Leven van Poetins grootste tegenstander staat nu op het spel

Hoeveel levens heeft Aleksej Navalny? Vorig jaar ontsnapte de Russische oppositiepoliticus aan een moordaanslag, nu vecht hij voor zijn gezondheid en zijn leven in een strafkamp buiten Moskou. Al weken lijdt de gevangen politicus aan stteds heviger wordende pijn in rug en benen. Hij krijgt echter geen onafhankelijke arts te zien, noch adequate medicijnen. Resultaten van intern medisch onderzoek worden geheim gehouden.

Woensdag kondigde de 44-jarige Navalny daarom een hongerstaking aan. „Mijn verzoeken zijn urgent en duidelijk, het recht op medische hulp door gespecialiseerde artsen is vastgelegd in de wet. Maar het lijkt erop dat de wet voor mij niet geldt", schreef hij in brief aan Aleksandr Moechanov, de directeur van het beruchte strafkamp IK-2 in Pokrov nabij Moskou. De brief werd door zijn medewerkers gepubliceerd op sociale media, waar zij de buitenwereld van minuut tot minuut informeren over de situatie.

Vorige zomer overleefde de Kremlincriticus een aanslag met het zenuwgas novitsjok die, zoals aangetoond door internationale journalisten, zeer waarschijnlijk werd gepleegd door veiligheidsdienst FSB. Navalny revalideerde in Duitsland, maar nog voor zijn volledige herstel keerde hij in januari terug naar Moskou. Daar werd hij direct opgepakt en veroordeeld tot 3,5 jaar strafkamp met aftrek van voorarrest. Drie weken geleden werd hij overgeplaatst.

Al in zijn Moskouse cel holde Navalny’s gezondheid achteruit. Maar omdat de politicus zijn advocaten had verboden de situatie wereldkundig te maken, bleek pas vorige week de ernst ervan. Hij vreest voor zijn benen, schreef hij met de hem kenmerkende ironie. „Met één [been] kom ik er ook wel. Maar beide benen wil ik niet missen. Dat zou niet eerlijk zijn. Iedereen heeft er twee, en ik dan geen een.” Het federale gevangeniswezen FSIN liet woensdag weten dat Navalny medische hulp krijgt „in overeenstemming met de huidige medische voorschriften”.

Vluchtgevaarlijk

De omstandigheden van zijn opsluiting lijken zijn gezondheid nog verder te ondermijnen. Omdat hij ‘vluchtgevaarlijk’ wordt geacht, wordt Navalny acht keer per nacht gewekt en blootgesteld aan pesterijen en intimidatie, zo schreef hij in zijn brief. Zo wordt er zand rond zijn bed gestrooid dat niet opgeruimd mag worden en kreeg hij ettelijke berispingen – die kunnen leiden tot straftijd in de isoleercel - omdat hij op bed lag, zich niet netjes zou kleden of activiteiten weigerde.

Activisten benadrukken dat de hongerstaking niet zomaar een schreeuw om aandacht is, maar een werkelijke noodkreet. „Wanneer anderen in hongerstaking gingen, zei Aleksej altijd dat hij zich niet kon voorstellen zoiets te doen. Hij noemde het een radicaal en politiek gebaar, alleen mogelijk wanneer iemand bereid is tot het uiterste te gaan. Dit moment is duidelijk aangebroken”, schreef Maria Pevtsych, hoofdonderzoeker bij Navalny’s anticorruptiefonds FBK, op Twitter.

Ook artsen maken zich grote zorgen. Eerder deze week riepen ruim duizend Russische artsen het FSIN in een open brief en videoboodschap op tot medische actie „Een patiënt in dergelijke toestand hulp ontzeggen, misschien zelfs een operatie, kan leiden tot ernstige en mogelijk onomkeerbare gevolgen, waaronder volledig of gedeeltelijk verlies van de functies van de onderste ledematen”, schreven zij. Ook sprongen tientallen bekende Russen op sociale media voor hemin de bres. De Duitse en Franse regeringsleiders Merkel en Macron riepen president Poetin woensdag op Navalny’s rechten en gezondheid te waarborgen.

Dwangvoeding

Hoewel de hongerstaking zijn gezondheid verder zal schaden, is dit het enige drukmiddel dat gevangenen in nood tot hun beschikking hebben. „Dit is een buitengewone situatie, waarbij volgens de wet de komst van een procureur is vereist”, zei Olga Romanova, directeur van een organisatie voor gevangenen, woensdag in gesprek met tv-zender Dozjd. In het uiterste geval kan tot dwangvoeding worden overgegaan.

De vraag is of het iets zal uithalen. De aanslag met novitsjok vorig jaar werd, zoals aangetoond door een internationaal collectief van journalisten, zeer waarschijnlijk gepleegd door de veiligheidsdienst FSB. „[De autoriteiten] zijn absoluut niet geïnteresseerd in het leven van Navalny, zoals de vergiftiging heeft laten zien”, zei politiek analist Gleb Pavlovski woensdag tegen Dozjd. „Ze zouden graag zien dat hij sterft, maar op een manier waarbij hun niets te verwijten valt. Een hongerstaking creëert een situatie van schuld, zichtbaar voor het land en de wereld. Een gevaarlijke situatie, het Kremlin moet een manier vinden om de druk te verlagen.”

Hoewel president Poetin de situatie per direct kan keren, wijst volgens Romanova nog weinig op bereidheid daartoe. „Ieder telefoontje vanuit de presidentiële staf, al is het van de laagste in rang, kan het probleem oplossen. Maar dat telefoontje is duidelijk nog niet gepleegd”.

