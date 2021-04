'Mensen die de tijd tot hun pensioen aftellen, heb ik nooit begrepen'

‘Mijn vader werkte bij de politie en reed in een oud Fordje. We woonden in Overschie, boven het politiebureau. Hij moest soms de burgemeester ergens heen brengen. Dan mocht ik ook mee.

Wie is John van Doesburg (87) sleutelde zijn leven lang aan auto’s en doet dat nog steeds. Na de lagere school ging hij naar de ambachtschool om het autovak te leren. Hij werkte 25 jaar lang bij Rotterdamse garage Excelsior, waarna hij zijn eigen garage oprichtte. Nu werkt hij als ‘dagbesteding’ bij een garage in Rotterdam. „Mensen die de jaren, maanden, weken tot hun pensioen aftellen, heb ik nooit begrepen.”

Mijn eerste eigen autootje kocht ik samen met mijn vrouw. In 1958 zijn we getrouwd. Ik had na één rijles en twee avonden oefenen met vrienden m’n rijbewijs gehaald. Het werd een Goggomobil. Beige. Net een grote skelter, met een linnen dakkie. Naast een vrachtwagen op de snelweg voelde je je erg nietig.

Voordat we trouwden, hadden we zes jaar nette verkering. We zaten samen op de lagere school. Mijn broer was met haar nicht getrouwd. We mochten niet bij elkaar thuiskomen. We gingen wandelen, fietsen of samen op bezoek bij een oudere zus. Samen op de scooter.

Na de lagere school ging ik twee jaar naar de ambachtsschool. Toen ben ik het autovak gaan leren. Eerst werd ik leerlingmonteur bij garage Maatje. Ik had een motorfiets. Ik was zeventien. Op m’n twintigste ging ik in dienst – daar konden ze een autotechnicus goed gebruiken.

Ik heb het autovak nooit verlaten. Autobezitters kwamen speciaal voor mij. ‘John, kijk jij er even naar, want dan loopt-ie zo lekker.’

‘John, rij jij eens een blokje mee, wat moet er aan mijn schat gebeuren?’

Ik was als automonteur echt een techneut. Een motor stelde ik af op gehoor en gevoel. Tegenwoordig doe je dat op de computer.

Vijfentwintig jaar heb ik bij autobedrijf Excelsior gewerkt. Ze verkochten Engelse merken, van Mini tot Jaguar. De klanten waren mensen met geld. Daar zaten ook wel bluffers bij. Vroeger reden mijn vrouw en ik ook veel Engels. Nu Japans. Een Nissan Juke. Omdat ik twee knieprotheses heb. Toen moest ik een automaat.

Toen ik jong was, waren auto’s bijzonder. Het was keihard sparen. Nu is de auto voor iedereen. Tegenwoordig komen jonge gasten met hun pa een auto halen.

Wij hebben altijd mooie auto’s gereden. Als een klant een auto wegdeed, kon ik als eerste overnemen. Dan reed ik er drie jaar in en verkocht weer. Toen we nog geen kinderen hadden, hadden mijn vrouw en ik een MGA sportwagentje. Agenten hielden ons aan, alleen maar om de wagen te bekijken. Toen er kinderen kwamen – we hebben een dochter en een zoon – moest die weg. Er konden maar twee mensen in.

Auto’s zijn gewoon een heerlijk gespreksonderwerp

Zes jaar lang hadden we een Jaguar. Een buurman grapte: ‘Die auto past niet in dit arbeiderswijkie.’ Toen de kinderen groter waren, hadden we een tijd zo’n oude Rover P6, met een wiel op de achterklep. Onze dochter reed daar nog wel eens voor de show mee naar school. Toen de kinderen het huis uit gingen, kochten we een Mazda MX3. Weer een sportautootje.

Kerels hebben het altijd over hun auto. Het is gewoon een heerlijk gespreksonderwerp. Mijn kleinzoon van tweeëntwintig is ook helemaal autogek. Als hij op bezoek is, gaat het alleen over auto’s en wat je eraan kan versleutelen. Hij heeft een Audi TT cabrio.

Met verschillende klanten kreeg ik een speciale band. Eén klant was veel in het buitenland. Ik bracht hem naar Schiphol en kon zijn auto gebruiken tot hij terug was.

Op een gegeven moment ging garage Excelsior failliet. Een van de eigenaren had het bedrijf leeggeklauwd. Ik stond met zeventien collega’s op straat. Toen ben ik met een collega een eigen garage begonnen.

Uiteindelijk is dat niet goed gegaan. Dat kwam ook doordat ik steeds meer lichamelijke klachten kreeg, na een ongeluk in 1977. Een vuilniswagen gaf geen voorrang. Ik zat een jaar met mijn been in het gips. Ik werd afgekeurd, maar ik zat toch vlak voor mijn pensioen.

Aad was ooit als leerlingmonteur bij Excelsior begonnen. Een gers jongetje. Jongens die én hersens én goede handjes hebben, zie je niet veel. Later is hij voor zichzelf begonnen – autobedrijf Alert. Daar ben ik een keer gaan kijken. Hij had een oud Engels sportwagentje staan van een klant. Ik heb er anderhalf jaar over gedaan om het op te knappen.

Sindsdien help ik Aad. Je kan het vrijwilligerswerk noemen. Mijn vrouw noemt het dagbesteding. Maar Aad wil me niet kwijt. Er zijn klanten die zeggen: ‘Schei toch uit, kerel. Je hebt lang genoeg gewerkt.’

Laatst had ik witte vlekken op mijn linkerlong. Ik schrok me rot. Mijn vrouw ook. Maar ze verdwenen weer na een antibioticakuurtje. Ik wou dat ik jouw immuunsysteem, had zei de interniste. Ach, wij zijn van het goede soort, van voor de oorlog.

Ik heb altijd aardigheid gehad in mijn werk. Dan kan je veel. Mensen die de jaren, maanden, weken tot hun pensioen aftellen, heb ik nooit begrepen. Dit deugt niet, dat deugt niet. Dat heb ik nooit gehad. Ik ging altijd fluitend naar het werk.

