Lonnie Smith bakt een hamburger met Iggy Pop

Jazz Dr. Lonnie Smith Breathe ●●●●●

Het nieuwe album van jazzorganist Dr. Lonnie Smith is een hamburger waarvoor Iggy Pop twee smakelijke broodjes verzorgt. Het eerste en het laatste nummer zijn studiotracks waarop Iggy Pop onderkoeld zingt, terwijl Lonnie Smith zijn Hammond-kunsten vertoont en zijn gitarist en drummer de fijne souljazz vervolmaken. De opener is ‘Why Can’t We Live Together’ van Timmy Thomas uit 1972 en de afsluiter ‘Sunshine Superman’ van Donovan uit 1966. Daartussen geklemd – burger, salade en uitjes – zit een liveopname uit 2017 van het trio met puntige blazers voor een dosis extra funk. Het biedt de mogelijkheid voor meer jazzy experiment, zoals de verrassende versnelling op ‘Track 9’ en de iets minder geslaagde bijdrage van vocalist Alicia Olatuja. Toch laat Smith zijn luisteraars het liefst met de voeten tappen. De bewerking van Thelonious Monks ‘Epistrophy’ is de saus die de burger smaak geeft, laverend tussen avontuur en niets-aan-de-hand groovy.