht”, zegt tropisch ecoloog Joost Duivenvoorden, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, en eveneens niet bij het onderzoek betrokken. Hij is gespecialiseerd in het regenwoud van Colombia en ziet een hoge mate van overeenkomst in de samenstelling toen en nu. Hoewel ook hij het een goed onderzoek vindt, suggereert de kop van de publicatie wel een beetje dat het regenwoud de afgelopen 55 miljoen jaar nauwelijks is veranderd. „Omdat zich na de meteorietinslag dat moderne regenwoud vormde”, zegt Duivenvoorde. Maar bijvoorbeeld in het Pleistoceen (de geologische periode van 2,5 miljoen tot 11.700 jaar geleden) zijn er periodes geweest met een veel droger en kouder klimaat. „In zulke periodes zag het regenwoud er echt anders uit.”

Daarnaast is het de vraag of het dichte tropische regenwoud dat zich in Colombia vormde na de meteorietinslag, ook model staat voor Afrika, het andere continent dat toen regenwoud had. Looy denkt van niet, omdat Colombia „redelijk dicht” bij de plaats van de inslag ligt. „Hoe verder weg, hoe minder groot het effect was.” Jaramillo laat weten dat er over het toenmalige tropische regenwoud in Afrika weinig bekend is. „Ik hoop dat ons onderzoek iemand motiveert om die regio te bestuderen.”