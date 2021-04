‘Meest realistische optie is oppositie’, ‘heel veel klimaat’: dit zeiden de lijsttrekkers tegen de verkenners

Het is Mark Rutte die het diepst in de problemen belandde door de teksten uit de gespreksverslagen van de eerste verkenningsronde, die donderdagochtend openbaar werden gemaakt. De VVD-lijsttrekker sprak wél over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, in tegenstelling tot wat hij eerder had gezegd. Maar er staan meer onthullende teksten in de verslagen, ook over andere partijleiders.

De Kamer vroeg woensdag om alle stukken uit de verkenningsronde te publiceren. Rutte wilde de verslagen die de lijsttrekkers met de verkenners voerden liever niet openbaren – of slechts het verslag van zijn eigen gesprek. Algehele openbaarmaking zou wel eens voor „heftige emoties” kunnen zorgen, zei hij. Maar Rutte stond daarin vrijwel alleen. Sigrid Kaag (D66), Gert-Jan Segers (CU) en Kees van der Staaij (SGP) gaven hem nog wel steun, maar zelfs die steun was lauw.

Donderdagochtend was het zover: alle documenten werden gedeeld. E-mails van de lijsttrekkers aan ambtenaren, handgeschreven notities van verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66), ambtelijke notulen bij de gesprekken. Daarbij ging de meeste aandacht al snel uit naar het gesprek met VVD-leider Rutte: „Je moet wat met Omtzigt: minister maken”. Hij hoopte ook „dat het CDA zich herpakt”.

Maar Rutte was volgens de ambtelijke notulen niet de enige die zich over Omtzigt uitliet. Ook verkenner Jorritsma zou dat in hetzelfde gesprek hebben gedaan: „Vz TK PO/CDA” (voorzitter Tweede Kamer, Pieter Omtzigt) staat te lezen in de aantekeningen van een van de ambtenaren.

Liever met de SP dan PvdA/GL

Rutte sprak ook over andere mogelijke coalitiepartners. Hij zag VVD-D66-CDA voor zich als kern van het nieuwe kabinet, met JA21 als „de eerste logische partij die we niet uitsluiten” (verwijzend naar de PVV en FVD).

Als voorkeurspartner over links noemde Rutte de SP. Met die partij zou de VVD-lijsttrekker liever samenwerken dan met PvdA en GroenLinks, meldt het gespreksverslag, „tenzij ze bereid zijn elkaar los te laten”. De PvdA en GroenLinks gaven tijdens de campagne aan dat ze alleen samen met een andere linkse partij in een kabinet wilden stappen. De SP deed daar niet aan mee.

Een coalitie met alleen GroenLinks zag Rutte ook niet zitten, vooral in combinatie met D66: dat zou „heel veel klimaat” betekenen. Dan had hij liever de PvdA als coalitiepartner, al had hij ook daar zijn bedenkingen bij: „Als ze echt willen dan prima, maar als ze met lange tanden gaan, dan minder enthousiast.”

Over die linkse samenwerking lieten PvdA en GroenLinks zelf beduidend andere geluiden horen. PvdA-leider Lilianne Ploumen maakte duidelijk dat het „niet zonder een andere linkse partij (D66 geen linkse partij)” wilde regeren. Een dergelijke eis valt in de verslagen van het gesprek met GroenLinks-leider Jesse Klaver niet terug te lezen.

Eerder werd al duidelijk dat Klaver ook bereid was van migratie en vluchtelingendeals geen breekpunt te maken. Hij was „niet van plan dat op te spelen”, staat in het gespreksverslag. Het halveren van de veestapel was „geen principe kwestie [sic]”. Klaver sprak ook over de samenwerkingskansen met een andere linkse partij: de Partij voor de Dieren. Hij lijkt daar somber over te zijn. „Met PvdD is het nooit genoeg” als het gaat om het vinden van een oplossing voor het stikstofprobleem.

Voor GroenLinks-voorzitter Katinka Eikelenboom waren de teksten uit de samenvattingen en de gespreksverslagen reden om donderdagochtend een uitgebreid bericht aan het partijkader op het interne netwerk te plaatsen. „Het is goed te beseffen dat wat je leest allemaal is uitgeschreven door ambtenaren en geen letterlijke citaten (hoeven te) zijn”.

Hoekstra: ‘oppositie meest realistisch’

CDA-leider Wopke Hoekstra sprak in het gesprek met de verkenners van een „zeer teleurstellende uitslag” voor zijn partij. „Ons potentieel was op een gegeven moment net zo groot als VVD, wat ervan over is: 15 schamele zetels”. „We moeten echt wel 3x nadenken voordat we überhaupt komen praten”, liet Hoekstra weten. „Meest realistische optie is oppositie”, noteerde Jorritsma in haar aantekeningenboek.

De lijsttrekkers hadden voorafgaand aan de openbaarmaking de kans gehad hun eigen gespreksverslagen in te zien en aanpassingen voor te stellen. Daarvan zou dan wel een aantekening gemaakt worden. Geen enkele lijsttrekker maakte van de mogelijkheid gebruik om iets weg te laten. Alleen BBB-leider Caroline van der Plas voegde met pen nog een kleine aantekening toe.