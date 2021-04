Hoe het Reformatorisch Dagblad met zijn eigen achterban worstelt

Op de dag des Heeren zelf hielden de dominees zich nog even kalm. Maar de klok had nog geen 7 uur geslagen, deze maandagochtend, of de eerste appjes van verontruste predikanten en prominenten stroomden al binnen op de telefoon van Steef de Bruijn (58), hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad (RD). Vorig weekend kwamen twee kerken uit zijn achterban, op Urk en in Krimpen aan den IJssel, in opspraak nadat kerkgangers journalisten met geweld hadden bejegend.

„Kijk zelf maar”, zegt hij, terwijl hij zijn telefoon toont. „We hadden maandagochtend alleen nog een bericht van het ANP op de site staan, want op zondag werken we niet. Daarop kwam meteen reactie. ‘Volg nou niet klakkeloos de seculiere media’, schreef een lezer. ‘Doe hoor en wederhoor. Het zit anders!’” Later die ochtend appt een predikant dat hij zijn twijfels heeft over de getuigenissen van aanwezige journalisten over het geweld bij de kerken: „Ik kan wel huilen als ik zie hoe met het negende gebod wordt omgegaan.” De predikant doelt op het gebod ‘geen valse getuigenis’ af te leggen.

Een dominee stuurt ook een filmpje van het voorval op Urk, waar een kerkganger op een journalist van Powned inreed: „kijk, een ander perspectief.” Het filmpje, in zwart-wit en slowmotion, zou moeten aantonen dat de verslaggever zélf voor de auto stapt, maar leidt niet tot de beoogde perspectiefverandering bij de hoofdredacteur. „Laat ik het erop houden dat ik niet begrijp dat iemand zo rijdt”, stelt hij koeltjes vast. Later die dag verschijnt het hoofdredactioneel commentaar, met als titel: Plaatsvervangende schaamte voor geweld tegen pers. De eerste appjes komen al snel binnen. „Ik zou nog even wachten met je plaatsvervangend te schamen”, bericht een predikant. De Bruijn: „Veel lezers hadden liever gezien dat we eerst stelling nemen tegen journalisten die de kerkgang kwamen verstoren.”

Mediakritiek als fundament

Het commentaar is typerend voor de evenwichtsoefening die het avondblad dagelijks beoefent. Het bevat passages die de achterban vermanen (‘Juist in deze Stille Week horen christenen de samenleving een heel ander beeld voor te houden’), maar de krant neemt het óók voor hen op. Zo noemt de krant journalisten „persmuskieten” met een „ongezonde belangstelling voor orthodoxe christenen”. „Het is niet verbazend”, schrijft de krant verder, „als enkelen van de honderden kerkgangers hun zelfbeheersing verliezen”. „Over dat woord persmuskieten heb ik goed nagedacht”, licht De Bruijn toe. „Ik noem ze geen terroristen, zoals een ouderling op Urk deed. Maar ik kan me als kerkganger goed verplaatsen in hoe het is als er voor de kerk een stoet met journalisten staat. Dat is gewoon intimiderend.”

Mediakritiek vormt een belangrijk fundament onder de krant, die deze donderdag haar vijftigjarig bestaan vierde. „In de protestantse wereld van de jaren zestig ging een dagblad als Trouw mee met de ontwikkelingen van die tijd. En ze schreven steeds kritischer over deze groep gereformeerden”, vertelt promovendus Christoph van den Belt, die voor zijn onderzoek het RD-archief heeft doorzocht. „Vooral de berichtgeving over vaccinaties was velen een doorn in het oog.”

De Bruijn pakt er een foto uit Trouw bij waarop te zien is hoe in 1966 twee demonstranten rond de kerkgang voor een kerk in het Veluwse Elspeet staan, waar de dominee in die dagen tegen poliovaccinaties preekte. Op het bord van één van hen staat „Herodus in... Elspeet”, een verwijzing naar de Romeinse vazalvorst Herodes die rond het begin van de jaartelling een kindermoord verordonneerde. „We hebben tegenwoordig nog geen demonstranten voor de deur staan. Dus dan valt het nog mee”, lacht De Bruijn. De vaccinweigeraars van weleer voelden zich net als nu ‘weggezet’ door de gevestigde media en begonnen hun eigen dagblad.

Demonstranten voor een kerk in Elspeet in 1966, waar de dominee destijds tegen poliovaccinaties preekte.

Wachter en Boodschapper

In de aula waar de circa 70 RD-journalisten iedere week met gebed en bijbellezing aan hun week beginnen staat een beeld van een wachter en een boodschapper. De wachter staat voor het filter dat de krant wil zijn tussen de zuil en de buitenwereld. „Een dam tegen de oprukkende tijdsgeest”, klonk het in de dagen van de oprichting ambitieus. Zo berichtte de krant lange tijd niet eens over het bestaan van de Evangelische Omroep, omdat ze het medium televisie afwees. Ook professionele sportbeoefening werd in de ban gedaan. Tegenover de wachter staat de boodschapper, die naar de buitenwereld toe het geluid van de gezindte wil laten klinken.

