Hoe lees je Lucebert na de onthulling van zijn nazi-sympathieën?

De bundel vaarwel, waarin een selectie van de recent opgedoken onbekende en ongepubliceerde gedichten en tekeningen van Lucebert bijeengebracht is, opent met het gelijknamige gedicht:

uw naaktheid is de clairvoyance onzer adem onzer adem,

onzer aarde muilmijt is uw mond

bergen van zwijmzwijn of speekselen bolster

kuilvaalt vol karkas van uw verteerde taal.

Lucebert richt zich in dit programmatische gedicht uit 1949 tot ‘de droomkoningen van voor en na’, zijn voorgangers en opvolgers, en ook tot ‘mijn vrienden de rijmratten’ – de dichters die al gauw bekend kwamen te staan als de Vijftigers.

Vanaf de eerste regel gebruikt Lucebert de eerstgenoemde groep om de laatstgenoemden te positioneren. Als je je ooit hebt afgevraagd welke lyriek de Vijftigers zeiden af te schaffen, dan vind je daar in vaarwel een goede omschrijving van. De droomkoningen zijn naakt en blijken in werkelijkheid een ‘kuilvaalt vol karkas van uw verteerde taal’. Dat hadden de rijmratten dankzij ‘de clairvoyance onzer adem’ allang in de gaten.

De latere Keizer der Vijftigers vervolgt: ‘zowel de gezwollen als de uitgeholde woeker van uw stem / stolt tot de korsten na nageboorte. de vertraagde post / reeds achterhaald door hengsten van de honger, / de honger die hinnikt in uw wind, die adem van uw mijmermaag.’ De mijmerende lyriek is niets meer dan ‘korsten’ en ‘nageboorte’, het levenloze product van een stem die zowel gezwollen als uitgehold is. De vertraagde post: wat een mooie metafoor voor een dichter. Wat om hem heen en in hem gebeurt, vindt niet direct of niet snel genoeg zijn weerslag op het papier, hoe graag de dichter dat ook wil. Hij is altijd te laat.

Betoverend

Hoe contrasterend is de poëzie die Lucebert en de zijnen daartegenover zetten: zintuiglijk, spontaan, vitaal, direct en expressief. In alles is die het tegendeel van de ‘vertraagde post’:

kom nu

schoorvoetend de huid stuwt poëzie die zweert, het zwelgende tasten van de wond der verwondering.

zonderling rauw en etterblauw stijgt der rijmen

mijnploeg

in de liftkooien van wanhoop achterelkaar achterelkaar achterelkaar

De aansporing ‘kom nu’ moet een einde maken aan de aarzeling in de regels die eraan voorafgaan, al klinkt die nog door in ‘schoorvoetend’. De tegenstellingen zet de dichter scherp aan door het dwingende stuwen en zweren en het ‘zwelgende tasten van de wond der verwondering’. Even lichamelijk is het benauwende beeld van de liftkooi, dat extra claustrofobisch is door de herhaling van ‘achterelkaar’ – aan elkaar geschreven, je hoort het dreunen.

Om wat voor wanhoop gaat het hier? De radeloosheid van een dichter op zoek naar zijn stem en in de hoop impact te hebben in de naoorlogse wereld van uitputting en verslagenheid?

Verderop in het gedicht dikt Lucebert de associatieketen aan met meer holtes: het wemelt er van haard, grot, hemel en hel en ‘de maag van de geest’. De beelden zijn dicht opeengeduwd en behalve de lichamelijkheid is ook het rijm overstelpend, in zo’n mate dat het ritme onontkoombaar is en betovert.

Heerlijk vilein

Over vertering gesproken: in bovenstaande regels is geen sprake van verteerde taal – taal waarin de dichter zijn gevoelens en gedachten verwerkt heeft; het gedicht is een verslag achteraf – maar van taal die verteert, in alle betekenissen van dat woord. Verwerken, verbruiken, vergaan, dat proces vindt plaats ín het gedicht.

De dichter is hier geëxalteerder en geconcentreerder dan ik hem ken. De gedichten hebben flink wat vlees op de botten, ze schijnen me meer opeengehoopt te zijn dan het bekende werk uit Luceberts vroege jaren.

