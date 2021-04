Job Cohen zei tegen Asscher: jij kon het wél

Waar Lodewijk Asscher het meest tegenop ziet, op de ochtend van zijn laatste dag in de Tweede Kamer: de terugreis. „Met een doos achterin de auto, die je daarna mee naar huis sjouwt.”

Om acht uur is hij dinsdagochtend weggereden uit Amsterdam. In Den Haag koopt hij chocola voor de portiers van de Tweede Kamer, hij drinkt koffie met een nieuw Kamerlid en om tien uur staat hij in een kamertje op de PvdA-gang, bij de lege doos. Op tafel liggen foto’s van zijn kinderen. Die had hij als fractievoorzitter aan de muur hangen. Er liggen cd’s, er staat een roze konijn met een foto van Mark Rutte in zijn poot – van iemand gekregen nadat hij Rutte een ‘Duracell-konijntje’ had genoemd. Aan de VVD-premier kon je nooit zien dat hij moe was. Aan Asscher, minister van Sociale Zaken en vicepremier in Rutte II, wél.

Er is ook een ingelijste foto van hemzelf, Ahmed Aboutaleb en Job Cohen – van 7 maart 2006. Bij de gemeenteraadsverkiezingen had de PvdA in Amsterdam 40 procent van de stemmen gehaald, Asscher was lijsttrekker. Op de foto zie je dat hij het uitschreeuwt van blijdschap. Aboutaleb was wethouder, Cohen burgemeester.

Vier jaar later werd Cohen PvdA-leider, in NRC zei hij vorige week dat hij daar „heel slecht” in was. Nadat Lodewijk Asscher in januari van dit jaar was afgetreden als partijleider – er was harde kritiek in de PvdA op zijn rol als minister in de Toeslagenaffaire – zei Cohen tegen hem: „De tragiek is: jij kon het wél.”

Het was twee maanden voor de verkiezingen. Op zijn laatste dag als Kamerlid zegt Asscher dat hij zich vier jaar lang had voorbereid op de campagne. Hij voelde zich een zwemmer die op het startblok stond voor een Europese finale. „Zwembroek aan, badmuts op. En dan moet je naar de tribune.”

Hij had naar de wedstrijd gekeken, ja. En vond het „vreselijk”. „Waarom werd Rutte niet uitgedaagd? Die zwom een half baantje en vond het wel best.” Over de Toeslagenaffaire ging het nauwelijks. „Merkwaardig”, vindt Asscher. Als ik hem vraag of het dan wel nodig was geweest dat hij erom aftrad, zegt hij eerst niets. Dan: „Ik had het natuurlijk liever niet gedaan.”

In haar afscheidsspeech voor Asscher zegt Kamervoorzitter Khadija Arib dinsdagmiddag: „De weinige keren dat onze minister-president uit balans leek stond ú aan de interruptiemicrofoon.” In het kabinet-Rutte III was het ook opgevallen. „Asscher”, zei iemand uit een regeringspartij een keer, „is Ruttes Angstgegner.”

Als hij in de PvdA-gang een trap op loopt, struikelt hij. En hij heeft geluk: de cameraman achter hem verwisselt net een lens. Na het afscheid in de grote debatzaal zegt hij tegen journalisten dat het een emotionele dag voor hem is. En dat hij het debat met de oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren heel graag had willen doen. „Ik heb veel vragen voor Rutte.”

Maar hij gaat niet meer kijken.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.