Onderzoeker Van den Belt ziet dat het succes van de krant, die begon met 16.000 abonnees, doorgroeide tot 60.000 en na een dip intussen weer tot boven de 50.000 lezers geklommen is, tot een paradox geleid heeft: „De krant vergrootte tegelijk het isolement van deze groep én de zichtbaarheid ervan. Zeker sinds de opkomst van internet is er altijd als er gedoe is over iets in deze wereld wel iemand die naar de site gaat en zich verwondert over het feit dat dit nog altijd bestaat.”

Het RD heeft zelfbewustzijn geschonken aan een volksdeel dat voorheen als rechtervleugel van de gereformeerde gezindte hoogstens in kerkelijke kring bekendheid genoot. Maar weet de krant de zuil die zij heeft helpen oprichten nog wel te bereiken?

Veel lezers hadden liever gezien dat we eerst stelling nemen tegen journalisten die de kerkgang kwamen verstoren, Steef de Bruijn Hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad

Wat de nieuwe generatie betreft maakt De Bruijn zich weinig illusies. „Onder de 25 lezen mensen ons alleen als ze een werkstuk moeten maken. Als mensen eenmaal getrouwd zijn, willen ze nog wel eens een abonnement nemen, maar de tijd dat je van de kerkenraad op je 18de een abonnement cadeau kreeg is voorbij.” Ook bij oudere generaties is de krant haar informatiemonopolie kwijt. De Bruijn: „Voor minder dan 8 procent van onze lezers zijn we nog de primaire nieuwsbron. De krant heeft veel invloed verloren aan het internet.” Toen dat eind jaren negentig opkwam, probeerde RD het eerst aan banden te leggen door een besloten internet op te richten waar websites vooraf goedgekeurd diende te worden. Inmiddels heeft de gezindte, mede dankzij moeilijk te filteren smartphones, toegang tot het internet.

De strijd met de lezer

Vlak na oprichting van de krant besloot de krant de ingezonden brievenrubriek te stoppen, volgens door Van den Belt uit het archief geviste notulen omdat „tolerantie niet het sterkste punt van ons volksdeel is”. Het ging er kortom veel te heftig aan toe. „Pas in 1984 kwam de brievenrubriek terug. Dat laat zien dat de verhouding tot de achterban soms moeizaam is.” Ook nu laten lezers geregeld van zich horen.

Dat de krant onlangs overheidsadvertenties over het coronavaccin plaatste was bijvoorbeeld flink tegen het zere been van een deel van de lezers. We zijn er toch juist voor opgericht, zo klonk het, om daar een ander geluid over te laten horen? „We hebben een advertentie met een foto van twee armen, met opgestroopte mouwen, wel geweigerd. Die vonden we te wervend”, vertelt De Bruijn daarover.

Zelf kwam hij in een doorwrocht artikel vol bijbelverwijzingen tot de conclusie dat het vaccinatieprogramma weliswaar geen Toren van Babel moest zijn, symbool van de maakbare samenleving, maar dat de argumenten waarmee destijds vaccins werden geweigerd niet langer hout snijden. „Dat vaccins medisch onverantwoord zouden zijn kun je niet overeind houden. En dat je met vaccins een voorschot neemt op Gods bestuur, bijvoorbeeld op Zijn besluit om jou ziek te maken, ook niet. ” Over zijn eigen prik twijfelt hij nog, „al zal ik zeker niet op opgestroopte mouwen op de foto gaan”.

De Bruijn bewandelt met zijn krant ook hier de middenweg. „We laten gewetensbezwaarden volop aan het woord, méér nog dan het aandeel van onze lezers dat vaccins weigert rechtvaardigt.” Vaccinaties zijn volgens De Bruijn een „worsteling voor Gods aangezicht met het eigen geweten”, zo liet hij zijn lezers weten.

Maar toch, waar de krant vijftig jaar geleden werd opgericht als „dam tegen de oprukkende tijdsgeest” lijkt de krant tegenwoordig steeds vaker als dam tegen sentimenten uit de eigen achterban te fungeren. De mailbox van de krant stroomt voortdurend vol met berichten van bezorgde lezers, die bijvoorbeeld menen dat het RD subsidie zou ontvangen om het overheidsstandpunt over corona te verkondigen.

De Bruijn staat zijn lezers als hoofdredacteur stuk voor stuk vriendelijk te woord, ook als zich, zoals afgelopen maandagochtend, een horde dominees op zijn smartphone meldt om zich met zijn krant te bemoeien. De verontwaardiging over Krimpen en Urk was nog maar nauwelijks weggeëbd of de mailbox stroomde alweer vol met reacties van lezers op een interview met de directeur van de Gomarus Scholengemeenschap, de school die vorig weekend door een artikel in NRC in opspraak raakte door een onveilig klimaat voor homoleerlingen. „Meteen na publicatie hoorden we alweer van lezers dat we té kritisch waren. Alsof we er vanuit gingen dat hij iets fouts had gedaan.”

Ook in het commentaar over deze kwestie weet de krant overigens vakkundig de geit en de kool te sparen. „De signalen zijn te serieus om te negeren en de sociale veiligheid voor jongeren met een homoseksuele geaardheid laat te wensen over”, zo klinkt het. Maar de krant betreurt dat de kwestie niet serieuzer onderzocht werd. En tot besluit klinkt het dreigend: „Werkelijke veiligheid is er pas voor wie wandelt op het pad van Gods geboden.” De boodschapper en de wachter zijn het ook nu samen eens geworden.