Neem ‘lied om dronkenschap te wekken’. Niet geheel verrassend leest dat dronken: ‘mascotte minnaar degen jubel / geneest mij ijl met uwe snede / uuuuuuwwwe / ik wil zo rijk zijn / ik wil zo rijk zijn / zo rijk zijn / een gevest van vrees en turen’.

Of het heerlijk vileine gedicht ‘utopia’, waarin nog maar weer eens de oude lyriek – eigenlijk alles wat oud is – wordt afgeschaft. Hier geen vervoering zoals in ‘vaarwel’, maar kalme hyperfocus:

de overal hinderlijk gedrukte beginselen

zoals die der ziel waarvan men achteraf is

of gelijk die der egomachinale aandacht

waarvan men raderwerk noch brandstof heeft

ontward

kortom het innerlijk beheer in woord begonnen

het worde tijdig door een kulpaniek bezworen

omdat van speculatie ontevredenheid ons

steeds bedreigt

Lucebert varieert hier op de genoemde gestolde korsten: net wanneer het interessant wordt, op de momenten van paniek, speculatie en dreiging, heeft er een verijdeling plaats, zodat de pleuris niet uitbreekt.

Zo gaat het altijd, is de suggestie: het is als het ware ingecalculeerd in ‘de overal hinderlijk gedrukte beginselen’. Vanzelfsprekend krijg je dan geen inzicht in de psyche of in de poëzie zelf: zowel het raderwerk als de brandstof blijft onopgehelderd en zodoende veronachtzaamd.

Nazi-sympathieën

Graa Boomsma, de bezorger van vaarwel, noemt deze gedichten van Lucebert ‘achtergelaten gedichten’. Ze zijn vanwege Luceberts zwervende bestaan in die tijd op verschillende plekken achtergelaten: hij verkaste ‘nogal abrupt en vaak en liet overal papieren achter. Een van de ontdekte gedichten begint zo: “op vele plaatsen kan ik verwaaid wonen”.’

Hierin schuilt de waarde van deze ontdekte poëzie: de achtergelaten gedichten werpen nieuw licht op het vroege kunstenaarschap van Lucebert en bieden er ook aanleiding toe. Juist dit materiaal is blijven liggen en heeft de officiële publicaties nooit gehaald. Welk beeld van de dichter en zijn dichterschap komt uit deze achtergelaten en misschien wel ongeredigeerde gedichten?

Er is nog een belangrijke reden waarom uitgerekend deze gedichten zo waardevol zijn. In februari 2018 onthulde Wim Hazeu in zijn biografie dat de dichter in zijn jonge jaren nazi-sympathieën koesterde, in brieven antisemitische uitlatingen deed en zich vrijwillig aanmeldde om in nazi-Duitsland te werken.

De Lucebert van voor de onthulling – die we dachten te kennen – is niet (meer) de Lucebert van nu. Daar moeten we iets mee, omdat deze nieuwe kennis er nu eenmaal is en niet (meer) weggaat, zelfs niet als je er helemaal niks mee doet en het links laat liggen.

De eerste pogingen daartoe werden gedaan in de essaybundel Door de schaduwen bestormd. Reflecties op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert (2019), al stipt Fyke Goorden in zijn bijdrage aan dat het daar te vroeg voor is, omdat er ‘te veel schok [is] en nog geen gewenning aan de nieuwe Lucebert’.

Antikoloniaal

Dat lijkt nog steeds het geval, aangezien Boomsma in zijn nawoord met geen woord rept over de oorlogsjaren van Lucebert en de consequenties die die kennis heeft voor ons begrip van de dichter. Alsof er niets veranderd is, alsof Lucebert nog steeds dezelfde is.

Hoe ironisch is dan ook de vriendelijke titel die Boomsma aan deze bundel gaf: vaarwel! Of moet je deze titel en Boomsma’s zwijgen juist andersom interpreteren? Spreekt het al voor zich dat Lucebert anders gelezen wordt?



Lucebert: vaarwel. De Bezige Bij, 100 blz. € 24,99 vaarwel. De Bezige Bij, 100 blz. € 24,99

Luceberts nazi-sympathieën zijn voor eerdere publicaties een nieuwe toetssteen, zoals Piet Gerbrandy in de essaybundel Door de schaduwen bestormd laat zien, en in het algemeen nodigen ze uit tot nieuwe interpretaties van Luceberts poëtica en artistieke visie: dat hij bijvoorbeeld begin 1949 debuteerde met een fel antikoloniaal gedicht naar aanleiding van de politionele acties in Indonesië is des te opmerkelijker (en ook wranger) nu we iets meer weten over zijn handel en wandel in de Tweede Wereldoorlog.

Van deze retrospectieve duiding heeft vaarwel geen last, aangezien de kennis van nu integraal en vanaf het begin deel uitmaakt van het lees- en interpretatieproces. Het zou daarom ook absurd zijn ze niet met de kennis van nu te lezen, dus op zoek naar aanwijzingen. Verdwaasde dwaling, schrijft Lucebert ergens, is de waarheid. Het gedicht ‘exil’ opent met de regels: ‘zij hebben mij gekneed / tot een stem in de stilte’.

Het gedicht ‘op mijzelf’ trekt evengoed mijn aandacht: ‘onthulling op onthulling / een pop in licht en lucht verpakt / en genoemd genoemd naar / zijn voorlopige vulling’. De dichter, op zoek naar beschutting, weet dat hij nooit rust zal vinden. Speculaties liggen altijd op de loer: ‘gevaarlijk is groeien en doorbraak / maar zwijgen een schot in de buik’.

Wanhoop

Ik lees dat gevaar in het licht van Luceberts artistieke ambities. Dan is het zwijgen behalve een schot in de buik – weer zo’n holte – ook een steeds grotere last om te dragen. Het verleden is nooit echt verleden tijd en dat wordt in deze cruciale jaren voor Luceberts artistieke ontwikkeling des te duidelijker. Er staat steeds meer op het spel, de val wordt des te dieper als het zwijgen doorbroken wordt en de waarheid boven tafel komt.

De slotstrofe van dit gedicht wijst hier ook op. De regels lezen als een bekentenis, terwijl er helemaal niets bekend wordt. Er wordt niets gezegd, terwijl dat wel de intentie van de dichter lijkt: ‘daarom schrijft hij het is / ……………..het is…….. / ….het is…………………’. Hier is sprake van wat Gerbrandy in zijn essay het ‘drama van onuitsprekelijkheid’ noemt. Het zwijgen wordt niet doorbroken, omdat Lucebert de waarheid niet uit zijn strot krijgt.

De liftkooi van wanhoop uit het openingsgedicht krijgt met de kennis van nu extra betekenis. Misschien gaat het hier om letterlijke wanhoop. De keuzes die hij gemaakt heeft, zijn niet ongedaan te maken. Daar moet hij mee leren leven en de consequenties draagt hij voorgoed of zolang hij zwijgt met zich mee.

Zwerende poëzie

Aan deze zoekende manier van lezen zitten wat haken en ogen. Je vindt namelijk altijd waarnaar je op zoek bent – ‘de daden van de zwijgzame’; ‘de daden van de weersprekende’ – en lezen is dan vooral wat je wilt lezen. Geen wonder dat de regels uit het gedicht ‘op mijzelf’ mij wenken en ik tot de conclusie kom dat Luceberts eigen innerlijke beheer in woord hier zichtbaar wordt.

Wat levert zo’n interpretatie, of zo je wilt ontmaskering, echter op? Voor mijn gevoel verduidelijkt die Luceberts leven geenszins. Ik kom niet dichterbij. Misschien dacht Boomsma er ook zo over. Mijn interpretatie blijft ondanks de aanwijzingen in mijn ogen te illusoir en provisioneel en werkt misschien zelfs averechts.

Het zou ook veel te gemakkelijk zijn als iemands leven in het werk zo specifiek te lokaliseren zou zijn of als het werk onomwonden en onvermijdelijke hints over de persoon zelf zou geven. Moet je dat überhaupt willen? Dit soort wishful thinking zegt vooral iets over jezelf, over je eigen verdwaasde dwaling: je wilt dan vooral dat deze zwerende poëzie niet meer zweert.

De verhouding tussen werk en leven – het raderwerk en de brandstof – is complex en chaotisch en compliceert een interpretatie vaker wel dan niet. Dat is maar goed ook, want een interpretatie wordt er interessanter en waardevoller van. Zélfs wanneer je nog niet (helemaal) gewend bent aan de nieuwe Lucebert of het gevoel hebt in een liftkooi van wanhoop te zitten.